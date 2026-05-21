Безпілотники атакували РФ: у Сизрані пролунали вибухи, пожежа у районі НПЗ. ВIДЕО
У Самарській області РФ повідомляють про вибухи в районі Сизранського НПЗ. Зафіксовано пожежу поблизу підприємства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Після вибухів місцеві жителі зафіксували пожежу та дим. Ймовірно, прилетіло по Сизранському нафтопереробному заводу.
Офіційного підтвердження ударів та наслідків поки не було, але кадри з місця виглядають дуже промовисто.
Сизранський НПЗ: що відомо?
Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області РФ - це ключове підприємство паливного профілю, що входить до системи "Роснафти". Його щорічна проєктна потужність становить 7–8,9 млн тонн нафти.
Завод неодноразово зазнавав успішних ударів українських безпілотників, зокрема із серйозними ураженнями навесні та влітку минулого року
Переробляє західносибірську нафту, нафту з Оренбурзьких родовищ та нафту, що видобувається в Самарській області.
Виробляє широкий асортимент паливної продукції, яку використовує окупаційна армія РФ для ведення війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нам, ГО "Справа Громад", СІМ років. Це - це наші з вами 7 років життя, це наші з вами справи, це, власне - ГО "Справа Громад", вже 7 років, нам з вами. Я навмисно постійно це повторюю - нам з вами, бо це дійсно так. Безумовно можна пишатись нашими досягненнями (...тут піпець який довгий перелік переданого у ЗСУ майна), допомогою на сотні-сотні мільйонів гривень, але ж це саме ваші гроші. Тому знову - нам з вами вже 7 років.
І тут в мене зараз запитання - а ви чим будете займатись у цю неділю? Бо якщо є шанс, то щиро запрошуємо вас на нашу з вами вечірку. Ми покажемо вам все те що ми робили та робимо, ми розкажемо вам про плани, будуть виступи... кхм.... а потім ще й концерт.
Посилання на подію тут:
https://www.facebook.com/events/1631266651284968/