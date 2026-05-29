Дроны атаковали Волгоград: горит нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". ФОТО
В ночь на 29 мая в Волгограде после атаки БПЛА возник крупный пожар на территории НПЗ "Лукойла".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Местные жители заявляли о многочисленных взрывах и работе ПВО. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников и сообщил о попадании БПЛА в многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе. По его словам, пострадавших нет.
В соцсетях также опубликовали фото масштабного пожара. По оценкам Astra, возгорание произошло именно на территории Волгоградского НПЗ "Лукойла". Отмечается, что это как минимум десятая атака на предприятие с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Последствия атаки
Лукойл-Волгограднафтопереработка: один из ключевых НПЗ России
"Лукойл-Волгограднафтопереработка" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в Волгограде. Предприятие входит в десятку крупнейших НПЗ РФ и является ключевым производителем топлива для Южного федерального округа.
Завод ввели в эксплуатацию в 1957 году. Он перерабатывает смесь западносибирской и нижневолжской нефти, поступающей по трубопроводу Самара-Тихорецк. Основная продукция - бензин, дизельное топливо, авиатопливо, смазочные материалы, битум и другие нефтепродукты.
Мощность предприятия делает его стратегическим объектом российской топливной инфраструктуры:
- мощность переработки: примерно 14–15 млн тонн нефти в год;
- входит в топ-10 НПЗ России;
- обеспечивает топливом юг РФ.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины НПЗ неоднократно становился целью атак беспилотников. В частности, удары фиксировались в 2024, 2025 и 2026 годах. По данным украинских и российских СМИ, в результате атак возникали пожары и повреждения установок первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6.
В феврале 2026 года сообщалось, что во время очередной атаки могла быть поражена установка АВТ-1 — один из ключевых элементов первичной переработки нефти. Эксперты отмечали, что без нее завод не может полноценно работать.
Украинский Генштаб ранее заявлял, что этот НПЗ задействован в обеспечении российской армии топливом, поэтому его рассматривают как важный элемент военной логистики РФ.
Щоб "рознести" потрібно ракети і не один десяток, а нас їх немає.
От нам кацапи нафтопереробні заводи дійсно "рознесли".
P. S.
Я сам клоуна терпіти не можу але таку ахінею нести це звиздець.