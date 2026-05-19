Після атаки українського дрона зупинився Московський НПЗ, - Reuters

Московський нафтопереробний завод зупинив роботу після удару українського безпілотника, що стався 17 травня.

Про це йдеться в публікації Reuters, на яку посилається Цензор.НЕТ.

Атака дрона призвела до зупинки

За даними джерела, критичних пошкоджень обладнання не зафіксовано. Водночас роботу підприємства вирішили призупинити з міркувань безпеки, щоб уникнути можливих ризиків.

У матеріалі зазначається, що відновлення повноцінної роботи може зайняти кілька днів.

Що відомо про наслідки удару

Місцева влада повідомляла про падіння безпілотника поблизу території заводу. За словами мера Москви Сергія Собяніна, внаслідок атаки постраждали 12 осіб.

"За попередніми даними, внаслідок удару постраждали дванадцять осіб, переважно будівельники біля вхідних воріт заводу. Основна технологія нафтопереробного заводу залишається неушкодженою", - заявив він.

Московський нафтопереробний завод розташований на південному сході Москви та є одним із ключових об'єктів, що забезпечують постачання палива в місто і регіон.

Власником підприємства є компанія Газпромнефть, яка на момент публікації не коментувала ситуацію.

