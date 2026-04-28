Окупанти руйнують історичний центр Маріуполя: знесли будівлю біля кінотеатру "Перемога". ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада продовжує знищувати історичну частину міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відбувається у центрі

За наявною інформацією, окупанти знесли будівлю, розташовану навпроти кінотеатру "Перемога".

Сам кінотеатр, який є найстарішим у місті, вже чотири роки перебуває в руїнах після російського вторгнення.

Історична спадщина під загрозою

Кінотеатр "Перемога" був відкритий ще на початку ХХ століття та пережив обидві світові війни.

Однак будівля не витримала бойових дій під час повномасштабного вторгнення Росії.

Місцеві жителі повідомляють, що в руїнах перебуває значна частина історичного центру Маріуполя.

Що роблять окупанти

За словами маріупольців, окупаційна влада майже не займається відновленням зруйнованої інфраструктури.

Натомість основну увагу зосереджено на будівництві нових житлових кварталів, зокрема іпотечного житла.

Плани забудови

Окупаційна адміністрація раніше заявляла про намір знести велику ділянку в Центральному районі міста.

На її місці планують звести котеджі, які будуть призначені для покупців з Росії.

