56% украинских беженцев останутся в Европе при сценарии достижения "хрупкого мира", – ООН
Число беженцев из Украины, которые останутся в Европе до конца 2029 года, составит 2,9 млн человек, или 56% от их нынешнего числа, согласно сценарию "хрупкого мира с уступками" в войне с Россией в этом году.
Об этом говорится в результатах исследования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Цензор.НЕТ.
Сценарий "хрупкого мира"
В частности, в одном из сценариев исследования моделируется вариант, при котором Россия сохраняет де-факто контроль над временно оккупированными территориями, уровень инвестиций на подконтрольных украинскому правительству территориях остается на среднем или высоком уровне, а статус временной защиты для украинских беженцев в ЕС прекращается в марте 2027 года.
Прогнозируется, что в таком случае 2,9 млн украинских беженцев (56% от их текущего количества) останутся в Европе до конца 2029 года.
Кроме того, прогнозируется, что в сценарии "хрупкого мира" распределение беженцев, которые не вернутся в Украину, будет географически неравномерным: в некоторых странах Западной и Северной Европы останется более половины от текущего числа беженцев, тогда как в некоторых странах Центральной и Восточной Европы – менее половины.
Сценарий "продолжающейся войны"
По сценарию продолжающейся войны или "статус-кво", в Европе на конец 2029 года будет находиться 5,16 млн беженцев из Украины, или 99% от их текущего количества.
Сценарий "Победа Украины"
По третьему сценарию, который предусматривает победу Украины с возвращением ей оккупированных территорий до конца этого года, количество беженцев может сократиться до 32%.
Сценарии не являются прогностическими
"Эти сценарии не являются прогностическими. Скорее, они обеспечивают структурированный, методологически обоснованный способ исследования того, как принятие решений и поведение беженцев могут измениться в ответ на различные вероятные будущие события, на основе ряда данных", – уточнили авторы исследования.
Громадяни України за кордоном постійно приймають участь в голосуваннях на виборах президента і парламенту України.
У закордонному виборчому окрузі на виборах президента налічується 101 виборчу дільницю, які розташовані в посольствах та консульствах України за кордоном. Найбільше їх у Німеччині - 5, за 4 - у США, Польщі, Італії, 3 ділянки - в Канаді, Іспанії та Туреччини..
сколько смогут проголосовать людей на пяти избирательных участках Германии если там миллион
Более https://inkorr.com/vze-ponad-polovinu-ukrainciv-u-nimeccini-znajsli-robotu-ak-im-ce-vdalosa-281879 половины украинцев трудоспособного возраста, находящихся в странах Европы, уже интегрированы на рынки труда, однако уровень занятости существенно отличается в зависимости от государства. На середину 2025 года работу имели 57% украинских беженцев в возрасте 20-64 лет,
Эстония - 72%
Венгрия - 71%
Великобритания - 69%
Польша - 68%
Болгария - 67%
Чехия - 66%
Нидерланды - 64%