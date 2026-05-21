Сызранский НПЗ поразили СБС и ССО: возник масштабный пожар. ВИДЕО

Подразделения Deep-strike ССО нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ.

Об этом сообщили в ССО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Операция была проведена в ночь на 21 мая совместно с Силами беспилотных систем ВСУ.

"На объекте мощностью до 9 миллионов тонн нефти в год, расположенном более чем в 800 километрах от границы Украины, зафиксирован масштабный пожар.



Сызранский НПЗ, помимо гражданских нужд, обеспечивает топливом российскую военную авиацию и воинские части в центре и на юге РФ. Также оттуда нефтепродукты экспортируются через реку Волгу и Каспийское море", — говорится в сообщении.

Командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что в течение мая атакован уже 11-й объект нефтяной инфраструктуры России.

