БпЛА вдарили по Новоросійську: палає найбільше нафтосховище на Кавказі. ВIДЕО

Увечері 22 травня українські безпілотники атакували російський Новоросійськ у Краснодарському краї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські телеграм-канали та місцеву владу.

Російська ППО намагалася перехопити дрони, однак частина безпілотників досягла цілей. У районі порту спалахнула пожежа.

У місті було частково перекрито рух транспорту поблизу набережної, а згодом обмеження поширилися і на напрямок до Геленджика.

Мер міста Андрій Кравченко спочатку підтвердив атаку безпілотників, а згодом повідомив і про ракетну небезпеку.

Також Оперштаб Краснодарського краю РФ заявив, що пожежа на території нафтобази сталася нібито внаслідок "падіння уламків безпілотника". Там додали, що "загорілося кілька технічних та адміністративних будівель. Крім того, уламки безпілотників впали на території паливного термінала".

Сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на території нафтового термінала "Грушова". Зазначається, що заграву від пожежі видно здалеку.

Нафтовий термінал "Грушова" - чим він важливий

Нафтовий термінал "Грушова" - це одна з ключових частин перевалочного комплексу "Шесхаріс" у порту Новоросійська. Він має стратегічне значення для експорту російської нафти через Чорне море.

Комплекс "Шесхаріс" складається з двох майданчиків - власне "Шесхаріс" і "Грушова", які розташовані приблизно за 12 км один від одного та з’єднані технологічним тунелем через Маркотхський хребет.

Чим важлива саме "Грушова":

там розташований великий резервуарний парк для зберігання нафти та нафтопродуктів;

встановлені сучасні резервуари великого об’єму (РВСП-30000) для накопичення сировини перед відвантаженням;

через майданчик проходить розгалужена трубопровідна система комплексу;

він забезпечує безперервну перевалку нафти з магістральних трубопроводів до морських терміналів.

Через Новоросійськ проходить значна частина морського нафтового експорту Росії - за різними оцінками, до 20–30% морських поставок.

