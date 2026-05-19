ООН закликає негайно відновити переговори між Україною та РФ

В ООН закликали відновити мирні переговори між Україною та РФ без зволікань та реалізувати всі етапи обміну військовополоненими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заклик ООН до швидкого відновлення діалогу

Представниця Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Кайоко Гото заявила, що переговори необхідно відновити якомога швидше. За її словами, це потрібно для того, щоб зменшити ризик подальшої ескалації та наблизити припинення вогню.

Вона наголосила, що навіть попри відсутність прориву, діалог уже дав результат у питанні обміну військовополоненими та повернення тіл загиблих.

Також читайте: В Україні через війну РФ загинули 15850 мирних жителів, серед яких 791 дитина, - ООН

Обміни полоненими та позиція ООН

"Переговори слід відновити без подальших зволікань, щоб запобігти подальшій ескалації та досягти значного прогресу в напрямку повного, негайного та безумовного припинення вогню", — сказала вона.

В ООН також наголосили, що організація готова підтримувати будь-які зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Окремо було згадано нещодавні обміни, зокрема повернення 205 полонених з кожного боку.

Раніше в ООН заявили, що 56% українських біженців залишаться в Європі за сценарію досягнення "крихкого миру".

Читайте: Росіяни оприлюднили відео навмисних ударів по автівках ООН у Херсоні. ВIДЕО