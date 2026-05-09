Обмен пленными 1000 на 1000 может состояться довольно быстро, если списки будут согласованы, — Ушаков
Украина и Россия могут довольно быстро провести обмен военнопленными в формате "1000 на 1000", если стороны согласуют списки.
Об этом заявил советник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Обмен пленными
"Сегодня ведомства РФ и Украины должны проработать списки обмена военнопленными в рамках перемирия. Обмен пленными 1000 на 1000 между РФ и Украиной может состояться довольно быстро, если списки будут согласованы", — заявил Ушаков.
Встреча в Москве
Также он в очередной раз заявил, что если президент Владимир Зеленский хочет встретиться – "мы готовы принять его в Москве".
Относительно того, продлится ли перемирие между РФ и Украиной до 11 мая, Ушаков сказал: "Надеюсь, Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону".
Что предшествовало
- Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
- Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.
Прекращению огня
- 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
- 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".
єдине заради чого можна було йти на це ганебне "перемир'я" був саме визволення тисячі наших полонених
Угода була досягнута ввечері 8-го, до парада встигнути не могли.
Після параду, кацапи вмикають звичайний свій режим "а ти дакажі!!"
І я дуже… дуже сильно хочу сподіватися на те, що «конкурс капітанів» у виконанні Банкової, ніяк… жодним чином не зашкодить анонсованому обміну полоненими. Бо якщо через політичний тролінг від Зеленського, тисяча українців затримуються в полоні ще хоча б на день, цей жарт буде в занадто високу ціну…
Твій вихід!
це може коштувати тисячі полонених Українських Воїнів волі, здоров'я і навіть, цілком можливо, життя.
-" буде блекаут в моцкві"...ага,вчергове...