Сили оборони уразили склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та живу силу противника, - Генштаб
21 травня та в ніч на 22 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Які об'єкти уражено
- Зокрема, уражено зенітний ракетний комплекс "Оса" окупантів у місті Донецьк Донецької області.
- Крім того уражено командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.
- Серед іншого наші воїни били по пунктах управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.
- Окрім того, уражено склад боєприпасів загарбників у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині.
- Уражено і переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно.
Удари по живій силі
Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська обл., РФ).
