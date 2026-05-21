Сизранський НПЗ уразили СБС та ССО: виникла масштабна пожежа. ВIДЕО

Підрозділи Deep-strike ССО уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Про це повідомили у ССО, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Операцію провели у ніч на 21 травня спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ.

"На об’єкті потужністю до 9 мільйонів тон нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу.



Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні рф. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море", - йдеться в повідомленні.

Командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що протягом травня атаковано вже 11-й об'єкт нафтової інфраструктури Росії.

