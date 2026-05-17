56% українських біженців залишаться в Європі за сценарію досягнення "крихкого миру", - ООН

Кількість біженців з України, яка залишатиметься у Європі до кінця 2029 року, складатиме 2,9 млн або 56% від їх поточної кількості за сценарію "крихкого миру з поступками" у війні з Росією у цьому році.

Про це йдеться в результатах дослідження Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Цензор.НЕТ.

Сценарій "крихкого миру"

Так, в одному зі сценаріїв дослідження моделюється варіант, за якого Росія зберігає де-факто контроль над тимчасово окупованими територіями, рівень інвестицій на підконтрольних українського уряду територіях залишається на середньому чи високому рівні, а статус тимчасового захисту для українських біженців в ЄС припиняється у березні 2027 ро

Прогнозується, що у такому разі  2,9 млн українських біженців (56% від їх поточної кількості) залишаться в Європі до кінця 2029 року.

Крім того, прогнозується, що у сценарії "крихкого миру" розподіл біженців, що не повернуться до України, буде географічно нерівномірним: в деяких країнах Західної та Північної Європи залишатиметься більше половини від поточного числа біженців, тоді як в деяких країнах Центральної та Східної Європи – менше половини.

Сценарій "триваючої війни"

За сценарію триваючою війни або "статус-кво", в Європі на кінець 2029 року перебуватиме 5,16 млн біженців з України, або 99% від їх поточної кількості.

Сценарій "Перемога України"

За третього сценарію, який передбачає перемогу України із поверненням їй окупованих територій до кінця цього року, кількість біженців може скоротитися до 32%.

Сценарії не є прогностичними 

"Ці сценарії не є прогностичними. Швидше, вони забезпечують структурований, методологічно обґрунтований спосіб дослідження того, як прийняття рішень та поведінка біженців можуть змінитися у відповідь на різні ймовірні майбутні події, на основі низки даних", – уточнили автори дослідження.

+23
З моїх знайомих, що виїхали, ніхто не планує повертатись. Знайшли роботу, вивчили мову, знімають житло. Коли кажу, які зарплати по Україні, сміються.
17.05.2026 18:14 Відповісти
+19
та думаю більше. Уже ВСЕ ЯСНО. Етнос знищений і буде заміщений африканцями і індусами.

ТІ хто щось там кажуть про "виграти війну" чи "ми щось там інше "

Виграна війна чи програна оцінюють по результатам. Ця уже програна РОЗГРОМОМ. Повним знищенням етносу. Так війну не програвали ще в історії Европи ніколи.
17.05.2026 18:12 Відповісти
+18
Повернуться, хіба щоб відвідати могили рідних, подивитись до чого привело Україну правління кварталу95, поржать по приколу та й поїхать далі облаштовувати своє та життя дітей в ЄС.
17.05.2026 18:21 Відповісти
2.9 ляма не хочуть крихкого миру😸. Але перемоги краще почекають в ЄС. Доречі навіть після сталого миру багато хто не повернеться.
17.05.2026 18:10 Відповісти
та думаю більше. Уже ВСЕ ЯСНО. Етнос знищений і буде заміщений африканцями і індусами.

ТІ хто щось там кажуть про "виграти війну" чи "ми щось там інше "

Виграна війна чи програна оцінюють по результатам. Ця уже програна РОЗГРОМОМ. Повним знищенням етносу. Так війну не програвали ще в історії Европи ніколи.
17.05.2026 18:12 Відповісти
Ідіот?
Кацап?
17.05.2026 18:15 Відповісти
Ви абсолютно праві, бо навіть за маніяка-людожера Сталіна Україна була менш знелюднена ніж за найпотужнішого лідора всесвіту.
17.05.2026 18:30 Відповісти
Дмитро ви ідіот (медичний термін)
17.05.2026 18:33 Відповісти
Ну якщо медичний, то, будьте ласкаві, надайте номер вашого медичного диплому та розгорнуті результати мого психіатричного обстеження. Не можете? Ну то ви звичайний звіздобол, зійти за розумного вам не вдалося.
17.05.2026 18:37 Відповісти
Коли прийшов ЗЕ було 44.5 млн.

Зараз уже 18-20. Мінус 50% населення. АЛЕ ЦЕ НЕ ВСЯ ТРАГЕДІЯ

- померли в основному молоді
- виїхали в основному молоді і діти
- залишились в основному старі і інваліди

тобто 50% - це навіть не просто рівно половина - ЦЕ ТА ЧАСТИНА ЩО МАЛО ВІДТВОРИТИ НАСЕЛЕННЯ.

Тобто умовно було 40 людей із яких 20 молодь і 20 старі - то уїхали саме 20 молодь і не порівну, тобто через покоління буде 0 бо старі просто не відтворять населення
17.05.2026 18:38 Відповісти
Сому всі ці затори на дорогах, не менші ніж до 2022р.? Хто скупляє те житло, яке росте, як гриби після дощу? Чому в поліклініках черги? Де те зменшення людей?
17.05.2026 21:55 Відповісти
"Чому"
17.05.2026 21:57 Відповісти
Ти взагалі дурепа? Те, що населення тулиться в містах, а села вимирають - аж ніяк не каже про те, що воно зростає.
17.05.2026 22:30 Відповісти
Тому що ВПО. А сумарно по країні населення країни зменшується. У України дуже і дуже похмуре майбутнє за будь-якого сценарію...
18.05.2026 00:31 Відповісти
Можна докази? А не гучні слова?
17.05.2026 19:00 Відповісти
Можна, звісно. Навіть за колективізації населення поступово зростало. І от, наприклад, до Голодомору на території ******** України проживало десь 40-42 млн людей. За Голодомор загинуло близько 4.5-5.5 млн (ці цифри різняться в залежності від конкретного джерела). На момент смерті Сталіна, а це 1953, населення ******** України становило десь 38-39 млн. Така от статистика.
А тепер порівняємо з найвеличнішим лідором всесвіту. Оскільки перепис населення проводився останнього разу бозна коли, то ми не знаємо точно, скільки людей проживало на неокупованій частині України до 2022, але часто кажуть, що десь біля 40 млн. Зараз навіть за заявами покидьків від влади залищилось 20-25 млн, а ще слід зауважити дуже значна частина найпрацездатнішого населення виїхала і скоріше за все ніколи вже не повернеться, тож відновлювати населення вони в майбутньому не будуть. Тож демографічна криза лише наростатиме.
Ну що, як докази і порівняння, норм?
17.05.2026 19:44 Відповісти
Абсолютно ні. Ви самі сказали, що дуже значна, точніше БІЛЬША частина населення ВИЇХАЛА, а не померла, на відміну від совкових часів. І на яких підставах ви робите твердження, що вони ніколи не повернуться?
17.05.2026 19:48 Відповісти
Ви або неуважно читали мій початковий коментар, або свідомо маніпулюєте. Я казав про знелюднення території України, а цей термін не тотожний кількості смертей, він означає буквально "систематичне зменшення абсолютної чисельності населення певної країни або території". Отакої.
Ну і по-друге, навіть за даними різних опитувань 50-60% українців, що виїхали, вже не збираються повертатися, і чим далі тягнеться війна, тим більше цей відсоток зростатиме. Слід іще зауважити, що повертатимуться найменш працездатні та люди похилого віку, ті, що не змогли адаптуватися, тому особливого толку з них не буде. Отакі перспективи.
Але я певен, що ви відкинете і ці аргументи, бо не хочете слухати правду.
17.05.2026 19:56 Відповісти
Влада число населення взяла зі стелі.
17.05.2026 21:59 Відповісти
З моїх знайомих, що виїхали, ніхто не планує повертатись. Знайшли роботу, вивчили мову, знімають житло. Коли кажу, які зарплати по Україні, сміються.
17.05.2026 18:14 Відповісти
"А я остаюся с тобою, родная моя сторона"
Чем больше крыс к полной сиське сбежало, тем больше нам, оставшимся, будет.
17.05.2026 19:57 Відповісти
для тебе діти, жінки, старі люди -пацюки? це ти кріса, бо тобі більше буде. зелена наволоч ти.
17.05.2026 20:05 Відповісти
Ага дети, жінки, старі люди виїхали. А пацюки в бомбоубежищах сидят и подъездами ракеты ловят? Остались не правильные дети и ущербные жінки та старі люди
17.05.2026 20:33 Відповісти
Будут работать пока не истечет срок контракта. А новый не продлят!
Вот так будут "культурно и вежливо " возвращать украинцев домой!
В другой стране временную защиту не откроют, которая даёт право на работу.
Легализоваться можно будет только при ПОСТОЯННОМ КОНТРАКТЕ, а это зарплата минимум 4500- 4700 и выше € ! (для высококвалифицированных специалистов).И язык другой страны придётся учить уже за свой счёт! И за экзамены тоже заплатить ! И дай то бог его с первой попытки сдать!
Без работы " финансовая подушка" начнёт сдуваться, и как быстро она сдуется, у всех будет по разному .
Молдова может и примет, только где Вы будете там работать и сколько получать??
А аренда жилья, как в Европе ( с какого перепугу непонятно).
17.05.2026 23:51 Відповісти
Ну, де соціалка більша- там і сидітимуть, плакатимуться про лиху долю.
17.05.2026 18:17 Відповісти
Мої знайомі ніхто не живе на соціалку. Працюють на рівні з іншими та отримують таку ж зарплату. Хтось відкрив свій невеличкий бізнес. Діти в школі вчаться, відпочивають, подорожують як і всі.
17.05.2026 18:25 Відповісти
хватит уже ерунду про социалку писать, социалка - это вообще ни о чём ,на еду и шмотки
социалка - это неполноценная жизнь Так существование
17.05.2026 18:32 Відповісти
В Україні зарплата на теж😸. На їжу і комунальні послуги.
17.05.2026 18:36 Відповісти
так стремиться нужно к хорошему,Тем более что надо лишь всего выйти на работу ,желательно приличную ну и соответственно вдвоём
17.05.2026 18:40 Відповісти
Обожнюю людей які дають поштовх до дій. Сидів тільки чекав вашої поради, дякую. Пішов на високооплачувану роботу 😸.
17.05.2026 19:15 Відповісти
это было пожелание, во-первых
во-вторых, это не про Украину
17.05.2026 19:18 Відповісти
.....де соціалка більша- там і сидітимуть, плакатимуться про лиху долю.??? Ти це серьйозно??? Не сміши моі капці шановний ! Друже , твоє уявлення про українських біженців застрягло ot десь у 2022 році. Твої розповіді про ,,соціалку'' звучать так само смішно, як і твердження, що Земля пласка. Ти б ще мамонтів згадав ! Схоже, ти поняття зеленого не маєш, як живуть і заробляють наші в Америці. Відкрию для себе дивовижний світ реальних фактів - з кола моіх знайомих і кого я знаю (інтернеті повно інформації - можеш перевірити якщо не віриш )Тим часом реальність виглядає так: с зарплатою на місяць Водій Box-truck $6,000} - $8,000} .Водій фури (CDL) $10,000 - $12,000 Перевізник авто (Auto-hauler): від $15,000 Кабельщик $6,000 - $8,000 .Ремонтник побутової техніки: $8,000 -$10,000 на місяць і таке інше Можеш обирати любу спеціальність навіть без досвіду- закінчувати курси і вперед....Так, на самому початку, коли люди тільки приїжджали без нічого і з однією валізою, державна допомога була. Але це тривало місяці, а не роки! А зараз? Наші вже давно влаштувалися, успішно купують будинки, відкривають власні бізнеси та інвестують.- а там вже зовсім інші гроші.....Вибач, про які ,,субсидії'' ти тут мариш у 2026 році, якщо люди заробляють суми, які багатьом ім раніше і не снилися? Вони давно вже заробляють самі і створюють робочі місця, а не сидять склавши руки. Чим завжди украінці і відрізнялися від інших.....І найбільший шок для тебе - ніхто із них взагалі не мають і думки навіть у планах повертатися, бо знайшли себе тут і будують нове, успішне життя. Тож, без образ, може, вже час прокинутися і перестати судити про світ з дивана? 😉
17.05.2026 19:01 Відповісти
Ну то будуй своє нове життя. Я не проти.
17.05.2026 20:39 Відповісти
Повернуться, хіба щоб відвідати могили рідних, подивитись до чого привело Україну правління кварталу95, поржать по приколу та й поїхать далі облаштовувати своє та життя дітей в ЄС.
17.05.2026 18:21 Відповісти
Не хвилюйтесь, повернеться абсолютна більшість, бо дім є дім і ним залишиться.
Головне припинення війни і покарання всіх хто на ній наживався, до подиттєвого з повною конфіскацією майна. Вибори ніхто не відмінить і вони будуть. Те, що жодного щ нинішніх феншуїстів в ній не буде 104%.
17.05.2026 18:25 Відповісти
...Не хвилюйтесь, повернеться абсолютна більшість, бо дім є дім і ним залишиться....
Задорный оптимизм
17.05.2026 18:31 Відповісти
Боже упаси.
Как говорит врач из реанимации, умерла так умерла.
Не надо.
Сплошной прагматизм. Обе чаши весов должны балансировать в равновесии.
На одной чаше уровень производства, ВВП, развитие и прогресс. Короче кормовая база.
На второй чаше население - кормовая база.
Мы не можем. К сожалению. увеличить ВВП. Значит остается уменьшить количество едоков.
17.05.2026 20:05 Відповісти
забавная трактовка
17.05.2026 20:33 Відповісти
Задорный оптимизм

Ну так... вона ж Nika Vesela
17.05.2026 20:49 Відповісти
17.05.2026 20:51 Відповісти
Не у всіх є дім, у багатьох тісна квартира в якій проживає декілька поколінь і втрачати взагалі нічого
17.05.2026 19:00 Відповісти
Це ти, гімно собаче голова Офісу міграційної політики та президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник????? Ублюдок не тіш себе надією, повернуться майжи всі!
І не думай дебіл ввозити в Україну мігрантів, бо лава підсудних тебе не мине по ст.Держзрада
17.05.2026 20:40 Відповісти
Мрії, мрії, вологі мрії...
17.05.2026 19:10 Відповісти
Тут очевидна одруковка, поправлю - 96%.
17.05.2026 18:27 Відповісти
Залишиться 2.9 млн - решта по Канадах розїдеться? - чи заманять в Україну?
17.05.2026 18:29 Відповісти
Якщо людина не лацюга, за чотири роки вже облаштувалась та налагодила життя, нажила майно, нові друзі, новий рівень життя, нові плани... Ніхто не кине і від кращого до гіршого не поїде.
А алкашня та лацюги - так вони ні там не потрібні ні тут. Хіба що якщо пообіцяють їм тут якісь соцвиплати щоб не працювать. То вони з радістю повернуться. Яка різниця де бухарити чи наркоманити.
17.05.2026 18:39 Відповісти
Постараются заманить. У вас флажок украинский, вы местный. С меня и вас снимут, им добавят. Пока вы в бомбоубежище (извините) пузо грели, они на чужбине по неньке страдали и слезы за вишневим садочком лили.
Да, всем кто через Тису рванул амнистию и компенсацию за вынужденное пребывание за кордоном.
17.05.2026 20:11 Відповісти
...Постараются заманить...
не надо ,не стоит этого делать,а то действительно вдруг c тебя каких-то 10 гривен снимут и кому-то одну гривну добавят
17.05.2026 20:23 Відповісти
Замість виплат сцикунам всі ті гроші мали йти на ЗСУ і оборону України, перестати виплачувати утриманцям і все!!
17.05.2026 18:32 Відповісти
Прально! І всіх в лагеря!
17.05.2026 18:36 Відповісти
Растрелять!
17.05.2026 18:40 Відповісти
Будуть звідти прославляти ЗеЛідора і голосувати за нього.

"Жартували, а потім плакали: Зеленський сфотографувався з українками, які працюють прибиральницями у чеському парламенті." 🙏😍 🤮

17.05.2026 18:40 Відповісти
... і голосувати за нього...

это технически невозможно, не стоит нагнетать
17.05.2026 18:47 Відповісти
Чому не можливо?
Громадяни України за кордоном постійно приймають участь в голосуваннях на виборах президента і парламенту України.
17.05.2026 18:58 Відповісти
потому что технически невозможно, не рассчитанo на такое количество людей
17.05.2026 19:00 Відповісти
голосование только в консульских учреждениях, сколько их?
17.05.2026 19:02 Відповісти
На президентських виборах 2019 на закордонному окрузі було більше 100 дільниць. Саме ці фанатки легко зможуть проголосувати в Празі.
17.05.2026 19:09 Відповісти
Центральна виборча комісія (ЦВК) України сформувала 101 дільничної комісії у закордонному виборчому окрузі на https://www.rbc.ua/ukr/news/vybory-2019-budut-prohodit-vybory-prezidenta-1539703201.html выборах-2019. Про це повідомляє http://www.cvk.gov.ua/news/news_12032019_1.htm прес-служба ЦВК.

У закордонному виборчому окрузі на виборах президента налічується 101 виборчу дільницю, які розташовані в посольствах та консульствах України за кордоном. Найбільше їх у Німеччині - 5, за 4 - у США, Польщі, Італії, 3 ділянки - в Канаді, Іспанії та Туреччини..

сколько смогут проголосовать людей на пяти избирательных участках Германии если там миллион
17.05.2026 19:12 Відповісти
Это для примера
17.05.2026 19:14 Відповісти
Можу додати ще один момент - голосувати можна лише тим, хто став на консульський облік (або отримав бігунок вдома на своїй ділянці). Консульства накриються мідним тазом ще на етапі постановки всіх на облік. Та і не піде ніхто з тих, хто перепливав Тису.
17.05.2026 20:01 Відповісти
+Надо же как-то добраться до консульского учреждения, А это немножко недёшево, плюс время, которое ты мог потратить на отдых ,опять же, Какова проходимость ,сколько они могут принять людей ,значит очередь, отдельная песня работа консульства ,Как там... Приходите завтра ну а лучше никогда
17.05.2026 20:12 Відповісти
З.І. це якщо по чесному голосувати. А ніяких гарантій нема, шо за вас шось нарахують.
17.05.2026 20:02 Відповісти
Пффф, та зачем они нужны. У нас скоро будет мультикультурная страна с индусами
17.05.2026 18:40 Відповісти
ООН не тямить абсолютно нічого.про політику "зепоцріота",котрий "відвалить" кожному українцю .котрий поверненть в "зелену країну корупції і брехні" по 1000 грн.Плять , всі,хто покинув неньку в часі війни (біля 8 млн ), аж бігом не вернутся...
17.05.2026 18:40 Відповісти
Ну ни 56 а все 100 процентов останутся в любом случае, просто потому что там гораздо лучше жить и гораздо легче дышать и при этом надо не забывать что туда ещё выедет огромное количество мужиков которые сегодня этого сделать не могут.
17.05.2026 18:42 Відповісти
і х-й на них! шурі такають з корабля в надії що він потоне але корабль і далі пливе а щурі тонуть!
17.05.2026 18:43 Відповісти
Коли почнуть платити за оренду житла, харчування, проїзд, одяг, лікування власні кошти які треба заробляти, а не отримувати це все в якості шарової допомоги. Ось тоді і побачимо.Коли вводили безвіз теж багато хто верещав, що всі виїдуть і що? Їздили по заробітках це так, але переважна більшість все одно поверталась, потім знову їхала і знову поверталась так і буде надалі.
17.05.2026 18:45 Відповісти
...Ось тоді і побачимо....
Более https://inkorr.com/vze-ponad-polovinu-ukrainciv-u-nimeccini-znajsli-robotu-ak-im-ce-vdalosa-281879 половины украинцев трудоспособного возраста, находящихся в странах Европы, уже интегрированы на рынки труда, однако уровень занятости существенно отличается в зависимости от государства. На середину 2025 года работу имели 57% украинских беженцев в возрасте 20-64 лет,

Эстония - 72%

Венгрия - 71%

Великобритания - 69%

Польша - 68%

Болгария - 67%

Чехия - 66%

Нидерланды - 64%
17.05.2026 19:04 Відповісти
Ох. Класс. Вы с Норвегии? А расскажите как прекрасно живется беженцам в Норвегии. Как дружно живут получатели временной защиты (получившие все (весьма скудное) на шару и эмигранты из Украины которые цеплялись и пускали корни в Норвегии. Сами то при работе? Во Фломе машинистом? Или на буровой?
17.05.2026 20:20 Відповісти
вообще-то флаг датский на секундочку
17.05.2026 20:25 Відповісти
Стыдно. Прошу прощения. Считал Норвегию дорогой страной. Пока в Дании не побывал. Не представлял такую жару в мае в Копенгагене. Где золотой велосипед показывает хорошую погоду.
17.05.2026 20:38 Відповісти
..... Считал Норвегию дорогой страной..
она действительно очень дорогая страна ,но красивая
...такую жару в мае в Копенгагене...потепление с четверга ,дожди, сырo сейчас
17.05.2026 20:44 Відповісти
Докладываю, живу в общежитии в коридоре, питаюсь на помойке,коплю деньги на велосипед бэушный, В общем жизнь состоялась
17.05.2026 20:27 Відповісти
Не гони они ездят на самых обычных лайбах. Страна порядочных и честных граждан. Но на всех великах стоят встроенные замки от угонов.
17.05.2026 20:41 Відповісти
.. Но на всех великах стоят встроенные замки от угонов...
не соответствует действительности.
раньше вообще без всяких замков оставляли и всё,
сейчас частично закрывают.
за Копен не знаю
17.05.2026 20:48 Відповісти
В країну дебілів хіба що дебіли поверуться
17.05.2026 18:48 Відповісти
Коли відкриють кордони тут залишаться лише мєнти, прокурори-інваліди та пенсіонери
17.05.2026 19:02 Відповісти
Можливість придбати житло сприяла б поверненню в Україну, потрібні програми доступного житла, та нарешті навести лад на ринку бунівництва житла
17.05.2026 19:04 Відповісти
А Гетьманцев напевно вже слиною захлинувся )
17.05.2026 19:15 Відповісти
не повернуться тільки ті, кого тут і не треба. З усіх,кого я знаю, майже всі хочуть додому
17.05.2026 19:29 Відповісти
Все йде за планом. Судячи з всього по планам двух вованів. Такої депопуляції мабуть не бачила европа в окремо взятій країні вже багато віків. Та навіть можливо і не европа.
17.05.2026 19:33 Відповісти
Давайте будемо чесними,і скажемо,що не всіх питатимуть чи хочуть вони повертатися.Частину просто виженуть.
17.05.2026 19:37 Відповісти
Не потрібно фантазувати. Дивіться реально на Світ. Уникнете багатьох помилок.
17.05.2026 19:53 Відповісти
І я закликаю дивитися і читати про світ)
17.05.2026 20:04 Відповісти
А 44% ломануться далі в Гамерику?
17.05.2026 19:56 Відповісти
Ага, ага. Золотую визу Трампа. И в Айову фермером. Или опять на пособие? Пока гражданство не дадут им и вэлфар не светтт
17.05.2026 20:24 Відповісти
Повернутись,щоб жебракувати?
17.05.2026 20:41 Відповісти
У Європі залишиться 100% виїхавших і ще виїдуть половина тих що в Україні залишилась. Кому охота жити на скотному дворі.
17.05.2026 21:48 Відповісти
 
 