Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
Сызранский НПЗ поразили СБС и ССО: возник масштабный пожар. ВИДЕО

Подразделения Deep-strike ССО нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ.

Об этом сообщили в ССО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Операция была проведена в ночь на 21 мая совместно с Силами беспилотных систем ВСУ.

"На объекте мощностью до 9 миллионов тонн нефти в год, расположенном более чем в 800 километрах от границы Украины, зафиксирован масштабный пожар.

Сызранский НПЗ, помимо гражданских нужд, обеспечивает топливом российскую военную авиацию и воинские части в центре и на юге РФ. Также оттуда нефтепродукты экспортируются через реку Волгу и Каспийское море", — говорится в сообщении.

Командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что в течение мая атакован уже 11-й объект нефтяной инфраструктуры России.

Кацапи хотіли демілітаризації України, а отримали - деіндустріалізацію нафтової галузі !
21.05.2026 11:39 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
21.05.2026 11:41 Ответить
Саме отакий пейзаж має стати "візитівкою" ЧМОсковії на найблищі триста років!
21.05.2026 11:59 Ответить
Люто плюсую !!!
21.05.2026 12:53 Ответить
21.05.2026 12:00 Ответить
Що згорить, то не проп"ють))
21.05.2026 13:22 Ответить
 
 