В Україні через війну РФ загинули 15850 мирних жителів, серед яких 791 дитина, - ООН

ООН - про втрати серед цивільних в Україні

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули тисячі мирних жителів, серед них сотні дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві представниці Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва.

Зростання втрат серед мирного населення

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з лютого 2022 року підтверджено загибель 15 850 цивільних осіб, серед яких 791 дитина.

Ще 44 809 людей отримали поранення, у тому числі 2752 дитини.

"З лютого 2022 року Управління Верховного комісара з прав людини підтвердило, що в Україні загинуло щонайменше 15 850 цивільних осіб, включаючи 791 дитину. Ще 44 809 осіб, включаючи 2752 дитини, отримали поранення. Фактичні цифри, ймовірно, значно вищі", – заявила представниця ООН.

Вона зазначила, що лише за минулий місяць загинуло щонайменше 238 цивільних осіб, а 1404 отримали поранення. Це найбільший показник щомісячних втрат серед мирного населення з липня 2025 року.

У ООН підкреслили, що це свідчить про постійне зростання шкоди для цивільного населення.

Обстріли та атаки на гуманітарні місії

Представниця ООН повідомила, що за останній тиждень відбулося одне з найбільших повітряних бомбардувань України з початку вторгнення.

За наявною інформацією, 13-14 травня Росія запустила понад 1500 безпілотників і десятки ракет по українських містах.

Також було зафіксовано інциденти з атаками на транспорт Організації Обєднаних Націй.

14 травня у Херсоні транспортний засіб ООН двічі потрапив під атаку. Він був частиною гуманітарної місії, про яку сторони були повідомлені заздалегідь.

Раніше, 12 травня, інший автомобіль ООН, який входив до гуманітарного конвою Всесвітньої продовольчої програми, також зазнав атаки дроном.

У ООН наголосили, що міжнародне право має дотримуватися завжди, а цивільні люди, гуманітарний персонал і цивільні обєкти повинні бути під захистом.

  Раніше в ООН заявили, що 56% українських біженців залишаться в Європі за сценарію досягнення "крихкого миру".

По перше - різ так в 20 більше
По друге - це ООН навіть виключити РФ не може. Ліга націй була НАБАГАТО КРАЩЕ - легко дала під зад СССР
19.05.2026 18:38 Відповісти
Лютий цинічний піздьож, схоже проплачений москалотой. Лише в Маріуполі у 2022 біля 100 тисяч цивільних загинуло https://civilvoicesmuseum.org/stories/v-mariupoli-ponad-100-000-zagyblyh-eksgumatsiya-nikoly-ne-zavershytsya-interv-yu-z-mykoloyu-osychenkom А з того моменту вже 4 роки пройшло і кожен день українці гинуть...
19.05.2026 18:41 Відповісти
Брехня від зелених. В одному Маріку загинуло де кілько десятків тисяч. І всі ці житті на совісті Зеленського з шефірами, цукерманами, міндічами, татарових, ермаками, чернишовими тощо. Ну і на кацапах з тіма дебілами хто в 2019 році обрав в президенти зе та його слуг.
19.05.2026 18:54 Відповісти
20 х 15 850 = 317 000

Панове не стидайтесь, навалюйте побільше. Хоспадіпрасті ...

Хочеться масштабності, щоб більшими захисниками виглядати ??
19.05.2026 20:55 Відповісти
от мені цікаво, скільки в тих 15 тисячах за чотири роки мешканців Маріуполя ?

сотні три ?
19.05.2026 20:59 Відповісти
мабуть статистику для ООН ,писало фсб 3,14дерації при ООН???
19.05.2026 18:41 Відповісти
Загиблих мирних жителів не треба "покладати на "совість"" ООН, РФ, США, Трампа, Зє-йла...
У них немає совісті...
19.05.2026 19:16 Відповісти
Вони що прочухані - чого вони нанюхались. Тільки в одному Маріуполі загинуло 200-300 тис., а ще була Буча.
19.05.2026 19:22 Відповісти
Один только Мариуполь чего стоил по гражданским. Очевидно не узнаем точно уже никогда. Кацапня всё бетоном залила. Только по косвенным данным в мирное время, когда начнут искать люди друг друга вылезет приблизительно цифра страхолюдная.
19.05.2026 20:29 Відповісти
 
 