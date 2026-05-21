Финляндия призывает Европу к единству в диалоге с Россией
Европейские страны должны действовать единодушно и с максимальной осторожностью в любом будущем диалоге с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении государственного секретаря Министерства обороны Финляндии Янне Куусели во время форума по безопасности Globsec.
Единство Европы и осторожность в переговорах
По словам финского чиновника, Европе рано или поздно придется вести переговоры с Москвой, поскольку Россия "всегда будет соседом".
В то же время он подчеркнул, что начало такого диалога требует четкой координации между европейскими странами и понимания правильного момента для переговоров.
"Нам нужно быть очень внимательными к времени и осторожно оценивать, есть ли у другой стороны настоящая готовность к реальным переговорам и обсуждениям", — добавил Янне Куусели.
В Министерстве обороны Финляндии также призвали западные страны критически оценивать действия Кремля и не позволять России использовать дипломатию как инструмент манипуляций.
Роль Украины и будущие консультации ЕС
Отдельно Куусела подчеркнул, что Европа в будущем будет все больше зависеть от Украины и ее боевого опыта.
По его словам, европейская безопасность в значительной степени будет опираться на украинские наработки в сфере обороны.
Как отмечается, министры иностранных дел ЕС на следующей неделе на Кипре обсудят возможных кандидатов на роль европейского переговорщика с Россией по вопросу завершения войны в Украине.
В Европейском Союзе уже начались дискуссии о том, кто может представлять Европу на потенциальных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Ранее президент Владимир Зеленский обратился к Великобритании, Франции и Германии с просьбой возобновить формат E3 для проведения мирных переговоров.
