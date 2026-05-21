Безпілотники атакували РФ: у Сизрані пролунали вибухи, пожежа у районі НПЗ. ВIДЕО

У Самарській області РФ повідомляють про вибухи в районі Сизранського НПЗ. Зафіксовано пожежу поблизу підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Після вибухів місцеві жителі зафіксували пожежу та дим. Ймовірно, прилетіло по Сизранському нафтопереробному заводу.

Офіційного підтвердження ударів та наслідків поки не було, але кадри з місця виглядають дуже промовисто.

Сизранський НПЗ: що відомо?

Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області РФ - це ключове підприємство паливного профілю, що входить до системи "Роснафти". Його щорічна проєктна потужність становить 7–8,9 млн тонн нафти.

Завод неодноразово зазнавав успішних ударів українських безпілотників, зокрема із серйозними ураженнями навесні та влітку минулого року

Переробляє західносибірську нафту, нафту з Оренбурзьких родовищ та нафту, що видобувається в Самарській області.

Виробляє широкий асортимент паливної продукції, яку використовує окупаційна армія РФ для ведення війни в Україні.

На московитів зійшов благодатний вогонь з Мирної України, за злочини орків в Україні!!
21.05.2026 07:40 Відповісти
Вихідні на НПЗ - подарунок від ЗСУ.
21.05.2026 07:53 Відповісти
це не ми! ми спали. і в загалі в нас комендантська година
21.05.2026 07:55 Відповісти
Помогите-хулиганы нефти лишают!
21.05.2026 07:55 Відповісти
А чого не товчуть по казармах авіаучилищ? Через тиждень-два - виїзд на учбові аеродроми, для льотної практики. А поки що курсанти живуть компактно, в казармах (в палатках ще холодно). Це ж КАДРИ!!! Та й коли роз'їдуться по учбових полках - теж розміщуються у казарменних приміщеннях. І сумнікаюся, що ті об'єкти прикриті системами ППО... Варто їм зарані "підрізать крила"... Наскільки мені розказував знайомий, брат якого служив, до виходу на пенсію, в одному з авіаучилищ Росії, у кацапів великі проблеми з набором курсантів - після того "побоїща", яке наші вчинили у 2022-му, у багатьох бажаючих стать льотчиками, "апетит пропав"... Набирають - аби лише здоров'я дозволяло. Розумові здібності - не головне...
21.05.2026 07:58 Відповісти
Пару раз прилітало трохи, тооку мало, бо 50 кг БЧ будівлю не знесе, так ягось грача приб'є, та й кацапи не дурні всіх розселили давно.
21.05.2026 08:34 Відповісти
Дурні... КУДИ вони їх "розселять"? Стандартний курс училища - 2-4 роти. Кожна - близько сотні курсантів... Щоб їх покласти, просто, в койки, потрібна 3-4-хповерхова казарма... Це - армійський стандарт для учбового полку. І куди вони три-чотири сотні "рил" , "розселять"? В ескадрильські будиночки, на аеродромах? А як їх годувать? А як організувать санітарні умови? Помиться, посрать? А якщо по їдальні врізать?
21.05.2026 08:41 Відповісти
Сизраньчане, чи сизране, як вас там, яка вона, війна не то телевізору? Подобаєтся? І це ми ще не починали. Далі буде.
21.05.2026 08:02 Відповісти
Обсизранці
21.05.2026 08:35 Відповісти
Сисрань , шо там пепео ?
21.05.2026 08:07 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/4250 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":

Нам, ГО "Справа Громад", СІМ років. Це - це наші з вами 7 років життя, це наші з вами справи, це, власне - ГО "Справа Громад", вже 7 років, нам з вами. Я навмисно постійно це повторюю - нам з вами, бо це дійсно так. Безумовно можна пишатись нашими досягненнями (...тут піпець який довгий перелік переданого у ЗСУ майна), допомогою на сотні-сотні мільйонів гривень, але ж це саме ваші гроші. Тому знову - нам з вами вже 7 років.

І тут в мене зараз запитання - а ви чим будете займатись у цю неділю? Бо якщо є шанс, то щиро запрошуємо вас на нашу з вами вечірку. Ми покажемо вам все те що ми робили та робимо, ми розкажемо вам про плани, будуть виступи... кхм.... а потім ще й концерт.

Посилання на подію тут:
https://www.facebook.com/events/1631266651284968/
21.05.2026 08:43 Відповісти
Бірюков на відміну від грантоїда Віталія Шабуніна за Порошенка пішов радником в армію і допомагав створювати службу тилу знищену Гриценком, а не бігав по блогерам як Шабунін.
21.05.2026 09:22 Відповісти
Потрібно вчитись у московитів і бити так як вони вдарили по Кременчуцькому НПЗ. А такі комарині укусики їм дошкуляють, але погоду не роблять.
21.05.2026 09:38 Відповісти
Оманський, на таке не може пайтіть!
21.05.2026 09:54 Відповісти
 
 