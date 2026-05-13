Через війну РФ в Україні пошкоджено майже 1,8 тисячі пам’яток культури та 2,5 тис. об’єктів культурної інфраструктури

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 пам’ятки культурної спадщини та 2540 об’єктів культурної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Серед пошкоджених пам’яток 161 має статус національного значення, 1460 – місцевого, ще 162 є щойно виявленими об’єктами.

Повністю зруйновано 46 пам’яток культурної спадщини.

Які регіони постраждали найбільше

Пошкодження зафіксували у 18 областях та Києві.

Найбільше руйнувань – у Харківській області, де постраждали 353 об’єкти.

У Херсонській області пошкоджено 303 об’єкти, у Донецькій – 225, в Одеській – 202, у Київській області та столиці – 173.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти руйнують історичний центр Маріуполя: знесли будівлю біля кінотеатру "Перемога". ФОТОрепортаж

Що постраждало найбільше

Серед об’єктів культурної інфраструктури найбільше постраждали клубні заклади – 1252.

Також пошкоджено 879 бібліотек, 191 заклад мистецької освіти, 141 музей і галерею, 52 театри, кінотеатри та філармонії.

Окрім цього, збитків зазнали заповідники, парки, зоопарки, цирки та кіностудія у Києві.

У Мінкульті наголосили, що через окупацію частини територій точну кількість пошкоджених об’єктів наразі встановити неможливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму