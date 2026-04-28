Окупанти руйнують історичний центр Маріуполя: знесли будівлю біля кінотеатру "Перемога". ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада продовжує знищувати історичну частину міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада.

Що відбувається у центрі

За наявною інформацією, окупанти знесли будівлю, розташовану навпроти кінотеатру "Перемога".

Сам кінотеатр, який є найстарішим у місті, вже чотири роки перебуває в руїнах після російського вторгнення.

Історична спадщина під загрозою

Кінотеатр "Перемога" був відкритий ще на початку ХХ століття та пережив обидві світові війни.

Однак будівля не витримала бойових дій під час повномасштабного вторгнення Росії.

Місцеві жителі повідомляють, що в руїнах перебуває значна частина історичного центру Маріуполя.

Що роблять окупанти

За словами маріупольців, окупаційна влада майже не займається відновленням зруйнованої інфраструктури.

Натомість основну увагу зосереджено на будівництві нових житлових кварталів, зокрема іпотечного житла.

Плани забудови

Окупаційна адміністрація раніше заявляла про намір знести велику ділянку в Центральному районі міста.

На її місці планують звести котеджі, які будуть призначені для покупців з Росії.

Окупанти продовжують руйнувати історичний центр Маріуполя
Хто ж здав Маріуполь,який був врятований вже раз?Владі Маріуполь був непотрібен,а тут звернули увагу на історичну будівлю,потужно.
28.04.2026 10:46 Відповісти
+5
Замітають сліди своїх злочинів. Там в підвалах кожної будови братські могили з цивільних. А тепер все знесуть і скажуть що маріуполя і пів мільйона жителів не було і ви докажіть що це не так
28.04.2026 11:02 Відповісти
+3
Мдяяяя! Кіна не буде.
28.04.2026 10:42 Відповісти
Напевно кольорова гама в ній була історична
28.04.2026 10:39 Відповісти
Мдяяяя! Кіна не буде.
28.04.2026 10:42 Відповісти
Хто ж здав Маріуполь,який був врятований вже раз?Владі Маріуполь був непотрібен,а тут звернули увагу на історичну будівлю,потужно.
28.04.2026 10:46 Відповісти
То, что свинособаками уничтожается исторический центр Мариуполя- это плохо.
А то, что ЗСУ не уничтожают исторический центр мааацквы- хуже в 100 раз.
28.04.2026 10:51 Відповісти
Почему молчит мэр этого Мариуполя до сих пор получающий зарплату из украинского бюджета,парижский кроасан не дожевал или ему уже пох?
28.04.2026 10:57 Відповісти
А у нього щелепа на твою схожа-ніяк не роздуплитця вимовити паляниця...
28.04.2026 11:49 Відповісти
Вы идиот?
28.04.2026 12:26 Відповісти
Ідіота ти зранку у дзеркалі бачиш...
28.04.2026 12:36 Відповісти
У вас примитивные тексты,плюс вы явно используете переводчик,стыдитесь своей сущности,вывод - вы идиот с низким уровнем самооценки.
28.04.2026 14:16 Відповісти
Ти ж себе позиціонуєш як моя протилежність? То виходить що ти ідіот з великим рівнем самооцінки? Це у корені змінює сенз...
28.04.2026 17:37 Відповісти
Утверждения в вопросительной форме - это явный признак крайней неуверенности,страх и закомплексованность управляют вашим скудным сознанием,вы даже огрызнуться нормально не в состоянии.
28.04.2026 18:15 Відповісти
Замітають сліди своїх злочинів. Там в підвалах кожної будови братські могили з цивільних. А тепер все знесуть і скажуть що маріуполя і пів мільйона жителів не було і ви докажіть що це не так
28.04.2026 11:02 Відповісти
Злочин був у допущенні оточення Маріуполя,а мотім потужної фортеці.Цивільні стали жертвою людожера та нарка-зрадника.
28.04.2026 11:52 Відповісти
Тобі в напрямку сруського корита,не привикати .
28.04.2026 11:58 Відповісти
 
 