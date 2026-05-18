Российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины, Путин ведет РФ к банкротству, - Зеленский

Зеленский заявил о волне банкротств среди регионов России

Президент Владимир Зеленский заявил, что всё большее число регионов России оказываются в состоянии банкротства.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские компании останавливают скважины 

"Сегодня был доклад разведки о российских потерях от наших санкций. Только за эти месяцы минус 10 % российской нефтепереработки. Важно также отметить, что российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины. Это еще более существенно. Природа российской нефтедобычи такова, что им именно это наиболее неприятно. Конечно, кроме потери денег. Чтобы возобновить добычу на скважинах, России нужно сделать гораздо больше, чем многим другим нефтяным странам, которые глушат скважины, реагируя даже просто на колебания рынка. Россияне так не могут. Для них потеря добычи – это действительно очень больно", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на бюджетный дефицит РФ.

"И если говорить об общих российских государственных доходах, благодаря нашему комплексному давлению – на всех уровнях – за пять месяцев года у них уже дефицит значительно больше, чем они планировали на год", – заявил глава государства.

Путин ведет РФ к банкротству

"Путин, конечно, отложил деньги на войну, но точно не столько, чтобы воевать бесконечно. Каждый наш ответный удар, каждый наш совместный с партнерами шаг, шаг давления – все это подталкивает Россию к завершению своей войны. Сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и Путин ведет к банкротству Россию. И различные схемы, которые они придумывают, чтобы заработать денег, им не помогут. Мы видим эти российские схемы, мы фиксируем их", — добавил президент.

Ти двушки на москву і не думаеш зупиняти?
18.05.2026 22:17 Ответить
За кабміндічів мафіозних, зеленський уже пів року мовчить, як гімна у рота набрав!!! Весь Світ знає і бачить, це лайно корупційне єрмака з вертухаями з ДБР, СБУ, ГПУ, Держфінмоніторингу, а він все петляє, як московіт від Українського дрона!!!
18.05.2026 23:16 Ответить
Ти чого так людоїдами переймаєшся, чмо Зе-лене?! Ти за своєю посадою маєш перейматися українськими проблемами.
18.05.2026 22:18 Ответить
шо ху* ло робить ,нам пох...!а ти 🤡 су *о зелена, ведеш Україну до загибелі ,чорт обнюханий !!!
18.05.2026 22:23 Ответить
Антисемітизм ? Чи семітизм)))
Зараз за критику того... небезпечне діло ))
18.05.2026 22:26 Ответить
І кава в Криму, і блекаут на москвє і 3000 фламіндічєй, не рахуючи гундосиків та відостків
18.05.2026 22:23 Ответить
Які саме нафтові компанії змушені зупиняти свердловини не каже.
18.05.2026 22:29 Ответить
Усе дуже просто.Удари по НПЗ створюють ефект доміно:..Удар по НПЗ→Переповнення сховищ сирої нафти→Неможливість експортувати весь надлишок, немає куди дівати нафту →Примусове глушіння свердловин.... Чим це загрожує: Справа в тому що ,значна частина російської нафти видобувається в Західному Сибіру та заполярних регіонах. Якщо свердловину зупинити в умовах низьких температур, нафта всередині стовбура свердловини та у прилеглих трубах починає застигати. Російська нафта (особливо марки Urals) містить велику кількість парафінів та смол. Без постійного руху та підігріву ці речовини кристалізуються, перетворюючи свердловину на ,,зацементовану'' нафтовою пробкою конструкцію. Тобто зупинив качати нафту - все встало,,бетонним стовбуром''.Росія втратила доступ до передових технологій горизонтального буріння та інтенсифікації видобутку. Власними силами відновити ,,глухі'' свердловини рф або взагалі не здатна, або це коштує дорожче, ніж буріння нової свердловини з нуля. Друга причина: Більшість радянських родовищ у Сибіру перебувають на пізній стадії розробки. Обводненість (вміст води у нафтовій суміші, що піднімається на поверхню) там часто досягає 80-90%....Якщо таку свердловину зупинити, пластова вода, яка є важчою за нафту, опускається на дно і ..заливає'' нафтоносний пласт (процес обводнення пласта).Після відновлення роботи свердловина замість нафти починає качати тільки чисту воду.....Тобто на болотах московіі не так як у саудітів - там нафта йде сама пд своім природнім тиском і завжди гаряча- саудити просто можуть закрити вентіль на день, на рік - як завгодно, і потім відкрити його і продовжувати приймати нафту..... У козломордих - все заточено по-іншому - процес має відбуватися постійно - інакше гаплик.....Тому ці удари по НПЗ і нафтовим сховищам реально є ефективні - немає кому переробляти , немає де тримати нафту - змушений закривати свердловини - тобто спрацьовує той ефект «Доміно», про який я писав…
18.05.2026 22:59 Ответить
То чому не каже, які саме свердловини заглушили?
18.05.2026 23:05 Ответить
Нашому теляті вовка б з'їсти.
18.05.2026 22:30 Ответить
Переживаєш! - та хай хоч завтра кацапи схлопнуться - індикатор - це фронт
18.05.2026 22:32 Ответить
Та и хрен с ней,ты до чего довел Украину мародер?
18.05.2026 22:35 Ответить
А найвеличніший боневтік **********, натомість, зі своєю шоблою мародерів веде Україну до процвітання.
18.05.2026 22:41 Ответить
До жопи їм НПЗ. Є Тюменський, Омський (найкрупніший), є Мозирь, є Казахстан. Це тактичні удари. А ось фігачіть без перерви по Москві та Пітеру, хоч фанерою та пенопластом, крім психології може взагалі все паралізувати. Насправді Зеля все так же ссить атакувати Москву, він обрав цілі в області, но даже це на вуха всіх поставило.
18.05.2026 22:47 Ответить
це пердить ротом Оманська ZеГнида - руснявий манкурт та чорна чума українців , який привів Україну до "процвітання"
18.05.2026 23:02 Ответить
Україна теоретично вже банкрут (дякуємо Оманський Гнидоті)

все тримається лише на донатах Заходу
18.05.2026 23:03 Ответить
а що змушена зупиняти Україна ?



а нішо .. все давно зупинено дякуючи Оманській Гниді
18.05.2026 23:16 Ответить
 
 