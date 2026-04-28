Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя: снесли здание возле кинотеатра "Победа". ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе российские власти продолжают уничтожать историческую часть города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Что происходит в центре

По имеющейся информации, оккупанты снесли здание, расположенное напротив кинотеатра "Победа".

Сам кинотеатр, который является старейшим в городе, уже четыре года находится в руинах после российского вторжения.

Историческое наследие под угрозой

Кинотеатр "Победа" был открыт еще в начале ХХ века и пережил обе мировые войны.

Однако здание не выдержало боевых действий во время полномасштабного вторжения России.

Местные жители сообщают, что в руинах находится значительная часть исторического центра Мариуполя.

Что делают оккупанты

По словам мариупольцев, оккупационные власти почти не занимаются восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Вместо этого основное внимание сосредоточено на строительстве новых жилых кварталов, в частности ипотечного жилья.

Планы застройки

Оккупационная администрация ранее заявляла о намерении снести большой участок в Центральном районе города.

На его месте планируют построить коттеджи, которые будут предназначены для покупателей из России.

Оккупанты продолжают разрушать исторический центр Мариуполя
Топ комментарии
+10
Хто ж здав Маріуполь,який був врятований вже раз?Владі Маріуполь був непотрібен,а тут звернули увагу на історичну будівлю,потужно.
28.04.2026 10:46 Ответить
+4
Замітають сліди своїх злочинів. Там в підвалах кожної будови братські могили з цивільних. А тепер все знесуть і скажуть що маріуполя і пів мільйона жителів не було і ви докажіть що це не так
28.04.2026 11:02 Ответить
+3
Мдяяяя! Кіна не буде.
28.04.2026 10:42 Ответить
Напевно кольорова гама в ній була історична
28.04.2026 10:39 Ответить
Мдяяяя! Кіна не буде.
28.04.2026 10:42 Ответить
Хто ж здав Маріуполь,який був врятований вже раз?Владі Маріуполь був непотрібен,а тут звернули увагу на історичну будівлю,потужно.
28.04.2026 10:46 Ответить
То, что свинособаками уничтожается исторический центр Мариуполя- это плохо.
А то, что ЗСУ не уничтожают исторический центр мааацквы- хуже в 100 раз.
28.04.2026 10:51 Ответить
Почему молчит мэр этого Мариуполя до сих пор получающий зарплату из украинского бюджета,парижский кроасан не дожевал или ему уже пох?
28.04.2026 10:57 Ответить
А у нього щелепа на твою схожа-ніяк не роздуплитця вимовити паляниця...
28.04.2026 11:49 Ответить
Вы идиот?
28.04.2026 12:26 Ответить
Ідіота ти зранку у дзеркалі бачиш...
28.04.2026 12:36 Ответить
У вас примитивные тексты,плюс вы явно используете переводчик,стыдитесь своей сущности,вывод - вы идиот с низким уровнем самооценки.
28.04.2026 14:16 Ответить
Ти ж себе позиціонуєш як моя протилежність? То виходить що ти ідіот з великим рівнем самооцінки? Це у корені змінює сенз...
28.04.2026 17:37 Ответить
Утверждения в вопросительной форме - это явный признак крайней неуверенности,страх и закомплексованность управляют вашим скудным сознанием,вы даже огрызнуться нормально не в состоянии.
28.04.2026 18:15 Ответить
Замітають сліди своїх злочинів. Там в підвалах кожної будови братські могили з цивільних. А тепер все знесуть і скажуть що маріуполя і пів мільйона жителів не було і ви докажіть що це не так
28.04.2026 11:02 Ответить
Злочин був у допущенні оточення Маріуполя,а мотім потужної фортеці.Цивільні стали жертвою людожера та нарка-зрадника.
28.04.2026 11:52 Ответить
Тобі в напрямку сруського корита,не привикати .
28.04.2026 11:58 Ответить
 
 