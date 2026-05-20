Уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та інші об’єкти ворога, - Генштаб
19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по НПЗ у Кстово
Зокрема, як зазначається, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ.
Підтвердження уражень
За результатами ураження нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3" у Семибратово (Ярославська обл., рф) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 000 м³.
Станція є важливим елементом системи транспортування нафти російської федерації та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора.
Інші ураження
- За даними Генштабу, також уражено пункти управління противника у Соледарі Донецької області, командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині.
- Крім того, уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, а також Єлізаветовки Курської області рф.
- Серед іншого українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районі Новоукраїнки Запорізької області та у Мирному, Сніжному та місті Донецьк на Донеччині.
- Окрім того, уражено склад боєприпасів агресора у районі Маринівки Запорізької області та ремонтний підрозділ противника у Сіверськодонецьку на Луганщині.
"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України", - додали у Генштабі.
Що передувало?
- За даними Генштабу, 18 травня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область РФ), а 19 травня - нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" (Ярославська область РФ).
- 20 травня ЗМІ повідомили, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" знову атакований та горить у Кстово.
