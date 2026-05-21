Беспилотники атаковали РФ: в Сызрани слышны взрывы, пожар в районе НПЗ. ВИДЕО

Взрывы и пожар возле Сизранского НПЗ: что известно

В Самарской области РФ сообщают о взрывах в районе Сызранского НПЗ. Зафиксирован пожар вблизи предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

После взрывов местные жители зафиксировали пожар и дым. Вероятно, удары пришлись по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.

Официального подтверждения ударов и последствий пока не было, но кадры с места событий выглядят очень красноречиво.

Сызранский НПЗ: что известно?

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области РФ - это ключевое предприятие топливного профиля, входящее в систему "Роснефти". Его годовая проектная мощность составляет 7–8,9 млн тонн нефти.

Завод неоднократно подвергался успешным ударам украинских беспилотников, в частности - с серьезными повреждениями весной и летом прошлого года

Перерабатывает западносибирскую нефть, нефть с оренбургских месторождений и нефть, добываемую в Самарской области.

Производит широкий ассортимент топливной продукции, которую использует оккупационная армия РФ для ведения войны в Украине.

На московитів зійшов благодатний вогонь з Мирної України, за злочини орків в Україні!!
21.05.2026 07:40 Ответить
Помогите-хулиганы нефти лишают!
21.05.2026 07:55 Ответить
Вихідні на НПЗ - подарунок від ЗСУ.
21.05.2026 07:53 Ответить
На московитів зійшов благодатний вогонь з Мирної України, за злочини орків в Україні!!
21.05.2026 07:40 Ответить
Вихідні на НПЗ - подарунок від ЗСУ.
21.05.2026 07:53 Ответить
це не ми! ми спали. і в загалі в нас комендантська година
21.05.2026 07:55 Ответить
Помогите-хулиганы нефти лишают!
21.05.2026 07:55 Ответить
А чого не товчуть по казармах авіаучилищ? Через тиждень-два - виїзд на учбові аеродроми, для льотної практики. А поки що курсанти живуть компактно, в казармах (в палатках ще холодно). Це ж КАДРИ!!! Та й коли роз'їдуться по учбових полках - теж розміщуються у казарменних приміщеннях. І сумнікаюся, що ті об'єкти прикриті системами ППО... Варто їм зарані "підрізать крила"... Наскільки мені розказував знайомий, брат якого служив, до виходу на пенсію, в одному з авіаучилищ Росії, у кацапів великі проблеми з набором курсантів - після того "побоїща", яке наші вчинили у 2022-му, у багатьох бажаючих стать льотчиками, "апетит пропав"... Набирають - аби лише здоров'я дозволяло. Розумові здібності - не головне...
21.05.2026 07:58 Ответить
Пару раз прилітало трохи, тооку мало, бо 50 кг БЧ будівлю не знесе, так ягось грача приб'є, та й кацапи не дурні всіх розселили давно.
21.05.2026 08:34 Ответить
Дурні... КУДИ вони їх "розселять"? Стандартний курс училища - 2-4 роти. Кожна - близько сотні курсантів... Щоб їх покласти, просто, в койки, потрібна 3-4-хповерхова казарма... Це - армійський стандарт для учбового полку. І куди вони три-чотири сотні "рил" , "розселять"? В ескадрильські будиночки, на аеродромах? А як їх годувать? А як організувать санітарні умови? Помиться, посрать? А якщо по їдальні врізать?
21.05.2026 08:41 Ответить
Сизраньчане, чи сизране, як вас там, яка вона, війна не то телевізору? Подобаєтся? І це ми ще не починали. Далі буде.
21.05.2026 08:02 Ответить
Обсизранці
21.05.2026 08:35 Ответить
Сисрань , шо там пепео ?
21.05.2026 08:07 Ответить
https://t.me/budem_bambit/4250 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":

Нам, ГО "Справа Громад", СІМ років. Це - це наші з вами 7 років життя, це наші з вами справи, це, власне - ГО "Справа Громад", вже 7 років, нам з вами. Я навмисно постійно це повторюю - нам з вами, бо це дійсно так. Безумовно можна пишатись нашими досягненнями (...тут піпець який довгий перелік переданого у ЗСУ майна), допомогою на сотні-сотні мільйонів гривень, але ж це саме ваші гроші. Тому знову - нам з вами вже 7 років.

І тут в мене зараз запитання - а ви чим будете займатись у цю неділю? Бо якщо є шанс, то щиро запрошуємо вас на нашу з вами вечірку. Ми покажемо вам все те що ми робили та робимо, ми розкажемо вам про плани, будуть виступи... кхм.... а потім ще й концерт.

Посилання на подію тут:
https://www.facebook.com/events/1631266651284968/
21.05.2026 08:43 Ответить
Бірюков на відміну від грантоїда Віталія Шабуніна за Порошенка пішов радником в армію і допомагав створювати службу тилу знищену Гриценком, а не бігав по блогерам як Шабунін.
21.05.2026 09:22 Ответить
Потрібно вчитись у московитів і бити так як вони вдарили по Кременчуцькому НПЗ. А такі комарині укусики їм дошкуляють, але погоду не роблять.
21.05.2026 09:38 Ответить
 
 