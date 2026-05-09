Украина накануне 9 мая дала понять, что не готова к обмену военнопленными, — Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Киев накануне "Дня Победы" дал понять, что не готов к обмену военнопленными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно
В частности, Путин заявил, что Россия якобы еще 5 мая передала Украине список из 500 украинских военных, находящихся в РФ в плену. Однако, по его словам, Киев заявил, что нужно "посмотреть внимательнее", и якобы сначала согласился на обмен не всех 500, а лишь 200 человек, но затем "спустился с радаров".
Диктатор заявил, что Украина "прямо сказала", что не готова к этому обмену.
Что предшествовало
- Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
- Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.
П.С. На Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
Парад Прутіна це найкраща можливість ліквідувати привселюдно щоб не було можливості замінити на нового юніта військового злочинця і головнокомандувача окупаційних військ Прутіна та закінчити геноцидну війну. Нажаль геноцид Українського народу продовжено мінімум на рік.
візит президентів Казахстану та Узбекистану до рашки був не на поклон до буйла, а по барськи - по плечу вальдемара похлопати і за щочку потрєпать.
По друге Оманський як і Краснов точно знав що 9-11 травня ніхто не буде проводити обмін 1000 на 1000. Тому збрехав як завжди.
І третє і найтяжче для прийняття. В війнах в яких бажають вижити та перемогти обмінів ніхто не проводив. Див. Перша, Друга світова війни та ін. Є навіть закони щодо полонених які повинні бути в полоні до кінця війни. Війни в яких обміни проводились, часто тривали безкінечно довго з короткими періодами миру і як правило закінчувалась для сторони з меншими ресурсами фатально. Часто повним знищенням.
пропоную розбомбити хремль
*****- гадюка
Ніякого обміну ***** і не планувало. А натомість вже запустило для ударів по Україні рої "шахедів".
Тож, немає ніякого сенсу й далі обмежувати українських дронарів виконувати свою роботу.
