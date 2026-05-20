НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" знову атакований та горить у Кстово, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області знову був атакований. На підприємстві пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

Що відомо?

Як зазначається, вранці 20 травня мешканці Кстово повідомляли про вибухи та пожежу. Місцева влада заявила, що школярів Кстовського району перевели на дистанційне навчання, а батькам рекомендували не відправляти дітей до дитсадків.

За кадрами очевидців OSINT-аналітики ASTRA встановили, що ураження припало на південно-західну частину НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", ймовірно на установку ЕЛОУ-АВТ. Це базова установка первинної переробки нафти, яка забезпечує підготовку сировини та її поділ на основні фракції - бензин, керосин, дизельне пальне, вакуумний газойль і гудрон.

Раніше цей НПЗ вже зазнавав атаки.

На чому спеціалізується підприємство?

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із ключових нафтопереробних заводів РФ і забезпечує, зокрема, постачання для Московського регіону. Його потужність первинної переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає понад 50 видів продукції, включно з автомобільним, авіаційним і дизельним пальним, а також бітумами та парафінами.

Що передувало?

За даними Генштабу, 18 травня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область РФ), а 19 травня - нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" (Ярославська область РФ).