Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и НПС "Ярославль-3" были поражены Силами обороны на территории РФ

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ: подробности от Генштаба

18 мая Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область РФ), а 19 мая - по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" (Ярославская область РФ).

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ

Так, на территории НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

Нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в России. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

НПС

19 мая была поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Качки вже не качають?
19.05.2026 14:08 Ответить
******* . Слава ЗСУ.
19.05.2026 14:11 Ответить
НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово подвергался атакам беспилотников не менее 8 раз в период с марта 2024..... Єх раз, єще раз, єще-много-много раз. Ну даст Шпілерман ракетів, ух ми тоді. Но потом.
19.05.2026 14:23 Ответить
19.05.2026 14:28 Ответить
А мудрагелі з Пентагону в своїй доповіді кажуть що всі ці удари до одного місця.
19.05.2026 14:33 Ответить
 
 