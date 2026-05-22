Силы обороны нанесли удары по складам боеприпасов, средствам ПВО, пунктам управления и живой силе противника, - Генштаб

21 мая и в ночь на 22 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Какие объекты были поражены

В частности, поражен зенитный ракетный комплекс "Оса" оккупантов в городе Донецке Донецкой области.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты противника в Новопетриковке в Донецкой области и Теткино Курской области РФ, пункт управления подразделения в районе Воскресенки Днепропетровской области, а также узел связи противника в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области.

Среди прочего наши воины наносили удары по пунктам управления БПЛА противника в Селидово, Малиновке и Веселом в Донецкой области.

Кроме того, поражен склад боеприпасов захватчиков в Великой Новоселке, склад материально-технических средств в Донецке Донецкой области, а также склад МТС в Ровеньках Луганской области.

Поражены и переправы врага через реки Оскол и Бахмутовка в районах Голубовки Харьковской области и Северска Донецкой области соответственно.

Удары по живой силе

Украинские воины также нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Селидово, Украинки и Покровска в Донецкой области, Малиновки Запорожской области, а также в Троебортном (Брянская обл., РФ).

