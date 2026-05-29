В результате падения "обломков БПЛА" возник пожар на территории порта Темрюк в России

На территории морского порта Темрюк в Краснодарском крае РФ возник пожар после атаки с использованием дронов.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, передает Цензор.НЕТ.

"В Темрюке в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметили там.

Что предшествовало?

В ночь на 29 мая в Волгограде после атаки БПЛА возник масштабный пожар на территории НПЗ "Лукойла".

