Сили оборони уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", склади забезпечення та кораблі ворога, - Генштаб

23-го та в ніч на 24 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Таманьнефтегаз"

Зокрема, уражено нафтоналивний причал нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" (Волна, Краснодарський край, рф). За попередньою інформацією, пошкоджено нафтоналивний стендер.

Термінал "Таманьнефтегаз" є одним із ключових експортних нафтових об’єктів рф у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік. Об’єкт задіяний у забезпеченні армії держави-агресора.

Склади та пункти управління

Також уражено склад зберігання боєприпасів у (Міжгір’я, ТОТ АР Крим), склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів противника у районі Білолуцька Луганської області.

Крім того, уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Борисівки (Бєлгородська обл., рф), Воскресенки (Донецької обл.) та Тьоткіного (Курська обл., рф).

Також уражено зосередження живої сили противника у районі населеного пункту Волфинський, Курська обл., рф).

Удари по кораблях

Окрім того, 23 травня у військово-морській базі "Новоросійськ" (Краснодарський край, рф) уражено сторожовий корабель "Пытливый" та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень уточнюється.