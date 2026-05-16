Уражено пункти управління та інші об’єкти ворога. Уточнено результати атаки на Рязанський НПЗ, - Генштаб
Учора та в ніч на 16 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Які об’єкти уражено
- Зокрема, уражено пункт управління ворога у районі Покровська Донецької області, а також пункт управління БпЛА противника у Графському на Донеччині.
- Також уражено ангар з військовою технікою противника у Селидовому Донецької області.
- Крім того, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині.
Удари по живій силі
Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще у районах низки інших населених пунктів.
Удар по НПЗ
Уточнено результати влучань у ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ (Рязанська обл., рф) - пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.
Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації та задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.
