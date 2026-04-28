Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя: снесли здание возле кинотеатра "Победа". ФОТОрепортаж
Во временно оккупированном Мариуполе российские власти продолжают уничтожать историческую часть города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Что происходит в центре
По имеющейся информации, оккупанты снесли здание, расположенное напротив кинотеатра "Победа".
Сам кинотеатр, который является старейшим в городе, уже четыре года находится в руинах после российского вторжения.
Историческое наследие под угрозой
Кинотеатр "Победа" был открыт еще в начале ХХ века и пережил обе мировые войны.
Однако здание не выдержало боевых действий во время полномасштабного вторжения России.
Местные жители сообщают, что в руинах находится значительная часть исторического центра Мариуполя.
Что делают оккупанты
По словам мариупольцев, оккупационные власти почти не занимаются восстановлением разрушенной инфраструктуры.
Вместо этого основное внимание сосредоточено на строительстве новых жилых кварталов, в частности ипотечного жилья.
Планы застройки
Оккупационная администрация ранее заявляла о намерении снести большой участок в Центральном районе города.
На его месте планируют построить коттеджи, которые будут предназначены для покупателей из России.
