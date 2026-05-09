Обмен пленными 1000 на 1000 может состояться довольно быстро, если списки будут согласованы, — Ушаков

Украина и Россия могут довольно быстро провести обмен военнопленными в формате "1000 на 1000", если стороны согласуют списки.

Об этом заявил советник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обмен пленными

"Сегодня ведомства РФ и Украины должны проработать списки обмена военнопленными в рамках перемирия. Обмен пленными 1000 на 1000 между РФ и Украиной может состояться довольно быстро, если списки будут согласованы", — заявил Ушаков.

Читайте также: Украина с начала войны вернула 9048 пленных, — Лубинец

Встреча в Москве

Также он в очередной раз заявил, что если президент Владимир Зеленский хочет встретиться – "мы готовы принять его в Москве".

Относительно того, продлится ли перемирие между РФ и Украиной до 11 мая, Ушаков сказал: "Надеюсь, Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону".

Читайте: РФ дважды требовала обмена пленных северокорейских военных, другими иностранными наемниками не интересуется, - Коордштаб

Что предшествовало

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Прекращению огня