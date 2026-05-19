ООН закликає негайно відновити переговори між Україною та РФ
В ООН закликали відновити мирні переговори між Україною та РФ без зволікань та реалізувати всі етапи обміну військовополоненими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок.
Заклик ООН до швидкого відновлення діалогу
Представниця Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Кайоко Гото заявила, що переговори необхідно відновити якомога швидше. За її словами, це потрібно для того, щоб зменшити ризик подальшої ескалації та наблизити припинення вогню.
Вона наголосила, що навіть попри відсутність прориву, діалог уже дав результат у питанні обміну військовополоненими та повернення тіл загиблих.
Обміни полоненими та позиція ООН
"Переговори слід відновити без подальших зволікань, щоб запобігти подальшій ескалації та досягти значного прогресу в напрямку повного, негайного та безумовного припинення вогню", — сказала вона.
В ООН також наголосили, що організація готова підтримувати будь-які зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Окремо було згадано нещодавні обміни, зокрема повернення 205 полонених з кожного боку.
- Раніше в ООН заявили, що 56% українських біженців залишаться в Європі за сценарію досягнення "крихкого миру".
І ті завили.
І яки нації ця Організація об'єднує?
Вони сплять і бачать аби ми воювали з ними все життя, тілткі от з 40 млн на 2022 зарес залишилось 22-25, це тілткі офіційна статистика...
Проаналізувати твої коменти за останні півтора року то таке таке враження що... краще не буду писати.
Скажу так, аби була функція "я не хочю цього бачити, заблокувати все від цього користувача" як на Фб чі Х, то Ви вжа давно були б заблоковані в мене.
Ніяких переговорів, без оголошення припинення вогню на час їх проведення. Все інше - кацапський розводняк.
Туалет позначають стандартно
А ООН то такий туалет
Де кацапи сруть регулярно
Цей мій заклик по своїй дієвості та наслідкам нічим не відрізняється від того, який озвучила "...Представниця Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Кайоко Гото..." (Джерело: https://censor.net/ua/n4004048)
Де були всі ці "баньши московії", на протязі останніх 12 років? Тоді все було гаразд, бо ботоксному встигали міняти "фекальні валізи", а зараз вже всьо - обсир@ється без зупину? Що трапилось, ООН?
Перевожу на людський: Ху'йло підключив ООН відновити переговори задля того щоб зв'язати руки Україні і заблокувати поставки зброї і заморожені активи. А також Ху'йло намагається виграти час при високих цінах на нафту і щоб Україна не бомбила рашистські НПЗ.