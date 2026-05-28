Бен Ходжес: удари по російських НПЗ мають бути постійними для ефекту стримування

Україна демонструє ефективні deep strike по російських НПЗ, але для результату потрібні постійні удари та масштабування виробництва озброєнь за підтримки Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Ходжес заявив, що для стримування російської військової машини удари по нафтопереробних заводах РФ мають бути системними та повторюваними. На його думку, одиничних атак недостатньо, оскільки Росія здатна відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

"Ці нафтопереробні заводи, які ми бачимо у вогні щотижня, - це важливо, але ви повинні атакувати їх знову і знову, тому що інакше росіяни врешті відремонтують завод і запустять його",  - зазначив він.

Ходжес наголосив, що йдеться про концепцію deep strike, у межах якої Україна вже демонструє здатність уражати цілі на значній відстані, включно з територіями за Уралом, використовуючи власні засоби ураження. Водночас за його словами, ключовим залишається питання масштабування таких спроможностей через інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

За його словами, Україна вже демонструє спроможність завдавати ударів на великій глибині, використовуючи власні засоби ураження, однак цього недостатньо без масштабної підтримки партнерів.

"Україні цього недостатньо. Подивіться, навіть у нас, Сполучених Штатів, закінчується зброя проти Ірану. Вам не потрібно "достатньо", вам потрібно більше, ніж достатньо", - сказав Ходжес, підкресливши, що ключовим є пріоритетність цілей.

Він також наголосив, що Захід має зосередитися на посиленні українського оборонно-промислового комплексу.

"Тож я б сказав: потрібні будь-які інвестиції, що збільшують масштаб", - додав він.

Позиція США і Європи

Коментуючи роль США, Ходжес заявив, що бачить недостатню активність Вашингтона у порівнянні з Європою.

"Я не знаю. Це дуже розчаровує, що адміністрація Трампа, республіканська адміністрація, не бачить у Росії ворога, "поганого хлопця"", — сказав він, додаючи, що не може пояснити таку позицію.

Водночас Ходжес відзначив зміну підходів у Європі.

"Європа, здається, усе більше розуміє й цінує те, що її безпека залежить від успіху України", - зазначив екскомандувач армії США в Європі.

Про американську допомогу та "перелом" у війні

Ходжес також прокоментував постачання озброєнь США, зокрема систем HAWK, назвавши це обмеженою підтримкою.

"Це бізнес-транзакція", - сказав він.

Водночас Ходжес припустив, що у війні може відбуватися зміна балансу, яку згодом політично інтерпретують у США.

"Я можу собі уявити… що адміністрація бачить, навіть якщо вони ще не визнають цього, що у війні настав перелом", - додав він.

Он обычный лампасный идиот, но на этот раз говорит дело.
28.05.2026 08:53 Відповісти
Потрібні ракети - які в нас Міндічі успішно похерили - а Захід не спішить із Шторм Шедл Скальп
28.05.2026 09:04 Відповісти
Ну дадуть нам західні ракети, але без американської ГІС вони неефективні, а ні при минулій адміністрації ні при поточній дозволу на удари вглиб території не отримаємо.

Свою балістику необхідно розвивати був майже готовий проект Грім2, причин не знаю але пішли шляхом створення велосипеду, поки неуспішно, кажуть немає пального, дорого і важко виробляти. А варіант балістики яку пропонує файпоінт він сирий, та не має змінної траекторії, що збільшує шанси його збиття орками.
28.05.2026 10:11 Відповісти
Було би чим. Завдяки зебілам ми зустріли ворога беззахисними і досі не можемо наростити достатню кількість потужної зброї.
28.05.2026 09:11 Відповісти
Оманському дали вказівки на зустрічі оті особи з патрушевим, а єрмак це контролює!! А тим більше, що Міндіч з КабМіндічами, ще Фламінго на стадії НДКР тримає, хоть зеленський язиком уже намолотив їх 3.000 штук!!! Тріпло від приблуд95🤑🤑🤑 з оточенням, лише краде гроші та бреше Українцям, упродовж 7 років ….🤬🤬🤬🤬
28.05.2026 09:21 Відповісти
Атаки на нпз мають відбуватись,але головний акцент мав би зміщуватись на знищенні логістики ворога на тот,бо від цього залежить ситуація на фронті і життя військових.
28.05.2026 09:29 Відповісти
Що б ми без нього робили?
28.05.2026 10:15 Відповісти
 
 