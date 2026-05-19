УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4566 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 657 9

Після атаки українського дрона зупинився Московський НПЗ, - Reuters

Московський НПЗ перестав працювати після удару українских БпЛА

Московський нафтопереробний завод зупинив роботу після удару українського безпілотника, що стався 17 травня.

Про це йдеться в публікації Reuters, на яку посилається Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака дрона призвела до зупинки

За даними джерела, критичних пошкоджень обладнання не зафіксовано. Водночас роботу підприємства вирішили призупинити з міркувань безпеки, щоб уникнути можливих ризиків.

У матеріалі зазначається, що відновлення повноцінної роботи може зайняти кілька днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражена НПС "Ярославль-3" - великий вузол нафтопроводу з Сибіру до Балтії, - ССО

Що відомо про наслідки удару

Місцева влада повідомляла про падіння безпілотника поблизу території заводу. За словами мера Москви Сергія Собяніна, внаслідок атаки постраждали 12 осіб.

"За попередніми даними, внаслідок удару постраждали дванадцять осіб, переважно будівельники біля вхідних воріт заводу. Основна технологія нафтопереробного заводу залишається неушкодженою", - заявив він.

Московський нафтопереробний завод розташований на південному сході Москви та є одним із ключових об'єктів, що забезпечують постачання палива в місто і регіон.

Власником підприємства є компанія Газпромнефть, яка на момент публікації не коментувала ситуацію.

Також читайте: Уражено пункти управління та інші об’єкти ворога. Уточнено результати атаки на Рязанський НПЗ, - Генштаб

Автор: 

НПЗ (969) росія (70060) атака (1503)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме час вдарити по ремонтниках що його чинять!
показати весь коментар
19.05.2026 23:02 Відповісти
Бінго))
показати весь коментар
19.05.2026 23:10 Відповісти
нада б москвічам якось щея допомогти ..
показати весь коментар
19.05.2026 23:10 Відповісти
"В той час як страйк(дрон) у неділю, на який заявила Україна, завдав невеликої шкоди заводу, операції були припинені захисно, щоб зменшити ризики, повідомили джерела, додавши, що перезапуск займе кілька днів"-Рейтерс.
показати весь коментар
19.05.2026 23:12 Відповісти
За даними джерела, критичних пошкоджень обладнання не зафіксовано. Водночас роботу підприємства вирішили призупинити з міркувань безпеки, щоб уникнути можливих ризиків.

Потужно. Де там свідки "зараз будемо виносити нафтопереробну галузь росії дронами з 15 кг вибухівки"?
показати весь коментар
19.05.2026 23:23 Відповісти
тривожно
показати весь коментар
19.05.2026 23:24 Відповісти
Треба його добити щоб взагалі згорів нахєр та більше не підлягав відновленню!
показати весь коментар
19.05.2026 23:39 Відповісти
Дрон впав перед прохідною, зміна отримала поранення.
показати весь коментар
20.05.2026 00:11 Відповісти
Одного дуже мало.
показати весь коментар
20.05.2026 00:55 Відповісти
 
 