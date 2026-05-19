ООН призывает немедленно возобновить переговоры между Украиной и РФ

В ООН призвали без промедления возобновить мирные переговоры между Украиной и РФ и реализовать все этапы обмена военнопленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на заседании Совета Безопасности ООН во вторник.

Представительница Департамента ООН по политическим вопросам и миростроительству Кайоко Гото заявила, что переговоры необходимо возобновить как можно скорее. По ее словам, это нужно для того, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации и приблизить прекращение огня.

Она подчеркнула, что даже несмотря на отсутствие прорыва, диалог уже дал результат в вопросе обмена военнопленными и возвращения тел погибших.

"Переговоры следует возобновить без дальнейших промедлений, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и достичь значительного прогресса в направлении полного, немедленного и безусловного прекращения огня", — сказала она.

В ООН также подчеркнули, что организация готова поддерживать любые усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Отдельно были упомянуты недавние обмены, в частности возвращение 205 пленных с каждой стороны.

