Сили оборони уразили склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та живу силу противника, - Генштаб

21 травня та в ніч на 22 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Які об'єкти уражено

Зокрема, уражено зенітний ракетний комплекс "Оса" окупантів у місті Донецьк Донецької області.

Крім того уражено командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.

Серед іншого наші воїни били по пунктах управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.

Окрім того, уражено склад боєприпасів загарбників у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині.

Уражено і переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно.

Удари по живій силі

Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська обл., РФ).

