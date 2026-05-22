Российский НПЗ в Кстове частично остановил работу после атаки БПЛА, - Reuters
В городе Кстово Нижегородской области РФ после атаки БПЛА частично приостановил работу нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез".
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным издания, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство после атак украинских беспилотников в последние дни.
В частности, четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" закрыл свой основной блок АВТ-6 после атаки беспилотника в среду.
Предприятие также является вторым по величине производителем бензина в России и может перерабатывать 16 миллионов метрических тонн нефти в год (около 320 тыс. баррелей в день).
Остановка АВТ-6 приведет к резкому падению производства нефтеперерабатывающего завода. Она способна перерабатывать 25 700 метрических тонн в день и составляет 53% от общей мощности нефтеперерабатывающего завода.
Что предшествовало?
- 20 мая 2026 года Генштаб ВСУ сообщил о поражении НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" и других объектов российских оккупантов.
Крім того, бензол необхідний для отримання дифеніламіну, який використовується як ключова добавка (стабілізатор хімічної стійкості) у виробництві піроксилінових порохів і бездимних метальних зарядів для стрілецької та артилерійської зброї.
Газофракціонуюча установка (ДФУ) на НПЗ НОРСІ була введена в експлуатацію восени 2022 року, якраз перед широкомасштабним вторгненням. А це означає, що на ДФУ були встановлені американські відцентрові компресори від Ingersoll Rand або швейцарські Burckhardt Compression, або німецькі Everllence - тут варіантів не багато. Тепер ці агрегати для кацапів недосяжні. Зрозуміло, що можна купити китайські від Shandong Sparta або від ***** Hongshen, але китайці охоче продають обладнання для нафто- і газовидобутку, але дуже неохоче продають обладнання для нафтопереробки. Доведеться переробляти проект і замовляти компресори або на челябінському компресорному заводі або на Казанькомпресормаші. А це довга історія. А отже це означає зменшення виробництва ракетного палива, кумулятивних ***********, порохів для стрілковки та арти тощо.
Перемога - це результат щоденної роботи і сотень маленьких кроків, а не одного гігантського ривка.
Кацап, если ты встал на тропу зла, будь готов испить эту чашу по полной...