Уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та інші об’єкти ворога, - Генштаб

19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по НПЗ у Кстово

Зокрема, як зазначається, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ.

Підтвердження уражень

За результатами ураження нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3" у Семибратово (Ярославська обл., рф) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 000 м³.

Станція є важливим елементом системи транспортування нафти російської федерації та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора.

Інші ураження

За даними Генштабу, також уражено пункти управління противника у Соледарі Донецької області, командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині.

Крім того, уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, а також Єлізаветовки Курської області рф.

Серед іншого українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районі Новоукраїнки Запорізької області та у Мирному, Сніжному та місті Донецьк на Донеччині.

Окрім того, уражено склад боєприпасів агресора у районі Маринівки Запорізької області та ремонтний підрозділ противника у Сіверськодонецьку на Луганщині.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України", - додали у Генштабі.

