Украина накануне 9 мая дала понять, что не готова к обмену военнопленными, — Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Киев накануне "Дня Победы" дал понять, что не готов к обмену военнопленными.

Что известно

В частности, Путин заявил, что Россия якобы еще 5 мая передала Украине список из 500 украинских военных, находящихся в РФ в плену. Однако, по его словам, Киев заявил, что нужно "посмотреть внимательнее", и якобы сначала согласился на обмен не всех 500, а лишь 200 человек, но затем "спустился с радаров".

Диктатор заявил, что Украина "прямо сказала", что не готова к этому обмену.

Читайте: Обмен пленными 1000 на 1000 может состояться довольно быстро, если списки будут согласованы, — Ушаков

Что предшествовало

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Читайте также: Украина с начала войны вернула 9048 пленных, — Лубинец