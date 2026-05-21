Беспилотники атаковали РФ: в Сызрани слышны взрывы, пожар в районе НПЗ. ВИДЕО

В Самарской области РФ сообщают о взрывах в районе Сызранского НПЗ. Зафиксирован пожар вблизи предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

После взрывов местные жители зафиксировали пожар и дым. Вероятно, удары пришлись по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.

Официального подтверждения ударов и последствий пока не было, но кадры с места событий выглядят очень красноречиво.

Сызранский НПЗ: что известно?

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области РФ - это ключевое предприятие топливного профиля, входящее в систему "Роснефти". Его годовая проектная мощность составляет 7–8,9 млн тонн нефти.

Завод неоднократно подвергался успешным ударам украинских беспилотников, в частности - с серьезными повреждениями весной и летом прошлого года

Перерабатывает западносибирскую нефть, нефть с оренбургских месторождений и нефть, добываемую в Самарской области.

Производит широкий ассортимент топливной продукции, которую использует оккупационная армия РФ для ведения войны в Украине.

