Беспилотники атаковали РФ: в Сызрани слышны взрывы, пожар в районе НПЗ. ВИДЕО
В Самарской области РФ сообщают о взрывах в районе Сызранского НПЗ. Зафиксирован пожар вблизи предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
После взрывов местные жители зафиксировали пожар и дым. Вероятно, удары пришлись по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.
Официального подтверждения ударов и последствий пока не было, но кадры с места событий выглядят очень красноречиво.
Сызранский НПЗ: что известно?
Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области РФ - это ключевое предприятие топливного профиля, входящее в систему "Роснефти". Его годовая проектная мощность составляет 7–8,9 млн тонн нефти.
Завод неоднократно подвергался успешным ударам украинских беспилотников, в частности - с серьезными повреждениями весной и летом прошлого года
Перерабатывает западносибирскую нефть, нефть с оренбургских месторождений и нефть, добываемую в Самарской области.
Производит широкий ассортимент топливной продукции, которую использует оккупационная армия РФ для ведения войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нам, ГО "Справа Громад", СІМ років. Це - це наші з вами 7 років життя, це наші з вами справи, це, власне - ГО "Справа Громад", вже 7 років, нам з вами. Я навмисно постійно це повторюю - нам з вами, бо це дійсно так. Безумовно можна пишатись нашими досягненнями (...тут піпець який довгий перелік переданого у ЗСУ майна), допомогою на сотні-сотні мільйонів гривень, але ж це саме ваші гроші. Тому знову - нам з вами вже 7 років.
І тут в мене зараз запитання - а ви чим будете займатись у цю неділю? Бо якщо є шанс, то щиро запрошуємо вас на нашу з вами вечірку. Ми покажемо вам все те що ми робили та робимо, ми розкажемо вам про плани, будуть виступи... кхм.... а потім ще й концерт.
Посилання на подію тут:
https://www.facebook.com/events/1631266651284968/