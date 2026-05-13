Из-за войны РФ в Украине повреждено почти 1,8 тысячи памятников культуры и 2,5 тыс. объектов культурной инфраструктуры
В результате российской агрессии в Украине повреждены или разрушены 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Среди поврежденных памятников 161 имеет статус национального значения, 1460 – местного, еще 162 являются только что обнаруженными объектами.
Полностью разрушено 46 памятников культурного наследия.
Какие регионы пострадали больше всего
Повреждения зафиксированы в 18 областях и Киеве.
Больше всего разрушений – в Харьковской области, где пострадали 353 объекта.
В Херсонской области повреждено 303 объекта, в Донецкой – 225, в Одесской – 202, в Киевской области и столице – 173.
Что пострадало больше всего
Среди объектов культурной инфраструктуры больше всего пострадали клубные заведения – 1252.
Также повреждены 879 библиотек, 191 учреждение художественного образования, 141 музей и галерея, 52 театра, кинотеатра и филармонии.
Кроме того, ущерб понесли заповедники, парки, зоопарки, цирки и киностудия в Киеве.
В Минкульте подчеркнули, что из-за оккупации части территорий точное количество поврежденных объектов пока установить невозможно.
