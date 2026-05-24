Сили оборони уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", склади забезпечення та кораблі ворога, - Генштаб

23-го та в ніч на 24 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

"Таманьнефтегаз"

Зокрема, уражено нафтоналивний причал нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" (Волна, Краснодарський край, рф). За попередньою інформацією, пошкоджено нафтоналивний стендер.

Термінал "Таманьнефтегаз" є одним із ключових експортних нафтових об’єктів рф у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік. Об’єкт задіяний у забезпеченні армії держави-агресора.

Склади та пункти управління

  • Також уражено склад зберігання боєприпасів у (Міжгір’я, ТОТ АР Крим), склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів противника у районі Білолуцька Луганської області.
  • Крім того, уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Борисівки (Бєлгородська обл., рф), Воскресенки (Донецької обл.) та Тьоткіного (Курська обл., рф).
  • Також уражено зосередження живої сили противника у районі населеного пункту Волфинський, Курська обл., рф).

Удари по кораблях

Окрім того, 23 травня у військово-морській базі "Новоросійськ" (Краснодарський край, рф) уражено сторожовий корабель "Пытливый" та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Всі, кого не влаштовує робота Сил оборони, можуть приєднатися до них і змінити все на краще.
24.05.2026 11:10 Відповісти
Можна. Зверніться до найближчого ТЦК/рекрутингового центру або напряму у будь-яку частину, адже "у кожного солдата у ранці лежить маршальський жезл".
24.05.2026 11:36 Відповісти
Вони 90 ракет в 1 тонну - ми дрони із 50 кг

Якось так
24.05.2026 10:57 Відповісти
24.05.2026 10:57 Відповісти
Головне - точність попадання... Товариш, біолог, розказував про свою практику мисливствознавства, у Ханти-мансійському АО. Казав, що мисливці-ханти умудрялися полювать на лося, з однозарядною "мєлкашкою", ТОЗ-8. Відстежували лося на денній "ліжці", і трохи "підшумлювали". Стривожений лось підхоплювався на ноги. Хант стріляв йому свинцевою кулькою калібру 5,6 мм, у живіт. Лось тікав, а хант сідав пить чай... Попивши, через годину ішов по сліду. Від рани, яка пошкодила кишки, лось, через кілька годин, слабшав, і лягав. Хант знаходив його по сліду, і добивав, з близької відстані, пострілом, або й просто "дорізав" ножем...
Тут - те саме ... Один дрон з 50 кг вибухівки знищує резервуар з пальним, яким можна заправить навіть не танкову дивізію , а й цілу армію...
24.05.2026 11:24 Відповісти
Потужно поламали обладнання,яке кацапи полагодять за пару діб.
24.05.2026 11:00 Відповісти
Головне, що б наш генштаб, не перетворився в генштаб конашенкова...
24.05.2026 11:10 Відповісти
Сили оборони роблять все що можуть з наявними у них засобами, малими беспілотниками більше не зробиш, у орків багато авіації, реб та ппо.

Необхідна балістика такого типу як у Ірану або Грім2 перевести на звичайну платформу.
24.05.2026 11:21 Відповісти
мене не влаштовує Верховний Головнокомандувач та його договорнякі з ******. Можно я буду замість нього?
24.05.2026 11:32 Відповісти
Упс, маю вже шеврони, мій друг з окопа. у мене було запитання конкретно про Верховного, ти хоч би читав, чим оце типове "ТЦК". Да був в ТЦК і не один раз, і на бусіку катався, і ВЛК проходив, розслабь булки. Ще раз, гаспадин маршал, всі твої поговоркі мені давно відомі, як це вплине на Зеленського та його банду?
24.05.2026 12:06 Відповісти
А давайте ще більше псячити СОУ, кажуть, дуже помічне.
24.05.2026 12:22 Відповісти
Тоді тобі прийдеться зі Скубрією спати..Готовий на таке?
24.05.2026 12:11 Відповісти
Молодці.Тільки шкода ,що не потопили ті кораблі ,котрі обстрілювали Україну ракетами минулої ночі.
24.05.2026 11:11 Відповісти
от невезе мішелю литваку. Жалко пацана, тільки пройшло десять днів, і ось знов прилетіло.
24.05.2026 11:18 Відповісти
Назва корабля паРаші "Пытливый" це від слова пытка? Як корабель назвеш так він і попливе-по курсу всім відомого крейсера: НАЙУХ
24.05.2026 11:23 Відповісти
Взагалі-то, кацапське "Пытливый" - це калька з нашого "допитливий"...
24.05.2026 11:26 Відповісти
"Там, Мань, нефть и газ!"
24.05.2026 11:25 Відповісти
******* хоть раз за 4 года по резиденциях путина .Можно по очереди(или сразу) в каждую десяток -другой дронов запустить авось повезет и хоть моральное удовольствие получим
24.05.2026 11:26 Відповісти
До жопи це москалям.
24.05.2026 11:31 Відповісти
Ну нарешті у відповідь на 600 дронів і 60 ракет уразили нафтовий термінал (це таке місце, де нафту з одних бочок перевантажують в інші бочки) - від такого рашка точно не оговтається.
24.05.2026 11:51 Відповісти
 
 