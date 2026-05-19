ООН закликає негайно відновити переговори між Україною та РФ

В ООН закликали відновити мирні переговори між Україною та РФ без зволікань та реалізувати всі етапи обміну військовополоненими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок.

Заклик ООН до швидкого відновлення діалогу

Представниця Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Кайоко Гото заявила, що переговори необхідно відновити якомога швидше. За її словами, це потрібно для того, щоб зменшити ризик подальшої ескалації та наблизити припинення вогню.

Вона наголосила, що навіть попри відсутність прориву, діалог уже дав результат у питанні обміну військовополоненими та повернення тіл загиблих.

Обміни полоненими та позиція ООН

"Переговори слід відновити без подальших зволікань, щоб запобігти подальшій ескалації та досягти значного прогресу в напрямку повного, негайного та безумовного припинення вогню", — сказала вона.

В ООН також наголосили, що організація готова підтримувати будь-які зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Окремо було згадано нещодавні обміни, зокрема повернення 205 полонених з кожного боку.

Топ коментарі
+13
Поліція закликає до переговорів між маніяком та жертвою. Обіймітся, помиріться...🤬
19.05.2026 19:42 Відповісти
+8
Так розуміющо член Радбезу, якому через атаку на його столицю стало трохи дурнувато, прищемив своїм ручним песикам породи ООНаніст їхні фаберже.
І ті завили.
19.05.2026 19:45 Відповісти
+3
Що рашку врятувати вирішили,бо бульбаші на бобіках їздять і кричать ,шо то ядєрниє учєнія?))
19.05.2026 20:02 Відповісти
Поліція закликає до переговорів між маніяком та жертвою. Обіймітся, помиріться...🤬
19.05.2026 19:42 Відповісти
гопник однією рукою вибиває з жертви гаманець а в іншій тримає гранату з витягнутою чекою, тому поліціянт в даному випадку закликає жертву віддати гаманець, бо проти поліціянта діє стримуючий фактор ЯЗ, я так розумію по марафору про цю маленьку деталь вам не розповідають і самі ви не маєте тями цього зрозуміти
19.05.2026 20:50 Відповісти
Треба робити ядерну зброю
19.05.2026 19:43 Відповісти
Вже до цього часу міг би сам зробити)
19.05.2026 20:24 Відповісти
Йому всі це пишуть, а воно знай собі " тєму" шпарить.
19.05.2026 20:28 Відповісти
Іран вирішував свої питання без ядерної зброї просто потрібно вчитися. При цьому Іран не отримував сотні мільярдів допомоги.
19.05.2026 20:48 Відповісти
Просто там носаті не киздять грощі.
19.05.2026 21:14 Відповісти
Навiщо ? пусте.
19.05.2026 19:44 Відповісти
Організація створює вигляд бурхливої діяльності і своєї власної користі.
19.05.2026 20:02 Відповісти
ЗАКЛИКАЄ))))) ну все....тоді зараз все піде
19.05.2026 19:45 Відповісти
19.05.2026 19:45 Відповісти
вони ще не саморозпустились?
19.05.2026 19:48 Відповісти
19.05.2026 19:48 Відповісти
Хтось ще вірить ООН..
І яки нації ця Організація об'єднує?
19.05.2026 19:50 Відповісти
Організація Обдурених Націй...
19.05.2026 20:03 Відповісти
19.05.2026 20:02 Відповісти
як ми вдарала по мацкві, ООН відразу почало закликати до перемов. А де воно раніше було?
19.05.2026 20:12 Відповісти
Ці їхні закликі і зарес "фількіна грамота".
Вони сплять і бачать аби ми воювали з ними все життя, тілткі от з 40 млн на 2022 зарес залишилось 22-25, це тілткі офіційна статистика...
19.05.2026 20:19 Відповісти
Не бреши. Навіщо "всім", щоб воювали " все життя"?
19.05.2026 20:30 Відповісти
Якщо чогось не знаєш то це брехня відразу, не пиши мені, ніколи.
Проаналізувати твої коменти за останні півтора року то таке таке враження що... краще не буду писати.
Скажу так, аби була функція "я не хочю цього бачити, заблокувати все від цього користувача" як на Фб чі Х, то Ви вжа давно були б заблоковані в мене.
19.05.2026 20:56 Відповісти
сестра Безуглої? З вами все зрозуміло. Це у вас родинне.
19.05.2026 21:06 Відповісти
"Щоб запобігти подальшій ескалації"??? З минулого року йшли переговори - як це зменшило ескалацію??? Москалі ані на хвилину не припиняли наступ на фронті, а Київ та інші міста пережили таку зиму, яку не переживали за відсутності переговорів. Припинились переговори і намітилась певна стабілізація на фронті та почали по-тихеньку віддавати москалям борг за зиму.
Ніяких переговорів, без оголошення припинення вогню на час їх проведення. Все інше - кацапський розводняк.
19.05.2026 20:13 Відповісти
Не буде ніяких переговорів допоки не будуть знищені кілька мільйонів кацапів та звільнені усі українські території!
19.05.2026 20:17 Відповісти
Може повернешся з Польщі і допоможеш?
19.05.2026 20:50 Відповісти
класичне але просте питання - що за путіна знаєш?
19.05.2026 21:08 Відповісти
ООМ або ООЖ
А ООН то такий туалет
Де кацапи сруть регулярно
19.05.2026 20:19 Відповісти
ООН могла бы хоть как то спасти своё реноме, если бы исключила из СовБеза кацапию, после того как вскрылись массовые военные преступления особенно в начале 22 и потом в 23 г, и тем более после депортации массовой детей украинских на свою территорию. Плюс применение хим-оружия, блокировка АЭС и многое иное конечно доказанное. Но усравшись потерять кацапское бабло, теперь окончательно контора потеряла доверие почти у всех стран. Дни уже сочтены для них. Нужна полная перезагрузка всех подобных артелей включая и Красный крест и Магатэ. Все сроки вышли. Цивилизация и так подошла очень близко к пропасти. Скороспелые идиоты допавшись до власти во многих странах, диктаторы, психически не уравновешенные как минимум, довели планету до краха. Хотя по прогнозам умных 21 век должен был бы стать прорывным технологически. Но но пошло из-за кретинов.
19.05.2026 20:24 Відповісти
Закликаю ООН викинути московитів з РадБезу, всіх міжнародних інституцій і позбавити права голосу на ПА ООН як країну-агресора та країну терориста!

Цей мій заклик по своїй дієвості та наслідкам нічим не відрізняється від того, який озвучила "...Представниця Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Кайоко Гото..." (Джерело: https://censor.net/ua/n4004048)

Де були всі ці "баньши московії", на протязі останніх 12 років? Тоді все було гаразд, бо ботоксному встигали міняти "фекальні валізи", а зараз вже всьо - обсир@ється без зупину? Що трапилось, ООН?
19.05.2026 20:37 Відповісти
Навіщо переговори? Про що переговори? Якщо рашисти чи ООН хочуть завершення війни вони можуть просто забрати ноги своїх фашистських солдат з України.
Перевожу на людський: Ху'йло підключив ООН відновити переговори задля того щоб зв'язати руки Україні і заблокувати поставки зброї і заморожені активи. А також Ху'йло намагається виграти час при високих цінах на нафту і щоб Україна не бомбила рашистські НПЗ.
19.05.2026 20:57 Відповісти
Доречі, завсім недавно вже були переговори з московським режимом. В результаті отримали від рашистів масований обстріл Київа, десятки вбитих і сотні поранених мирних жителів. Угода про обмін 1000 полонених так і не була виконана рашистами. І мразі з ООН даже не квакнули про все це.
19.05.2026 21:02 Відповісти
ООН, йдіть нах*й!
19.05.2026 21:15 Відповісти
 
 