Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
Российский НПЗ в Кстове частично остановил работу после атаки БПЛА, - Reuters

Атака БПЛА на НПЗ в Кстове: предприятие частично остановило работу

В городе Кстово Нижегородской области РФ после атаки БПЛА частично приостановил работу нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным издания, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство после атак украинских беспилотников в последние дни.

В частности, четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" закрыл свой основной блок АВТ-6 после атаки беспилотника в среду.

Предприятие также является вторым по величине производителем бензина в России и может перерабатывать 16 миллионов метрических тонн нефти в год (около 320 тыс. баррелей в день).

Остановка АВТ-6 приведет к резкому падению производства нефтеперерабатывающего завода. Она способна перерабатывать 25 700 метрических тонн в день и составляет 53% от общей мощности нефтеперерабатывающего завода.

Что предшествовало?

  • 20 мая 2026 года Генштаб ВСУ сообщил о поражении НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" и других объектов российских оккупантов.

Складнощі та проблеми у кацапів накопичуються дуже поступово, і зрештою переростуть у масу для невідворотніх лавиноподібних процесів. Наприклад, зовсім непомітно для українського загалу відбулось 18 травня ураження компресорної станції (56°05'28.2"N 44°09'41.9"E) установки газорозділу (56°05'30.4"N 44°09'44.0"E) на НПЗ НОРСІ. Саме з установки газофракціонування надходить сировина на установку з виробництва бензолу (56°05'25.9"N 44°09'39.1"E). А бензол зокрема використовується в тому числі для виробництва компонентів ракетного палива (ді- та тринітробензолів), а також для виробництва гексанітродифеніламіну, більше відомого як гексил, який використовується як сенсибілізатор в потужних фугасних і кумулятивних ***********, в яких застосовуються гексоген і алюміній для збільшення потужності бойових частин снарядів..

Крім того, бензол необхідний для отримання дифеніламіну, який використовується як ключова добавка (стабілізатор хімічної стійкості) у виробництві піроксилінових порохів і бездимних метальних зарядів для стрілецької та артилерійської зброї.

Газофракціонуюча установка (ДФУ) на НПЗ НОРСІ була введена в експлуатацію восени 2022 року, якраз перед широкомасштабним вторгненням. А це означає, що на ДФУ були встановлені американські відцентрові компресори від Ingersoll Rand або швейцарські Burckhardt Compression, або німецькі Everllence - тут варіантів не багато. Тепер ці агрегати для кацапів недосяжні. Зрозуміло, що можна купити китайські від Shandong Sparta або від ***** Hongshen, але китайці охоче продають обладнання для нафто- і газовидобутку, але дуже неохоче продають обладнання для нафтопереробки. Доведеться переробляти проект і замовляти компресори або на челябінському компресорному заводі або на Казанькомпресормаші. А це довга історія. А отже це означає зменшення виробництва ракетного палива, кумулятивних ***********, порохів для стрілковки та арти тощо.

Перемога - це результат щоденної роботи і сотень маленьких кроків, а не одного гігантського ривка.
22.05.2026 09:12 Ответить
Тобто є ще над чим працювати.
22.05.2026 09:19 Ответить
К полумерам не привык ("Королева бензоколонки") - остановка должна быть полной !
Кацап, если ты встал на тропу зла, будь готов испить эту чашу по полной...
22.05.2026 09:21 Ответить
Треба його добити щоб не частково, а повністю зупинив роботу!
22.05.2026 10:42 Ответить
 
 