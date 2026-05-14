Москалькова, которая в РФ координировала обмены пленными с Украиной, покинула пост
Госдума РФ назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека. Татьяна Москалькова, которая координировала обмены пленными с Украиной, покинула свой пост после 10 лет работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Российская служба ВВС.News.
Истекли полномочия
Москалькова занимала должность уполномоченного 2 срока подряд (в течение 10 лет). Это максимально допустимый законом срок. В апреле полномочия Москальковой истекли.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Москалькова участвовала в координации обменов военнопленными и телами погибших.
Напомним, российский омбудсмен попала в санкционные списки Евросоюза ("за отрицание фильтрационных мер в Украине"), США (за причастность к "систематической и незаконной депортации украинских детей"), Австралии, Канады, Японии и других стран.
Кто станет преемницей?
14 мая Госдума назначила новым омбудсменом Яну Лантратову от "Справедливой России".
а вона, на жаль , просто пішла ,
а на ії заміну прийшла молода хвойда зі штучними віями