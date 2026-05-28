Российские НПЗ нужно атаковать снова и снова, - Ходжес

Украина демонстрирует эффективные удары по глубинным целям на российских НПЗ, но для достижения результата необходимы постоянные удары и наращивание производства вооружений при поддержке Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Ходжес заявил, что для сдерживания российской военной машины удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ должны быть системными и повторяющимися. По его мнению, единичных атак недостаточно, поскольку Россия способна восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"Эти нефтеперерабатывающие заводы, которые мы видим в огне каждую неделю, — это важно, но вы должны атаковать их снова и снова, потому что иначе россияне в конце концов отремонтируют завод и запустят его", — отметил он.

Ходжес подчеркнул, что речь идет о концепции deep strike, в рамках которой Украина уже демонстрирует способность поражать цели на значительном расстоянии, включая территории за Уралом, используя собственные средства поражения. В то же время, по его словам, ключевым остается вопрос масштабирования таких возможностей за счет инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс.

По его словам, Украина уже демонстрирует способность наносить удары на большой глубине, используя собственные средства поражения, однако этого недостаточно без масштабной поддержки партнеров.

"Украине этого недостаточно. Посмотрите, даже у нас, в Соединенных Штатах, заканчивается оружие против Ирана. Вам не нужно "достаточно", вам нужно больше, чем достаточно", — сказал Ходжес, подчеркнув, что ключевым является приоритетность целей.

Он также подчеркнул, что Запад должен сосредоточиться на укреплении украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Поэтому я бы сказал: нужны любые инвестиции, которые увеличивают масштаб", — добавил он.

Позиция США и Европы

Комментируя роль США, Ходжес заявил, что видит недостаточную активность Вашингтона по сравнению с Европой.

"Я не знаю. Это очень разочаровывает, что администрация Трампа, республиканская администрация, не видит в России врага, "плохого парня", — сказал он, добавив, что не может объяснить такую позицию.

В то же время Ходжес отметил изменение подходов в Европе.

"Европа, кажется, все больше понимает и ценит то, что ее безопасность зависит от успеха Украины", — отметил экс-командующий армией США в Европе.

Об американской помощи и "переломе" в войне

Ходжес также прокомментировал поставки вооружений США, в частности систем HAWK, назвав это ограниченной поддержкой.

"Это бизнес-транзакция", — сказал он.

В то же время Ходжес предположил, что в войне может происходить смена баланса, которую впоследствии политически интерпретируют в США.

"Я могу себе представить… что администрация видит, даже если они еще не признают этого, что в войне наступил перелом", — добавил он.

