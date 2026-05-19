В Україні через війну РФ загинули 15850 мирних жителів, серед яких 791 дитина, - ООН

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули тисячі мирних жителів, серед них сотні дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві представниці Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зростання втрат серед мирного населення

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з лютого 2022 року підтверджено загибель 15 850 цивільних осіб, серед яких 791 дитина.

Ще 44 809 людей отримали поранення, у тому числі 2752 дитини.

"З лютого 2022 року Управління Верховного комісара з прав людини підтвердило, що в Україні загинуло щонайменше 15 850 цивільних осіб, включаючи 791 дитину. Ще 44 809 осіб, включаючи 2752 дитини, отримали поранення. Фактичні цифри, ймовірно, значно вищі", – заявила представниця ООН.

Вона зазначила, що лише за минулий місяць загинуло щонайменше 238 цивільних осіб, а 1404 отримали поранення. Це найбільший показник щомісячних втрат серед мирного населення з липня 2025 року.

У ООН підкреслили, що це свідчить про постійне зростання шкоди для цивільного населення.

Читайте також: Через війну РФ в Україні пошкоджено майже 1,8 тисячі пам’яток культури та 2,5 тис. об’єктів культурної інфраструктури

Обстріли та атаки на гуманітарні місії

Представниця ООН повідомила, що за останній тиждень відбулося одне з найбільших повітряних бомбардувань України з початку вторгнення.

За наявною інформацією, 13-14 травня Росія запустила понад 1500 безпілотників і десятки ракет по українських містах.

Також було зафіксовано інциденти з атаками на транспорт Організації Обєднаних Націй.

14 травня у Херсоні транспортний засіб ООН двічі потрапив під атаку. Він був частиною гуманітарної місії, про яку сторони були повідомлені заздалегідь.

Раніше, 12 травня, інший автомобіль ООН, який входив до гуманітарного конвою Всесвітньої продовольчої програми, також зазнав атаки дроном.

У ООН наголосили, що міжнародне право має дотримуватися завжди, а цивільні люди, гуманітарний персонал і цивільні обєкти повинні бути під захистом.

Раніше в ООН заявили, що 56% українських біженців залишаться в Європі за сценарію досягнення "крихкого миру".

Також читайте: Україна в ООН заявила про репресії РФ проти журналістів на окупованих територіях