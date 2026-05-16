Поражены пункты управления и другие объекты врага. Уточнены результаты атаки на Рязанский НПЗ, - Генштаб
Вчера и в ночь на 16 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Какие объекты были поражены
- В частности, поражен пункт управления врага в районе Покровска Донецкой области, а также пункт управления БПЛА противника в Графском на Донетчине.
- Также был поражен ангар с военной техникой противника в Селидово Донецкой области.
- Кроме того, нанесены удары по складу материально-технических средств противника в Бараниковке Луганской области и ремонтному подразделению противника в Привилле на Херсонщине.
Удары по живой силе
Также украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово на Донетчине, в Любимовке на Запорожбн и еще в районах ряда других населенных пунктов.
Удар по НПЗ
Уточнены результаты попаданий в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского НПЗ (Рязанская обл., РФ) - повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.
Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации и задействован в обеспечении топливом российских оккупационных войск.
