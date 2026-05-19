В Украине из-за войны РФ погибли 15 850 мирных жителей, среди которых 791 ребенок, — ООН

В Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли тысячи мирных жителей, среди них сотни детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представительницы Департамента ООН по политическим вопросам и миростроительству.

Рост потерь среди мирного населения

"С февраля 2022 года Управление Верховного комиссара по правам человека подтвердило, что в Украине погибло не менее 15 850 гражданских лиц, включая 791 ребенка. Еще 44 809 человек, включая 2752 ребенка, получили ранения. Фактические цифры, вероятно, значительно выше", – заявила представительница ООН.

Она отметила, что только за прошлый месяц погибло не менее 238 гражданских лиц, а 1404 получили ранения. Это самый высокий показатель ежемесячных потерь среди мирного населения с июля 2025 года.

В ООН подчеркнули, что это свидетельствует о постоянном росте ущерба для гражданского населения.

Обстрелы и атаки на гуманитарные миссии

Представительница ООН сообщила, что за последнюю неделю произошло одно из крупнейших воздушных бомбардировок Украины с начала вторжения.

По имеющейся информации, 13-14 мая Россия запустила более 1500 беспилотников и десятки ракет по украинским городам.

Также были зафиксированы инциденты с нападениями на транспорт Организации Объединенных Наций.

14 мая в Херсоне транспортное средство ООН дважды попало под атаку. Оно было частью гуманитарной миссии, о которой стороны были уведомлены заранее.

Ранее, 12 мая, другой автомобиль ООН, входивший в гуманитарный конвой Всемирной продовольственной программы, также подвергся атаке дроном.

В ООН подчеркнули, что международное право должно соблюдаться всегда, а гражданские лица, гуманитарный персонал и гражданские объекты должны находиться под защитой.

