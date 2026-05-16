Уражено пункти управління та інші об’єкти ворога. Уточнено результати атаки на Рязанський НПЗ, - Генштаб

Учора та в ніч на 16 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Які об’єкти уражено

Зокрема, уражено пункт управління ворога у районі Покровська Донецької області, а також пункт управління БпЛА противника у Графському на Донеччині.

Також уражено ангар з військовою технікою противника у Селидовому Донецької області.

Крім того, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині.

Удари по живій силі

Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще у районах низки інших населених пунктів.

Удар по НПЗ

Уточнено результати влучань у ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ (Рязанська обл., рф) - пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації та задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.