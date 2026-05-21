Безпілотники атакували РФ: у Сизрані пролунали вибухи, пожежа у районі НПЗ. ВIДЕО

У Самарській області РФ повідомляють про вибухи в районі Сизранського НПЗ. Зафіксовано пожежу поблизу підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Після вибухів місцеві жителі зафіксували пожежу та дим. Ймовірно, прилетіло по Сизранському нафтопереробному заводу.

Офіційного підтвердження ударів та наслідків поки не було, але кадри з місця виглядають дуже промовисто.

Сизранський НПЗ: що відомо?

Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області РФ - це ключове підприємство паливного профілю, що входить до системи "Роснафти". Його щорічна проєктна потужність становить 7–8,9 млн тонн нафти.

Завод неодноразово зазнавав успішних ударів українських безпілотників, зокрема із серйозними ураженнями навесні та влітку минулого року

Переробляє західносибірську нафту, нафту з Оренбурзьких родовищ та нафту, що видобувається в Самарській області.

Виробляє широкий асортимент паливної продукції, яку використовує окупаційна армія РФ для ведення війни в Україні.

