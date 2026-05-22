УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10048 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Удари по РФ
397 0

Сили оборони уразили склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та живу силу противника, - Генштаб

Ураження окупантів

21 травня та в ніч на 22 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які об'єкти уражено

  • Зокрема, уражено зенітний ракетний комплекс "Оса" окупантів у місті Донецьк Донецької області.
  • Крім того уражено командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.
  • Серед іншого наші воїни били по пунктах управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.
  • Окрім того, уражено склад боєприпасів загарбників у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині.
  • Уражено і переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно.

Також дивіться: Безпілотники атакували РФ: у Сизрані пролунали вибухи, пожежа у районі НПЗ. ВIДЕО

Удари по живій силі

Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська обл., РФ).

Також читайте: Уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та інші об’єкти ворога, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (8377) знищення (10182)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 