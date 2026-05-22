Российский НПЗ в Кстове частично остановил работу после атаки БПЛА, - Reuters

В городе Кстово Нижегородской области РФ после атаки БПЛА частично приостановил работу нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным издания, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство после атак украинских беспилотников в последние дни.

В частности, четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" закрыл свой основной блок АВТ-6 после атаки беспилотника в среду.

Предприятие также является вторым по величине производителем бензина в России и может перерабатывать 16 миллионов метрических тонн нефти в год (около 320 тыс. баррелей в день).

Остановка АВТ-6 приведет к резкому падению производства нефтеперерабатывающего завода. Она способна перерабатывать 25 700 метрических тонн в день и составляет 53% от общей мощности нефтеперерабатывающего завода.

Что предшествовало?

20 мая 2026 года Генштаб ВСУ сообщил о поражении НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" и других объектов российских оккупантов.

