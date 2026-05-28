"Далекобійні санкції" України проти РФ добре працюють, - Цахкна
Європі варто запроваджувати більше санкцій проти Росії та робити це швидко, щоб примусити Москву сісти за стіл переговорів.
Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Усі говорять про те, хто розмовлятиме з Путіним. Але реальність, як ви знаєте, така, що Путін не хоче ні з ким розмовляти, він чинить дедалі більший тиск на Україну. Ми щоночі бачимо удари, божевільні удари по українцях, тому нам потрібно зосередитися на тому, як ми можемо зробити європейську позицію сильною. Нам потрібно ухвалити багато рішень", - сказав він перед початком неформальної зустрічі очільників МЗС країн-членів ЄС.
Цахкна вважає, що Європа повинна запроваджувати більше санкцій та робити це швидко, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів.
"Розуміння полягає в тому, що в майбутньому ми не можемо мати жодних нейтральних чи буферних зон між Європейським Союзом, НАТО та Росією", - пояснив глава МЗС Естонії.
За словами Цахкни, треба прийняти Україну, більше підтримувати її і "робити це прямо зараз - це основа".
"Україні потрібно продовжувати далекобійні удари. Вони називають це "далекобійними санкціями". Вони добре працюють. І нам просто слід чинити більше тиску та мати стратегічне терпіння", - сказав міністр.
Він зауважив, що гарантії безпеки для України слід розглядати ширше, тобто як "гарантії безпеки для Європи".
"Тому що, чесно кажучи, Україна є найбільшою військовою силою в європейському регіоні, нам потрібно це розуміти", - підсумував він.
Вашу стратегію ми вже давно знаємо: Росія не має виграти, Україна не має програти. Бо якщо станеться перше, чи друге, то рашка може надумати напасти десь на якусь Естонію.
