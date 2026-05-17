РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9395 посетителей онлайн
Новости Возвращение беженцев Украинские беженцы
1 771 51

56% украинских беженцев останутся в Европе при сценарии достижения "хрупкого мира", – ООН

Более половины украинских беженцев не вернутся в случае хрупкого мира

Число беженцев из Украины, которые останутся в Европе до конца 2029 года, составит 2,9 млн человек, или 56% от их нынешнего числа, согласно сценарию "хрупкого мира с уступками" в войне с Россией в этом году.

Об этом говорится в результатах исследования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сценарий "хрупкого мира"

В частности, в одном из сценариев исследования моделируется вариант, при котором Россия сохраняет де-факто контроль над временно оккупированными территориями, уровень инвестиций на подконтрольных украинскому правительству территориях остается на среднем или высоком уровне, а статус временной защиты для украинских беженцев в ЕС прекращается в марте 2027 года.

Прогнозируется, что в таком случае 2,9 млн украинских беженцев (56% от их текущего количества) останутся в Европе до конца 2029 года.

Кроме того, прогнозируется, что в сценарии "хрупкого мира" распределение беженцев, которые не вернутся в Украину, будет географически неравномерным: в некоторых странах Западной и Северной Европы останется более половины от текущего числа беженцев, тогда как в некоторых странах Центральной и Восточной Европы – менее половины.

Смотрите также: В Евросоюзе сократилось количество беженцев из Украины. Сколько сейчас украинцев в ЕС? ИНФОГРАФИКА

Сценарий "продолжающейся войны"

По сценарию продолжающейся войны или "статус-кво", в Европе на конец 2029 года будет находиться 5,16 млн беженцев из Украины, или 99% от их текущего количества.

Сценарий "Победа Украины"

По третьему сценарию, который предусматривает победу Украины с возвращением ей оккупированных территорий до конца этого года, количество беженцев может сократиться до 32%.

Сценарии не являются прогностическими 

"Эти сценарии не являются прогностическими. Скорее, они обеспечивают структурированный, методологически обоснованный способ исследования того, как принятие решений и поведение беженцев могут измениться в ответ на различные вероятные будущие события, на основе ряда данных", – уточнили авторы исследования.

Читайте также: "В Украину планируют вернуться около 2 млн человек": Улютин заявил о подготовке к массовому возвращению граждан

Автор: 

беженцы (1723) Европа (2398) ООН (4238) прогноз (677) возврат (329)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
З моїх знайомих, що виїхали, ніхто не планує повертатись. Знайшли роботу, вивчили мову, знімають житло. Коли кажу, які зарплати по Україні, сміються.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:14 Ответить
+14
Повернуться, хіба щоб відвідати могили рідних, подивитись до чого привело Україну правління кварталу95, поржать по приколу та й поїхать далі облаштовувати своє та життя дітей в ЄС.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:21 Ответить
+14
Мої знайомі ніхто не живе на соціалку. Працюють на рівні з іншими та отримують таку ж зарплату. Хтось відкрив свій невеличкий бізнес. Діти в школі вчаться, відпочивають, подорожують як і всі.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2.9 ляма не хочуть крихкого миру😸. Але перемоги краще почекають в ЄС. Доречі навіть після сталого миру багато хто не повернеться.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:10 Ответить
та думаю більше. Уже ВСЕ ЯСНО. Етнос знищений і буде заміщений африканцями і індусами.

ТІ хто щось там кажуть про "виграти війну" чи "ми щось там інше "

Виграна війна чи програна оцінюють по результатам. Ця уже програна РОЗГРОМОМ. Повним знищенням етносу. Так війну не програвали ще в історії Европи ніколи.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:12 Ответить
Ідіот?
Кацап?
показать весь комментарий
17.05.2026 18:15 Ответить
Ви абсолютно праві, бо навіть за маніяка-людожера Сталіна Україна була менш знелюднена ніж за найпотужнішого лідора всесвіту.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:30 Ответить
Дмитро ви ідіот (медичний термін)
показать весь комментарий
17.05.2026 18:33 Ответить
Ну якщо медичний, то, будьте ласкаві, надайте номер вашого медичного диплому та розгорнуті результати мого психіатричного обстеження. Не можете? Ну то ви звичайний звіздобол, зійти за розумного вам не вдалося.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:37 Ответить
Коли прийшов ЗЕ було 44.5 млн.

Зараз уже 18-20. Мінус 50% населення. АЛЕ ЦЕ НЕ ВСЯ ТРАГЕДІЯ

- померли в основному молоді
- виїхали в основному молоді і діти
- залишились в основному старі і інваліди

тобто 50% - це навіть не просто рівно половина - ЦЕ ТА ЧАСТИНА ЩО МАЛО ВІДТВОРИТИ НАСЕЛЕННЯ.

Тобто умовно було 40 людей із яких 20 молодь і 20 старі - то уїхали саме 20 молодь і не порівну, тобто через покоління буде 0 бо старі просто не відтворять населення
показать весь комментарий
17.05.2026 18:38 Ответить
Можна докази? А не гучні слова?
показать весь комментарий
17.05.2026 19:00 Ответить
Можна, звісно. Навіть за колективізації населення поступово зростало. І от, наприклад, до Голодомору на території ******** України проживало десь 40-42 млн людей. За Голодомор загинуло близько 4.5-5.5 млн (ці цифри різняться в залежності від конкретного джерела). На момент смерті Сталіна, а це 1953, населення ******** України становило десь 38-39 млн. Така от статистика.
А тепер порівняємо з найвеличнішим лідором всесвіту. Оскільки перепис населення проводився останнього разу бозна коли, то ми не знаємо точно, скільки людей проживало на неокупованій частині України до 2022, але часто кажуть, що десь біля 40 млн. Зараз навіть за заявами покидьків від влади залищилось 20-25 млн, а ще слід зауважити дуже значна частина найпрацездатнішого населення виїхала і скоріше за все ніколи вже не повернеться, тож відновлювати населення вони в майбутньому не будуть. Тож демографічна криза лише наростатиме.
Ну що, як докази і порівняння, норм?
показать весь комментарий
17.05.2026 19:44 Ответить
Абсолютно ні. Ви самі сказали, що дуже значна, точніше БІЛЬША частина населення ВИЇХАЛА, а не померла, на відміну від совкових часів. І на яких підставах ви робите твердження, що вони ніколи не повернуться?
показать весь комментарий
17.05.2026 19:48 Ответить
З моїх знайомих, що виїхали, ніхто не планує повертатись. Знайшли роботу, вивчили мову, знімають житло. Коли кажу, які зарплати по Україні, сміються.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:14 Ответить
Ну, де соціалка більша- там і сидітимуть, плакатимуться про лиху долю.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:17 Ответить
Мої знайомі ніхто не живе на соціалку. Працюють на рівні з іншими та отримують таку ж зарплату. Хтось відкрив свій невеличкий бізнес. Діти в школі вчаться, відпочивають, подорожують як і всі.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:25 Ответить
хватит уже ерунду про социалку писать, социалка - это вообще ни о чём ,на еду и шмотки
социалка - это неполноценная жизнь Так существование
показать весь комментарий
17.05.2026 18:32 Ответить
В Україні зарплата на теж😸. На їжу і комунальні послуги.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:36 Ответить
так стремиться нужно к хорошему,Тем более что надо лишь всего выйти на работу ,желательно приличную ну и соответственно вдвоём
показать весь комментарий
17.05.2026 18:40 Ответить
Обожнюю людей які дають поштовх до дій. Сидів тільки чекав вашої поради, дякую. Пішов на високооплачувану роботу 😸.
показать весь комментарий
17.05.2026 19:15 Ответить
это было пожелание, во-первых
во-вторых, это не про Украину
показать весь комментарий
17.05.2026 19:18 Ответить
.....де соціалка більша- там і сидітимуть, плакатимуться про лиху долю.??? Ти це серьйозно??? Не сміши моі капці шановний ! Друже , твоє уявлення про українських біженців застрягло ot десь у 2022 році. Твої розповіді про ,,соціалку'' звучать так само смішно, як і твердження, що Земля пласка. Ти б ще мамонтів згадав ! Схоже, ти поняття зеленого не маєш, як живуть і заробляють наші в Америці. Відкрию для себе дивовижний світ реальних фактів - з кола моіх знайомих і кого я знаю (інтернеті повно інформації - можеш перевірити якщо не віриш )Тим часом реальність виглядає так: с зарплатою на місяць Водій Box-truck $6,000} - $8,000} .Водій фури (CDL) $10,000 - $12,000 Перевізник авто (Auto-hauler): від $15,000 Кабельщик $6,000 - $8,000 .Ремонтник побутової техніки: $8,000 -$10,000 на місяць і таке інше Можеш обирати любу спеціальність навіть без досвіду- закінчувати курси і вперед....Так, на самому початку, коли люди тільки приїжджали без нічого і з однією валізою, державна допомога була. Але це тривало місяці, а не роки! А зараз? Наші вже давно влаштувалися, успішно купують будинки, відкривають власні бізнеси та інвестують.- а там вже зовсім інші гроші.....Вибач, про які ,,субсидії'' ти тут мариш у 2026 році, якщо люди заробляють суми, які багатьом ім раніше і не снилися? Вони давно вже заробляють самі і створюють робочі місця, а не сидять склавши руки. Чим завжди украінці і відрізнялися від інших.....І найбільший шок для тебе - ніхто із них взагалі не мають і думки навіть у планах повертатися, бо знайшли себе тут і будують нове, успішне життя. Тож, без образ, може, вже час прокинутися і перестати судити про світ з дивана? 😉
показать весь комментарий
17.05.2026 19:01 Ответить
Повернуться, хіба щоб відвідати могили рідних, подивитись до чого привело Україну правління кварталу95, поржать по приколу та й поїхать далі облаштовувати своє та життя дітей в ЄС.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:21 Ответить
Не хвилюйтесь, повернеться абсолютна більшість, бо дім є дім і ним залишиться.
Головне припинення війни і покарання всіх хто на ній наживався, до подиттєвого з повною конфіскацією майна. Вибори ніхто не відмінить і вони будуть. Те, що жодного щ нинішніх феншуїстів в ній не буде 104%.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:25 Ответить
...Не хвилюйтесь, повернеться абсолютна більшість, бо дім є дім і ним залишиться....
Задорный оптимизм
показать весь комментарий
17.05.2026 18:31 Ответить
Не у всіх є дім, у багатьох тісна квартира в якій проживає декілька поколінь і втрачати взагалі нічого
показать весь комментарий
17.05.2026 19:00 Ответить
Мрії, мрії, вологі мрії...
показать весь комментарий
17.05.2026 19:10 Ответить
Тут очевидна одруковка, поправлю - 96%.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:27 Ответить
Залишиться 2.9 млн - решта по Канадах розїдеться? - чи заманять в Україну?
показать весь комментарий
17.05.2026 18:29 Ответить
Якщо людина не лацюга, за чотири роки вже облаштувалась та налагодила життя, нажила майно, нові друзі, новий рівень життя, нові плани... Ніхто не кине і від кращого до гіршого не поїде.
А алкашня та лацюги - так вони ні там не потрібні ні тут. Хіба що якщо пообіцяють їм тут якісь соцвиплати щоб не працювать. То вони з радістю повернуться. Яка різниця де бухарити чи наркоманити.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:39 Ответить
Замість виплат сцикунам всі ті гроші мали йти на ЗСУ і оборону України, перестати виплачувати утриманцям і все!!
показать весь комментарий
17.05.2026 18:32 Ответить
Прально! І всіх в лагеря!
показать весь комментарий
17.05.2026 18:36 Ответить
Растрелять!
показать весь комментарий
17.05.2026 18:40 Ответить
Будуть звідти прославляти ЗеЛідора і голосувати за нього.

"Жартували, а потім плакали: Зеленський сфотографувався з українками, які працюють прибиральницями у чеському парламенті." 🙏😍 🤮

показать весь комментарий
17.05.2026 18:40 Ответить
... і голосувати за нього...

это технически невозможно, не стоит нагнетать
показать весь комментарий
17.05.2026 18:47 Ответить
Чому не можливо?
Громадяни України за кордоном постійно приймають участь в голосуваннях на виборах президента і парламенту України.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:58 Ответить
потому что технически невозможно, не рассчитанo на такое количество людей
показать весь комментарий
17.05.2026 19:00 Ответить
голосование только в консульских учреждениях, сколько их?
показать весь комментарий
17.05.2026 19:02 Ответить
На президентських виборах 2019 на закордонному окрузі було більше 100 дільниць. Саме ці фанатки легко зможуть проголосувати в Празі.
показать весь комментарий
17.05.2026 19:09 Ответить
Центральна виборча комісія (ЦВК) України сформувала 101 дільничної комісії у закордонному виборчому окрузі на https://www.rbc.ua/ukr/news/vybory-2019-budut-prohodit-vybory-prezidenta-1539703201.html выборах-2019. Про це повідомляє http://www.cvk.gov.ua/news/news_12032019_1.htm прес-служба ЦВК.

У закордонному виборчому окрузі на виборах президента налічується 101 виборчу дільницю, які розташовані в посольствах та консульствах України за кордоном. Найбільше їх у Німеччині - 5, за 4 - у США, Польщі, Італії, 3 ділянки - в Канаді, Іспанії та Туреччини..

сколько смогут проголосовать людей на пяти избирательных участках Германии если там миллион
показать весь комментарий
17.05.2026 19:12 Ответить
Это для примера
показать весь комментарий
17.05.2026 19:14 Ответить
Пффф, та зачем они нужны. У нас скоро будет мультикультурная страна с индусами
показать весь комментарий
17.05.2026 18:40 Ответить
ООН не тямить абсолютно нічого.про політику "зепоцріота",котрий "відвалить" кожному українцю .котрий поверненть в "зелену країну корупції і брехні" по 1000 грн.Плять , всі,хто покинув неньку в часі війни (біля 8 млн ), аж бігом не вернутся...
показать весь комментарий
17.05.2026 18:40 Ответить
Ну ни 56 а все 100 процентов останутся в любом случае, просто потому что там гораздо лучше жить и гораздо легче дышать и при этом надо не забывать что туда ещё выедет огромное количество мужиков которые сегодня этого сделать не могут.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:42 Ответить
і х-й на них! шурі такають з корабля в надії що він потоне але корабль і далі пливе а щурі тонуть!
показать весь комментарий
17.05.2026 18:43 Ответить
Коли почнуть платити за оренду житла, харчування, проїзд, одяг, лікування власні кошти які треба заробляти, а не отримувати це все в якості шарової допомоги. Ось тоді і побачимо.Коли вводили безвіз теж багато хто верещав, що всі виїдуть і що? Їздили по заробітках це так, але переважна більшість все одно поверталась, потім знову їхала і знову поверталась так і буде надалі.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:45 Ответить
...Ось тоді і побачимо....
Более https://inkorr.com/vze-ponad-polovinu-ukrainciv-u-nimeccini-znajsli-robotu-ak-im-ce-vdalosa-281879 половины украинцев трудоспособного возраста, находящихся в странах Европы, уже интегрированы на рынки труда, однако уровень занятости существенно отличается в зависимости от государства. На середину 2025 года работу имели 57% украинских беженцев в возрасте 20-64 лет,

Эстония - 72%

Венгрия - 71%

Великобритания - 69%

Польша - 68%

Болгария - 67%

Чехия - 66%

Нидерланды - 64%
показать весь комментарий
17.05.2026 19:04 Ответить
В країну дебілів хіба що дебіли поверуться
показать весь комментарий
17.05.2026 18:48 Ответить
Коли відкриють кордони тут залишаться лише мєнти, прокурори-інваліди та пенсіонери
показать весь комментарий
17.05.2026 19:02 Ответить
Можливість придбати житло сприяла б поверненню в Україну, потрібні програми доступного житла, та нарешті навести лад на ринку бунівництва житла
показать весь комментарий
17.05.2026 19:04 Ответить
А Гетьманцев напевно вже слиною захлинувся )
показать весь комментарий
17.05.2026 19:15 Ответить
не повернуться тільки ті, кого тут і не треба. З усіх,кого я знаю, майже всі хочуть додому
показать весь комментарий
17.05.2026 19:29 Ответить
Все йде за планом. Судячи з всього по планам двух вованів. Такої депопуляції мабуть не бачила европа в окремо взятій країні вже багато віків. Та навіть можливо і не европа.
показать весь комментарий
17.05.2026 19:33 Ответить
Давайте будемо чесними,і скажемо,що не всіх питатимуть чи хочуть вони повертатися.Частину просто виженуть.
показать весь комментарий
17.05.2026 19:37 Ответить
 
 