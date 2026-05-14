РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16045 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения
2 743 10

В России новым омбудсменом стала фигурантка дела о похищении детей из Херсона

К похищению детей из Херсона причастна новая омбудсменка РФ

Госдума России назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российская служба BBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Лантратова сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая возглавляла институт омбудсмена с 2016 года и находится под санкциями ряда стран из-за поддержки депортации украинских детей.

Что известно о Лантратовой

37-летняя Яна Лантратова ранее работала в "Молодой гвардии Единой России" и продвигала консервативные инициативы.

Она выступала за запрет "ЛГБТ-пропаганды" в видеоиграх, поддерживала ограничения для политических оппонентов и публично поддерживала политику Кремля.

Читайте: Москалькова, которая в РФ координировала обмены пленными с Украиной, покинула пост

Дела о похищении детей

В марте 2024 года СБУ заочно сообщила Лантратовой о подозрении в причастности к принудительному вывозу детей из оккупированного Херсона.

По данным следствия, в конце августа 2022 года она вместе с женой лидера партии "Справедливая Россия" Инной Варламовой вывезла двух детей из Херсонского областного дома ребенка.

Речь идет о 10-месячной Маргарите Прокопенко и двухлетнем Илье Ващенко.

Украинские следователи заявляли, что дети не нуждались в лечении или эвакуации, а после вывоза им выдали российские документы.

По информации Генпрокуратуры, девочке изменили имя и указали новое место рождения в Подмосковье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину вернули уже 2134 похищенных Россией ребенка, - Лубинец

Автор: 

дети (6834) омбудсмен (603) похищение (1674) Херсон (3296)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
На кацапії інших немає ,як кончених русофашистів і мразі 🤬
показать весь комментарий
14.05.2026 17:41 Ответить
+6
Щоб кацапам вдалося оживити доктора Йозефа Менгеле, то вони ні секунди не сумніваючись призначили б його омбудсменом.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:09 Ответить
+4
А кого ви хотіли там в омбудсмени? Там інших немає.
показать весь комментарий
14.05.2026 17:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Росії немає прав для людини...тому це ні про що
показать весь комментарий
14.05.2026 17:38 Ответить
звідки права якщо там людей нема..істоти
показать весь комментарий
14.05.2026 18:01 Ответить
На кацапії інших немає ,як кончених русофашистів і мразі 🤬
показать весь комментарий
14.05.2026 17:41 Ответить
И даже омбудсмен оказался обмудком.
показать весь комментарий
14.05.2026 17:46 Ответить
ой, а давайте поогворюємо кацапів!
що, ще у них трапилося?
може кацапи чимось незадоволені?
показать весь комментарий
14.05.2026 17:47 Ответить
А кого ви хотіли там в омбудсмени? Там інших немає.
показать весь комментарий
14.05.2026 17:49 Ответить
Щоб кацапам вдалося оживити доктора Йозефа Менгеле, то вони ні секунди не сумніваючись призначили б його омбудсменом.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:09 Ответить
Цікава жінка.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:16 Ответить
Орчиха*
показать весь комментарий
14.05.2026 18:55 Ответить
Симпотная. Я б таку сам викрав ненадовго.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:19 Ответить
 
 