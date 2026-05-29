424 1
В результате падения "обломков БПЛА" возник пожар на территории порта Темрюк в России
На территории морского порта Темрюк в Краснодарском крае РФ возник пожар после атаки с использованием дронов.
Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В Темрюке в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметили там.
Что предшествовало?
- В ночь на 29 мая в Волгограде после атаки БПЛА возник масштабный пожар на территории НПЗ "Лукойла".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дима Купчук
показать весь комментарий29.05.2026 09:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль