УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8973 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 315 6

Уражено пункти управління та інші об’єкти ворога. Уточнено результати атаки на Рязанський НПЗ, - Генштаб

Ураження окупантів

Учора та в ніч на 16 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які об’єкти уражено

  • Зокрема, уражено пункт управління ворога у районі Покровська Донецької області, а також пункт управління БпЛА противника у Графському на Донеччині.
  • Також уражено ангар з військовою технікою противника у Селидовому Донецької області.
  • Крім того, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині.

Також читайте: РЛС "Ястреб", ЗРК "Тор" та інші об’єкти рашистів уразили Сили оборони, - Генштаб

Удари по живій силі

Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще у районах низки інших населених пунктів.

Удар по НПЗ

Уточнено результати влучань у ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ (Рязанська обл., рф) - пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.

Також читайте: Пермський НПЗ у Росії зупинив переробку після атаки українського безпілотника, – Reuters

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації та задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Автор: 

Генштаб ЗС (8350) НПЗ (968) Рязань (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так тримати! кацапа класти раком і в дупу ї-ти!
показати весь коментар
16.05.2026 18:41 Відповісти
А не гидко? Вона ж у нього не мита... Може простіше дрючком, вздовж і впоперек?
показати весь коментар
16.05.2026 19:01 Відповісти
8===D (‿¤‿)
показати весь коментар
16.05.2026 19:02 Відповісти
слухайти хлопці ,ну шо це за "творчий" такий низький підхід ,до теми , винахідникі ...
показати весь коментар
16.05.2026 19:44 Відповісти
Пiдемо вище - будемо ї-ти в рота 🤣
показати весь коментар
16.05.2026 19:58 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2026 19:31 Відповісти
 
 