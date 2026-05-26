Україна має продовжувати удари вглиб РФ, - Цахкна

Диктатор РФ Володимир Путін регулярно використовує фактор страху перед можливим загостренням у Європі як інструмент впливу. Таким чином Кремль намагається схилити західних партнерів до скорочення підтримки України та обмеження її ударів по цілях на території Росії, однак ці спроби не приносять бажаного результату.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Путін і стратегія страху ескалації

"Путін завжди грає на цьому страху ескалації. Він хоче показати, що країни Балтії та ця частина НАТО будуть втягнуті у війну. Історично ми розуміємо цей страх ескалації з боку Заходу, але, думаю, ми не можемо боятися… Безумовно, Путін хоче, щоб ми всі тиснули на Україну з вимогою припинити ці атаки, але ми цього не робимо", - сказав дипломат.

Він підкреслив, що ніхто не ставить під сумнів право України атакувати об'єкти глибоко в російському тилу і всі розуміють, що "далекобійні санкції" працюють добре. Звісно, країни Балтії, на територію яких останнім часом залітали дрони, не раді, що ці об’єкти опиняються на їх територіях, але усвідомлюють сили оборони б'ють по "лініях життя" російської військової машини в Усть-Лузі, Санкт-Петербурзі, які дуже близькі до кордонів балтійських країн, тож побідні інциденти є "побічними ефектами російської загарбницької війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили нафтобазу "Белец" на Брянщині, склади та об’єкти управління армії РФ, - Генштаб

Право України на оборонні дії

"Тому Україна має продовжувати", - вважає глава МЗС Естонії, визнавши, що кількість подібних інцидентів може збільшуватися в майбутньому.

При цьому він зазначив, що відповідальність лежить на Росії. Саме Росія навмисно "штовхає" ці дрони на територію НАТО, одночасно поширюючи фейковий наратив, нібито країни Балтії та Фінляндія офіційно дозволяють Україні використовувати свою територію для цих атак. Цахкна категорично спростував це твердження.

"Ми очікуємо від світу розуміння того, що відповідальність лежить на Росії", - сказав міністр.

Також читайте: Безпілотники атакували Ярославську область: перекрито рух у бік Москви