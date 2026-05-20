НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" знову атакований та горить у Кстово, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області знову був атакований. На підприємстві пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

Що відомо?

Як зазначається, вранці 20 травня мешканці Кстово повідомляли про вибухи та пожежу. Місцева влада заявила, що школярів Кстовського району перевели на дистанційне навчання, а батькам рекомендували не відправляти дітей до дитсадків.

За кадрами очевидців OSINT-аналітики ASTRA встановили, що ураження припало на південно-західну частину НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", ймовірно на установку ЕЛОУ-АВТ. Це базова установка первинної переробки нафти, яка забезпечує підготовку сировини та її поділ на основні фракції - бензин, керосин, дизельне пальне, вакуумний газойль і гудрон.

Кстово атака

Раніше цей НПЗ вже зазнавав атаки.

На чому спеціалізується підприємство?

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із ключових нафтопереробних заводів РФ і забезпечує, зокрема, постачання для Московського регіону. Його потужність первинної переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає понад 50 видів продукції, включно з автомобільним, авіаційним і дизельним пальним, а також бітумами та парафінами.

Що передувало?

За даними Генштабу, 18 травня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область РФ), а 19 травня - нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" (Ярославська область РФ).

Курять де попало ось і мають результат.
20.05.2026 08:10
Самі сєбя бамбят
20.05.2026 08:06
Палять де не попадя, а Мінздрав же ж попереджує шо це шкідливо для вашого нпз.
20.05.2026 08:10
Чогось Капотню вонючу не хочуть бомбить,треба повторити! 😁
20.05.2026 09:14
У орксінтеза підгоряє.
20.05.2026 08:11
Це вам за Кременчуцький НПЗ потвори!
20.05.2026 08:16
І що? Завтра/післязавтра полетить ще сотня-друга дронів по $55-60 k, і там звону щось палатиме...
20.05.2026 09:37
20.05.2026 09:37 Відповісти
Палатиме - потушать. Далі що? Бензін в Росії закончіться? Про що розказували останній рік в Єдиному марафоні. Чи експорт нафти виросте, як він виріс в квітні?
20.05.2026 09:55
20.05.2026 09:55 Відповісти
Судячи з супутникових фото, то там нам ще працювати і працювати... (
20.05.2026 09:40
20.05.2026 09:40
 
 