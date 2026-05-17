56% українських біженців залишаться в Європі за сценарію досягнення "крихкого миру", - ООН
Кількість біженців з України, яка залишатиметься у Європі до кінця 2029 року, складатиме 2,9 млн або 56% від їх поточної кількості за сценарію "крихкого миру з поступками" у війні з Росією у цьому році.
Про це йдеться в результатах дослідження Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Цензор.НЕТ.
Сценарій "крихкого миру"
Так, в одному зі сценаріїв дослідження моделюється варіант, за якого Росія зберігає де-факто контроль над тимчасово окупованими територіями, рівень інвестицій на підконтрольних українського уряду територіях залишається на середньому чи високому рівні, а статус тимчасового захисту для українських біженців в ЄС припиняється у березні 2027 ро
Прогнозується, що у такому разі 2,9 млн українських біженців (56% від їх поточної кількості) залишаться в Європі до кінця 2029 року.
Крім того, прогнозується, що у сценарії "крихкого миру" розподіл біженців, що не повернуться до України, буде географічно нерівномірним: в деяких країнах Західної та Північної Європи залишатиметься більше половини від поточного числа біженців, тоді як в деяких країнах Центральної та Східної Європи – менше половини.
Сценарій "триваючої війни"
За сценарію триваючою війни або "статус-кво", в Європі на кінець 2029 року перебуватиме 5,16 млн біженців з України, або 99% від їх поточної кількості.
Сценарій "Перемога України"
За третього сценарію, який передбачає перемогу України із поверненням їй окупованих територій до кінця цього року, кількість біженців може скоротитися до 32%.
Сценарії не є прогностичними
"Ці сценарії не є прогностичними. Швидше, вони забезпечують структурований, методологічно обґрунтований спосіб дослідження того, як прийняття рішень та поведінка біженців можуть змінитися у відповідь на різні ймовірні майбутні події, на основі низки даних", – уточнили автори дослідження.
Громадяни України за кордоном постійно приймають участь в голосуваннях на виборах президента і парламенту України.
У закордонному виборчому окрузі на виборах президента налічується 101 виборчу дільницю, які розташовані в посольствах та консульствах України за кордоном. Найбільше їх у Німеччині - 5, за 4 - у США, Польщі, Італії, 3 ділянки - в Канаді, Іспанії та Туреччини..
сколько смогут проголосовать людей на пяти избирательных участках Германии если там миллион
Более половины украинцев трудоспособного возраста, находящихся в странах Европы, уже интегрированы на рынки труда, однако уровень занятости существенно отличается в зависимости от государства. На середину 2025 года работу имели 57% украинских беженцев в возрасте 20-64 лет,
Эстония - 72%
Венгрия - 71%
Великобритания - 69%
Польша - 68%
Болгария - 67%
Чехия - 66%
Нидерланды - 64%
