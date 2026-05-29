4 572 12

Дроны атаковали Волгоград: горит нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". ФОТО

В ночь на 29 мая в Волгограде после атаки БПЛА возник крупный пожар на территории НПЗ "Лукойла". 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители заявляли о многочисленных взрывах и работе ПВО. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников и сообщил о попадании БПЛА в многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе. По его словам, пострадавших нет.

В соцсетях также опубликовали фото масштабного пожара. По оценкам Astra, возгорание произошло именно на территории Волгоградского НПЗ "Лукойла". Отмечается, что это как минимум десятая атака на предприятие с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Последствия атаки

Лукойл-Волгограднафтопереработка: один из ключевых НПЗ России

"Лукойл-Волгограднафтопереработка" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в Волгограде. Предприятие входит в десятку крупнейших НПЗ РФ и является ключевым производителем топлива для Южного федерального округа.

Завод ввели в эксплуатацию в 1957 году. Он перерабатывает смесь западносибирской и нижневолжской нефти, поступающей по трубопроводу Самара-Тихорецк. Основная продукция - бензин, дизельное топливо, авиатопливо, смазочные материалы, битум и другие нефтепродукты.

Мощность предприятия делает его стратегическим объектом российской топливной инфраструктуры:

  • мощность переработки: примерно 14–15 млн тонн нефти в год;
  • входит в топ-10 НПЗ России;
  • обеспечивает топливом юг РФ.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины НПЗ неоднократно становился целью атак беспилотников. В частности, удары фиксировались в 2024, 2025 и 2026 годах. По данным украинских и российских СМИ, в результате атак возникали пожары и повреждения установок первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6.

В феврале 2026 года сообщалось, что во время очередной атаки могла быть поражена установка АВТ-1 — один из ключевых элементов первичной переработки нефти. Эксперты отмечали, что без нее завод не может полноценно работать.

Украинский Генштаб ранее заявлял, что этот НПЗ задействован в обеспечении российской армии топливом, поэтому его рассматривают как важный элемент военной логистики РФ.

Волгоград (79) НПЗ (509) Удары по РФ (968)
Топ комментарии
+9
...Світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.
29.05.2026 07:42 Ответить
чого ж твої родичі виють на болотах від наших 1-2 дронюсиків? кацтрольботи гидючі. Слава Україні і ЗСУ!
29.05.2026 08:54 Ответить
Там був цілодобовий дитячий садок...
29.05.2026 08:38 Ответить
29.05.2026 07:42 Ответить
"Палає" - це надто гучно сказано. Ну долетіли 1-2 дрончика, особливої шкоди не завдали, зе-влада виставила фото, де горить умовно дах підсобки і подає як те, що ми рознесли нафтопереробний завод.
Щоб "рознести" потрібно ракети і не один десяток, а нас їх немає.
От нам кацапи нафтопереробні заводи дійсно "рознесли".
29.05.2026 07:56 Ответить
29.05.2026 08:54 Ответить
Звідки ви такі беретесь, вам хоч платять? чи просто в санітара телефон з карману потягнув та строчиш, поки ніхто не бачить?

P. S.
Я сам клоуна терпіти не можу але таку ахінею нести це звиздець.
29.05.2026 09:09 Ответить
Эх жаль студентов там не было ...хотя хрен его знает, может кто и сидел за учебниками..
29.05.2026 08:26 Ответить
Там був цілодобовий дитячий садок...
29.05.2026 08:38 Ответить
Шо згорить, то не зігниє...
29.05.2026 08:32 Ответить
Штілерман з умеровим і міндічем, уже ракети дофарбовують своїми язиками для зеленського, по 3.000 штук щомісяця…???
29.05.2026 08:41 Ответить
Вони зараз проєктують кріплення тих ракет до шведських "Gripen"....
29.05.2026 09:02 Ответить
То це з ранку файно як!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пдр кцп зустрінуть своє утро як і *******...ги-ги...Смерть рашистсько-фашистським нелюдам..Повиздихання вам всі чудового!!!!
29.05.2026 08:47 Ответить
Треба ще до омського монстра НПЗ дотягнутися і тоді Скоро по всій кацапії 10 літрів в руки і то по х2 " із под поли
29.05.2026 09:12 Ответить
 
 