Москалькова, которая в РФ координировала обмены пленными с Украиной, покинула пост

Госдума РФ назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека. Татьяна Москалькова, которая координировала обмены пленными с Украиной, покинула свой пост после 10 лет работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Российская служба ВВС.News.

Истекли полномочия

Москалькова занимала должность уполномоченного 2 срока подряд (в течение 10 лет). Это максимально допустимый законом срок. В апреле полномочия Москальковой истекли.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Москалькова участвовала в координации обменов военнопленными и телами погибших.

Напомним, российский омбудсмен попала в санкционные списки Евросоюза ("за отрицание фильтрационных мер в Украине"), США (за причастность к "систематической и незаконной депортации украинских детей"), Австралии, Канады, Японии и других стран.

Кто станет преемницей?

14 мая Госдума назначила новым омбудсменом Яну Лантратову от "Справедливой России".

