В России новым омбудсменом стала фигурантка дела о похищении детей из Херсона

Госдума России назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российская служба BBC.

Лантратова сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая возглавляла институт омбудсмена с 2016 года и находится под санкциями ряда стран из-за поддержки депортации украинских детей.

Что известно о Лантратовой

37-летняя Яна Лантратова ранее работала в "Молодой гвардии Единой России" и продвигала консервативные инициативы.

Она выступала за запрет "ЛГБТ-пропаганды" в видеоиграх, поддерживала ограничения для политических оппонентов и публично поддерживала политику Кремля.

Дела о похищении детей

В марте 2024 года СБУ заочно сообщила Лантратовой о подозрении в причастности к принудительному вывозу детей из оккупированного Херсона.

По данным следствия, в конце августа 2022 года она вместе с женой лидера партии "Справедливая Россия" Инной Варламовой вывезла двух детей из Херсонского областного дома ребенка.

Речь идет о 10-месячной Маргарите Прокопенко и двухлетнем Илье Ващенко.

Украинские следователи заявляли, что дети не нуждались в лечении или эвакуации, а после вывоза им выдали российские документы.

По информации Генпрокуратуры, девочке изменили имя и указали новое место рождения в Подмосковье.

