Силы обороны нанесли удары по складам боеприпасов, средствам ПВО, пунктам управления и живой силе противника, - Генштаб
21 мая и в ночь на 22 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Какие объекты были поражены
- В частности, поражен зенитный ракетный комплекс "Оса" оккупантов в городе Донецке Донецкой области.
- Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты противника в Новопетриковке в Донецкой области и Теткино Курской области РФ, пункт управления подразделения в районе Воскресенки Днепропетровской области, а также узел связи противника в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области.
- Среди прочего наши воины наносили удары по пунктам управления БПЛА противника в Селидово, Малиновке и Веселом в Донецкой области.
- Кроме того, поражен склад боеприпасов захватчиков в Великой Новоселке, склад материально-технических средств в Донецке Донецкой области, а также склад МТС в Ровеньках Луганской области.
- Поражены и переправы врага через реки Оскол и Бахмутовка в районах Голубовки Харьковской области и Северска Донецкой области соответственно.
Удары по живой силе
Украинские воины также нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Селидово, Украинки и Покровска в Донецкой области, Малиновки Запорожской области, а также в Троебортном (Брянская обл., РФ).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль