Дрони атакували Волгоград: палає нафтопереробний завод "Лукойлу". ФОТО

У ніч на 29 травня у Волгограді після атаки БпЛА виникла масштабна пожежа на території НПЗ "Лукойлу". 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі заявляли про численні вибухи та роботу ППО. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників і повідомив про влучання БпЛА у багатоквартирний будинок у Краснооктябрьському районі. За його словами, постраждалих немає.

У соцмережах також опублікували фото масштабної пожежі. За оцінками Astra, загоряння сталося саме на території Волгоградського НПЗ "Лукойлу". Зазначається, що це щонайменше десята атака на підприємство від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Наслідки атаки

У Волгограді після вибухів спалахнув НПЗ

Лукойл-Волгограднафтопереробка: один із ключових НПЗ Росії

"Лукойл-Волгограднафтопереробка" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у Волгограді. Підприємство входить до десятки найбільших НПЗ РФ і є ключовим виробником пального для Південного федерального округу.

Завод ввели в експлуатацію у 1957 році. Він переробляє суміш західносибірської та нижньоволзької нафти, яка надходить трубопроводом Самара-Тихорецьк. Основна продукція - бензин, дизельне пальне, авіапаливо, мастила, бітум та інші нафтопродукти.

Потужність підприємства  робить його стратегічним об’єктом російської паливної інфраструктури:

  • Потужність переробки: приблизно 14–15 млн тонн нафти на рік;
  • Входить до топ-10 НПЗ Росії;
  • Забезпечує паливом південь РФ.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України НПЗ неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Зокрема, удари фіксувалися у 2024, 2025 та 2026 роках. За даними українських та російських медіа, унаслідок атак виникали пожежі та пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-1 та АВТ-6.

У лютому 2026 року повідомлялося, що під час чергової атаки могла бути уражена установка АВТ-1 — один із ключових елементів первинної переробки нафти. Експерти зазначали, що без неї завод не може повноцінно працювати.

Український Генштаб раніше заявляв, що цей НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії паливом, тому його розглядають як важливий елемент військової логістики РФ.

...Світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.
показати весь коментар
29.05.2026 07:42 Відповісти
"Палає" - це надто гучно сказано. Ну долетіли 1-2 дрончика, особливої шкоди не завдали, зе-влада виставила фото, де горить умовно дах підсобки і подає як те, що ми рознесли нафтопереробний завод.
Щоб "рознести" потрібно ракети і не один десяток, а нас їх немає.
От нам кацапи нафтопереробні заводи дійсно "рознесли".
показати весь коментар
29.05.2026 07:56 Відповісти
чого ж твої родичі виють на болотах від наших 1-2 дронюсиків? кацтрольботи гидючі. Слава Україні і ЗСУ!
показати весь коментар
29.05.2026 08:54 Відповісти
Звідки ви такі беретесь, вам хоч платять? чи просто в санітара телефон з карману потягнув та строчиш, поки ніхто не бачить?

P. S.
Я сам клоуна терпіти не можу але таку ахінею нести це звиздець.
показати весь коментар
29.05.2026 09:09 Відповісти
Эх жаль студентов там не было ...хотя хрен его знает, может кто и сидел за учебниками..
показати весь коментар
29.05.2026 08:26 Відповісти
Там був цілодобовий дитячий садок...
показати весь коментар
29.05.2026 08:38 Відповісти
Шо згорить, то не зігниє...
показати весь коментар
29.05.2026 08:32 Відповісти
Штілерман з умеровим і міндічем, уже ракети дофарбовують своїми язиками для зеленського, по 3.000 штук щомісяця…???
показати весь коментар
29.05.2026 08:41 Відповісти
Вони зараз проєктують кріплення тих ракет до шведських "Gripen"....
показати весь коментар
29.05.2026 09:02 Відповісти
То це з ранку файно як!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пдр кцп зустрінуть своє утро як і *******...ги-ги...Смерть рашистсько-фашистським нелюдам..Повиздихання вам всі чудового!!!!
показати весь коментар
29.05.2026 08:47 Відповісти
Треба ще до омського монстра НПЗ дотягнутися і тоді Скоро по всій кацапії 10 літрів в руки і то по х2 " із под поли
показати весь коментар
29.05.2026 09:12 Відповісти
якщо повиносити те. що у досяжності, то хєр із тим омським НПЗ. Хай залізницею до московщини тягнуть. Але не все доїде, бо насєлєніе буде захоплювати цистерни по дорозі.
показати весь коментар
29.05.2026 10:08 Відповісти
 
 