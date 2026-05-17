56% украинских беженцев останутся в Европе при сценарии достижения "хрупкого мира", – ООН

Число беженцев из Украины, которые останутся в Европе до конца 2029 года, составит 2,9 млн человек, или 56% от их нынешнего числа, согласно сценарию "хрупкого мира с уступками" в войне с Россией в этом году.

Об этом говорится в результатах исследования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Цензор.НЕТ.

Сценарий "хрупкого мира"

В частности, в одном из сценариев исследования моделируется вариант, при котором Россия сохраняет де-факто контроль над временно оккупированными территориями, уровень инвестиций на подконтрольных украинскому правительству территориях остается на среднем или высоком уровне, а статус временной защиты для украинских беженцев в ЕС прекращается в марте 2027 года.

Прогнозируется, что в таком случае 2,9 млн украинских беженцев (56% от их текущего количества) останутся в Европе до конца 2029 года.

Кроме того, прогнозируется, что в сценарии "хрупкого мира" распределение беженцев, которые не вернутся в Украину, будет географически неравномерным: в некоторых странах Западной и Северной Европы останется более половины от текущего числа беженцев, тогда как в некоторых странах Центральной и Восточной Европы – менее половины.

Сценарий "продолжающейся войны"

По сценарию продолжающейся войны или "статус-кво", в Европе на конец 2029 года будет находиться 5,16 млн беженцев из Украины, или 99% от их текущего количества.

Сценарий "Победа Украины"

По третьему сценарию, который предусматривает победу Украины с возвращением ей оккупированных территорий до конца этого года, количество беженцев может сократиться до 32%.

Сценарии не являются прогностическими

"Эти сценарии не являются прогностическими. Скорее, они обеспечивают структурированный, методологически обоснованный способ исследования того, как принятие решений и поведение беженцев могут измениться в ответ на различные вероятные будущие события, на основе ряда данных", – уточнили авторы исследования.

