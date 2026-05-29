Дрони атакували Волгоград: палає нафтопереробний завод "Лукойлу". ФОТО

У ніч на 29 травня у Волгограді після атаки БпЛА виникла масштабна пожежа на території НПЗ "Лукойлу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі заявляли про численні вибухи та роботу ППО. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників і повідомив про влучання БпЛА у багатоквартирний будинок у Краснооктябрьському районі. За його словами, постраждалих немає.

У соцмережах також опублікували фото масштабної пожежі. За оцінками Astra, загоряння сталося саме на території Волгоградського НПЗ "Лукойлу". Зазначається, що це щонайменше десята атака на підприємство від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Лукойл-Волгограднафтопереробка: один із ключових НПЗ Росії

"Лукойл-Волгограднафтопереробка" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у Волгограді. Підприємство входить до десятки найбільших НПЗ РФ і є ключовим виробником пального для Південного федерального округу.

Завод ввели в експлуатацію у 1957 році. Він переробляє суміш західносибірської та нижньоволзької нафти, яка надходить трубопроводом Самара-Тихорецьк. Основна продукція - бензин, дизельне пальне, авіапаливо, мастила, бітум та інші нафтопродукти.

Потужність підприємства робить його стратегічним об’єктом російської паливної інфраструктури:

Потужність переробки: приблизно 14–15 млн тонн нафти на рік;

Входить до топ-10 НПЗ Росії;

Забезпечує паливом південь РФ.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України НПЗ неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Зокрема, удари фіксувалися у 2024, 2025 та 2026 роках. За даними українських та російських медіа, унаслідок атак виникали пожежі та пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-1 та АВТ-6.

У лютому 2026 року повідомлялося, що під час чергової атаки могла бути уражена установка АВТ-1 — один із ключових елементів первинної переробки нафти. Експерти зазначали, що без неї завод не може повноцінно працювати.

Український Генштаб раніше заявляв, що цей НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії паливом, тому його розглядають як важливий елемент військової логістики РФ.

