Сизранський НПЗ уразили СБС та ССО: виникла масштабна пожежа. ВIДЕО

Підрозділи Deep-strike ССО уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Про це повідомили у ССО, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Операцію провели у ніч на 21 травня спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ.

"На об’єкті потужністю до 9 мільйонів тон нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу.

Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні рф. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море", - йдеться в повідомленні.

Командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що протягом травня атаковано вже 11-й об'єкт нафтової інфраструктури Росії.

Кацапи хотіли демілітаризації України, а отримали - деіндустріалізацію нафтової галузі !
21.05.2026 11:39 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
21.05.2026 11:41 Відповісти
Саме отакий пейзаж має стати "візитівкою" ЧМОсковії на найблищі триста років!
21.05.2026 11:59 Відповісти
Люто плюсую !!!
21.05.2026 12:53 Відповісти
21.05.2026 12:00 Відповісти
Що згорить, то не проп"ють))
21.05.2026 13:22 Відповісти
 
 