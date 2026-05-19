ООН призывает немедленно возобновить переговоры между Украиной и РФ

В ООН призвали без промедления возобновить мирные переговоры между Украиной и РФ и реализовать все этапы обмена военнопленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на заседании Совета Безопасности ООН во вторник.

Призыв ООН к скорейшему возобновлению диалога

Представительница Департамента ООН по политическим вопросам и миростроительству Кайоко Гото заявила, что переговоры необходимо возобновить как можно скорее. По ее словам, это нужно для того, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации и приблизить прекращение огня.

Она подчеркнула, что даже несмотря на отсутствие прорыва, диалог уже дал результат в вопросе обмена военнопленными и возвращения тел погибших.

Обмены пленными и позиция ООН

"Переговоры следует возобновить без дальнейших промедлений, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и достичь значительного прогресса в направлении полного, немедленного и безусловного прекращения огня", — сказала она.

В ООН также подчеркнули, что организация готова поддерживать любые усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Отдельно были упомянуты недавние обмены, в частности возвращение 205 пленных с каждой стороны.

+9
Поліція закликає до переговорів між маніяком та жертвою. Обіймітся, помиріться...🤬
19.05.2026 19:42 Ответить
+6
Так розуміющо член Радбезу, якому через атаку на його столицю стало трохи дурнувато, прищемив своїм ручним песикам породи ООНаніст їхні фаберже.
І ті завили.
показать весь комментарий
19.05.2026 19:45 Ответить
+3
Що рашку врятувати вирішили,бо бульбаші на бобіках їздять і кричать ,шо то ядєрниє учєнія?))
показать весь комментарий
19.05.2026 20:02 Ответить
гопник однією рукою вибиває з жертви гаманець а в іншій тримає гранату з витягнутою чекою, тому поліціянт в даному випадку закликає жертву віддати гаманець, бо проти поліціянта діє стримуючий фактор ЯЗ, я так розумію по марафору про цю маленьку деталь вам не розповідають і самі ви не маєте тями цього зрозуміти
19.05.2026 20:50 Ответить
Треба робити ядерну зброю
19.05.2026 19:43 Ответить
Вже до цього часу міг би сам зробити)
19.05.2026 20:24 Ответить
Йому всі це пишуть, а воно знай собі " тєму" шпарить.
19.05.2026 20:28 Ответить
Іран вирішував свої питання без ядерної зброї просто потрібно вчитися. При цьому Іран не отримував сотні мільярдів допомоги.
19.05.2026 20:48 Ответить
Навiщо ? пусте.
19.05.2026 19:44 Ответить
Організація створює вигляд бурхливої діяльності і своєї власної користі.
19.05.2026 20:02 Ответить
ЗАКЛИКАЄ))))) ну все....тоді зараз все піде
19.05.2026 19:45 Ответить
вони ще не саморозпустились?
19.05.2026 19:48 Ответить
Хтось ще вірить ООН..
І яки нації ця Організація об'єднує?
19.05.2026 19:50 Ответить
Організація Обдурених Націй...
19.05.2026 20:03 Ответить
як ми вдарала по мацкві, ООН відразу почало закликати до перемов. А де воно раніше було?
19.05.2026 20:12 Ответить
Ці їхні закликі і зарес "фількіна грамота".
Вони сплять і бачать аби ми воювали з ними все життя, тілткі от з 40 млн на 2022 зарес залишилось 22-25, це тілткі офіційна статистика...
19.05.2026 20:19 Ответить
Не бреши. Навіщо "всім", щоб воювали " все життя"?
19.05.2026 20:30 Ответить
Якщо чогось не знаєш то це брехня відразу, не пиши мені, ніколи.
Проаналізувати твої коменти за останні півтора року то таке таке враження що... краще не буду писати.
Скажу так, аби була функція "я не хочю цього бачити, заблокувати все від цього користувача" як на Фб чі Х, то Ви вжа давно були б заблоковані в мене.
19.05.2026 20:56 Ответить
"Щоб запобігти подальшій ескалації"??? З минулого року йшли переговори - як це зменшило ескалацію??? Москалі ані на хвилину не припиняли наступ на фронті, а Київ та інші міста пережили таку зиму, яку не переживали за відсутності переговорів. Припинились переговори і намітилась певна стабілізація на фронті та почали по-тихеньку віддавати москалям борг за зиму.
Ніяких переговорів, без оголошення припинення вогню на час їх проведення. Все інше - кацапський розводняк.
19.05.2026 20:13 Ответить
Не буде ніяких переговорів допоки не будуть знищені кілька мільйонів кацапів та звільнені усі українські території!
19.05.2026 20:17 Ответить
Може повернешся з Польщі і допоможеш?
19.05.2026 20:50 Ответить
ООМ або ООЖ
Туалет позначають стандартно
А ООН то такий туалет
Де кацапи сруть регулярно
19.05.2026 20:19 Ответить
ООН могла бы хоть как то спасти своё реноме, если бы исключила из СовБеза кацапию, после того как вскрылись массовые военные преступления особенно в начале 22 и потом в 23 г, и тем более после депортации массовой детей украинских на свою территорию. Плюс применение хим-оружия, блокировка АЭС и многое иное конечно доказанное. Но усравшись потерять кацапское бабло, теперь окончательно контора потеряла доверие почти у всех стран. Дни уже сочтены для них. Нужна полная перезагрузка всех подобных артелей включая и Красный крест и Магатэ. Все сроки вышли. Цивилизация и так подошла очень близко к пропасти. Скороспелые идиоты допавшись до власти во многих странах, диктаторы, психически не уравновешенные как минимум, довели планету до краха. Хотя по прогнозам умных 21 век должен был бы стать прорывным технологически. Но но пошло из-за кретинов.
19.05.2026 20:24 Ответить
Закликаю ООН викинути московитів з РадБезу, всіх міжнародних інституцій і позбавити права голосу на ПА ООН як країну-агресора та країну терориста!

Цей мій заклик по своїй дієвості та наслідкам нічим не відрізняється від того, який озвучила "...Представниця Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Кайоко Гото..." (Джерело: https://censor.net/ua/n4004048)

Де були всі ці "баньши московії", на протязі останніх 12 років? Тоді все було гаразд, бо ботоксному встигали міняти "фекальні валізи", а зараз вже всьо - обсир@ється без зупину? Що трапилось, ООН?
19.05.2026 20:37 Ответить
 
 