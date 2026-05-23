Новини Атака дронів на регіони РФ
7 361 15

БпЛА вдарили по Новоросійську: палає найбільше нафтосховище на Кавказі. ВIДЕО

Увечері 22 травня українські безпілотники атакували російський Новоросійськ у Краснодарському краї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські телеграм-канали та місцеву владу.

Російська ППО намагалася перехопити дрони, однак частина безпілотників досягла цілей. У районі порту спалахнула пожежа.

У місті було частково перекрито рух транспорту поблизу набережної, а згодом обмеження поширилися і на напрямок до Геленджика.

Мер міста Андрій Кравченко спочатку підтвердив атаку безпілотників, а згодом повідомив і про ракетну небезпеку.

Також Оперштаб Краснодарського краю РФ заявив, що пожежа на території нафтобази сталася нібито внаслідок "падіння уламків безпілотника". Там додали, що "загорілося кілька технічних та адміністративних будівель. Крім того, уламки безпілотників впали на території паливного термінала".

Сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на території нафтового термінала "Грушова". Зазначається, що заграву від пожежі видно здалеку.

Супутникові знімки пожежі у Новоросійську

Нафтовий термінал "Грушова" - чим він важливий

Нафтовий термінал "Грушова" - це одна з ключових частин перевалочного комплексу "Шесхаріс" у порту Новоросійська. Він має стратегічне значення для експорту російської нафти через Чорне море.

Комплекс "Шесхаріс" складається з двох майданчиків - власне "Шесхаріс" і "Грушова", які розташовані приблизно за 12 км один від одного та з’єднані технологічним тунелем через Маркотхський хребет.

Чим важлива саме "Грушова":

  • там розташований великий резервуарний парк для зберігання нафти та нафтопродуктів;
  • встановлені сучасні резервуари великого об’єму (РВСП-30000) для накопичення сировини перед відвантаженням;
  • через майданчик проходить розгалужена трубопровідна система комплексу;
  • він забезпечує безперервну перевалку нафти з магістральних трубопроводів до морських терміналів.

Через Новоросійськ проходить значна частина морського нафтового експорту Росії - за різними оцінками, до 20–30% морських поставок.

безпілотник БпЛА Удари по РФ Новоросійськ
Хоч якась добра ранкова новина.
23.05.2026 07:39 Відповісти
Слава Україні!
23.05.2026 07:40 Відповісти
Гарна ранкова новина .Слава ЗСУ.
23.05.2026 08:01 Відповісти
Хтось тут (здається, "Урс"), десь тиждень тому, цікавився, чому про "Грушову" забулися... От і "згадали"... Судячи з короткого відео - в один резервуар наші уже вцілили. Кацапи збили один БПЛА, над базою, і він падає на неї. Працюють гарматно-кулеметні установки. Щось типу ЗУ-23/2, "Шилок", "Тунгусок", і крупнокаліберних кулеметів. Прикриття щільне, "двобічне", зконцентроване в двох районах - справа і зліва від бази ...
23.05.2026 08:20 Відповісти
Гарний подарунок до Дня Героїв України!
23.05.2026 09:03 Відповісти
Це ж в них нафтові опади?)))
Це як на народ Мозеса падала мана небесна на третьому десятку походу по постелі, а "мессія ********" облагаденствує своє бидло нафтовим дощем.
Шесхаріс, ма бейбі шесхаріс
Ю май вінас, ю май файер ат юр бізаєр
23.05.2026 08:13 Відповісти
Перевалочна нафтобаза «Грушевая» (з майданчиком «Шесхарис», що створює єдиний перевалочний комплекс в Новоросійське) піддавалася підтвердженим ударам і атакам безпілотників ВСУ не менше 4 разів з травня 2024 року. Мабуть будуть атакувати і раз і ще раз много-много раз. Без ракет це може бути вічно.
23.05.2026 08:17 Відповісти
Ну там не только нефтебаза, там ещё и порт горит-полыхает.. да и по моцкве давали маленько жару. Вобщем понятно, СЛАВА ЗСУ.
23.05.2026 08:34 Відповісти
де можна відео глянути?
23.05.2026 10:12 Відповісти
"Гарі гарі ясна!
Штоби ні пагасла!!"
23.05.2026 09:10 Відповісти
на відео тільки стрільба і сигнальні ракети...
23.05.2026 10:11 Відповісти
А точка запуску противодронів як на долоні! Дякуємо, рускій апіратар!
23.05.2026 10:25 Відповісти
Красівоє...))
23.05.2026 10:28 Відповісти
 
 