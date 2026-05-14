Москалькова, которая в РФ координировала обмены пленными с Украиной, покинула пост

Татьяна Москалькова

Госдума РФ назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека. Татьяна Москалькова, которая координировала обмены пленными с Украиной, покинула свой пост после 10 лет работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Российская служба ВВС.News.

 Истекли полномочия

Москалькова занимала должность уполномоченного 2 срока подряд (в течение 10 лет). Это максимально допустимый законом срок. В апреле полномочия Москальковой истекли.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Москалькова участвовала в координации обменов военнопленными и телами погибших.

Напомним, российский омбудсмен попала в санкционные списки Евросоюза ("за отрицание фильтрационных мер в Украине"), США (за причастность к "систематической и незаконной депортации украинских детей"), Австралии, Канады, Японии и других стран.

Кто станет преемницей?

14 мая Госдума назначила новым омбудсменом Яну Лантратову от "Справедливой России".

Москалькова Татьяна (215) Лантратова Яна (1)
Мдя... Була стара відьма, а прийшла на зміну молода:

14.05.2026 17:30 Ответить
Я думав , що москалькова повісилась або ії повісили,
а вона, на жаль , просто пішла ,
а на ії заміну прийшла молода хвойда зі штучними віями
14.05.2026 17:36 Ответить
Уявляю, скільки пісюнів довелось перечмокати поки долізла до такої посади.
14.05.2026 19:11 Ответить
 
 