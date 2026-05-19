НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и НПС "Ярославль-3" были поражены Силами обороны на территории РФ
18 мая Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область РФ), а 19 мая - по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" (Ярославская область РФ).
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
НПЗ
Так, на территории НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.
Нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в России. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.
НПС
19 мая была поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
