56% українських біженців залишаться в Європі за сценарію досягнення "крихкого миру", - ООН

Кількість біженців з України, яка залишатиметься у Європі до кінця 2029 року, складатиме 2,9 млн або 56% від їх поточної кількості за сценарію "крихкого миру з поступками" у війні з Росією у цьому році.

Про це йдеться в результатах дослідження Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сценарій "крихкого миру"

Так, в одному зі сценаріїв дослідження моделюється варіант, за якого Росія зберігає де-факто контроль над тимчасово окупованими територіями, рівень інвестицій на підконтрольних українського уряду територіях залишається на середньому чи високому рівні, а статус тимчасового захисту для українських біженців в ЄС припиняється у березні 2027 ро

Прогнозується, що у такому разі 2,9 млн українських біженців (56% від їх поточної кількості) залишаться в Європі до кінця 2029 року.

Крім того, прогнозується, що у сценарії "крихкого миру" розподіл біженців, що не повернуться до України, буде географічно нерівномірним: в деяких країнах Західної та Північної Європи залишатиметься більше половини від поточного числа біженців, тоді як в деяких країнах Центральної та Східної Європи – менше половини.

Дивіться також: У Євросоюзі скоротилася кількість біженців із України. Скільки зараз українців у ЄС?. ІНФОГРАФІКА

Сценарій "триваючої війни"

За сценарію триваючою війни або "статус-кво", в Європі на кінець 2029 року перебуватиме 5,16 млн біженців з України, або 99% від їх поточної кількості.

Сценарій "Перемога України"

За третього сценарію, який передбачає перемогу України із поверненням їй окупованих територій до кінця цього року, кількість біженців може скоротитися до 32%.

Сценарії не є прогностичними

"Ці сценарії не є прогностичними. Швидше, вони забезпечують структурований, методологічно обґрунтований спосіб дослідження того, як прийняття рішень та поведінка біженців можуть змінитися у відповідь на різні ймовірні майбутні події, на основі низки даних", – уточнили автори дослідження.

Читайте також: "В Україну планують повернутися близько 2 млн людей": Улютін заявив про підготовку до масового повернення громадян