Российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины, Путин ведет РФ к банкротству, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что всё большее число регионов России оказываются в состоянии банкротства.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские компании останавливают скважины

"Сегодня был доклад разведки о российских потерях от наших санкций. Только за эти месяцы минус 10 % российской нефтепереработки. Важно также отметить, что российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины. Это еще более существенно. Природа российской нефтедобычи такова, что им именно это наиболее неприятно. Конечно, кроме потери денег. Чтобы возобновить добычу на скважинах, России нужно сделать гораздо больше, чем многим другим нефтяным странам, которые глушат скважины, реагируя даже просто на колебания рынка. Россияне так не могут. Для них потеря добычи – это действительно очень больно", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на бюджетный дефицит РФ.

"И если говорить об общих российских государственных доходах, благодаря нашему комплексному давлению – на всех уровнях – за пять месяцев года у них уже дефицит значительно больше, чем они планировали на год", – заявил глава государства.

Путин ведет РФ к банкротству

"Путин, конечно, отложил деньги на войну, но точно не столько, чтобы воевать бесконечно. Каждый наш ответный удар, каждый наш совместный с партнерами шаг, шаг давления – все это подталкивает Россию к завершению своей войны. Сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и Путин ведет к банкротству Россию. И различные схемы, которые они придумывают, чтобы заработать денег, им не помогут. Мы видим эти российские схемы, мы фиксируем их", — добавил президент.

