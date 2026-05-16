РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7341 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 411 6

Поражены пункты управления и другие объекты врага. Уточнены результаты атаки на Рязанский НПЗ, - Генштаб

Поражение оккупантов

Вчера и в ночь на 16 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие объекты были поражены

  • В частности, поражен пункт управления врага в районе Покровска Донецкой области, а также пункт управления БПЛА противника в Графском на Донетчине.
  • Также был поражен ангар с военной техникой противника в Селидово Донецкой области.
  • Кроме того, нанесены удары по складу материально-технических средств противника в Бараниковке Луганской области и ремонтному подразделению противника в Привилле на Херсонщине.

Читайте также: РЛС "Ястреб", ЗРК "Тор" и другие объекты рашистов поразили Силы обороны, - Генштаб

Удары по живой силе

Также украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово на Донетчине, в Любимовке на Запорожбн и еще в районах ряда других населенных пунктов.

Удар по НПЗ

Уточнены результаты попаданий в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского НПЗ (Рязанская обл., РФ) - повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.

Читайте также: Пермский НПЗ в России остановил переработку после атаки украинского беспилотника, - Reuters

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации и задействован в обеспечении топливом российских оккупационных войск.

Автор: 

Генштаб ВС (8044) НПЗ (492) Рязань (29)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так тримати! кацапа класти раком і в дупу ї-ти!
показать весь комментарий
16.05.2026 18:41 Ответить
А не гидко? Вона ж у нього не мита... Може простіше дрючком, вздовж і впоперек?
показать весь комментарий
16.05.2026 19:01 Ответить
8===D (‿¤‿)
показать весь комментарий
16.05.2026 19:02 Ответить
слухайти хлопці ,ну шо це за "творчий" такий низький підхід ,до теми , винахідникі ...
показать весь комментарий
16.05.2026 19:44 Ответить
Пiдемо вище - будемо ї-ти в рота 🤣
показать весь комментарий
16.05.2026 19:58 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2026 19:31 Ответить
 
 