Сизранський НПЗ уразили СБС та ССО: виникла масштабна пожежа. ВIДЕО
Підрозділи Deep-strike ССО уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.
Про це повідомили у ССО, передає Цензор.НЕТ.
Операцію провели у ніч на 21 травня спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ.
"На об’єкті потужністю до 9 мільйонів тон нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу.
Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні рф. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море", - йдеться в повідомленні.
Командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що протягом травня атаковано вже 11-й об'єкт нафтової інфраструктури Росії.
