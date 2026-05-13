Через війну РФ в Україні пошкоджено майже 1,8 тисячі пам’яток культури та 2,5 тис. об’єктів культурної інфраструктури

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 пам’ятки культурної спадщини та 2540 об’єктів культурної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Серед пошкоджених пам’яток 161 має статус національного значення, 1460 – місцевого, ще 162 є щойно виявленими об’єктами.

Повністю зруйновано 46 пам’яток культурної спадщини.

Які регіони постраждали найбільше

Пошкодження зафіксували у 18 областях та Києві.

Найбільше руйнувань – у Харківській області, де постраждали 353 об’єкти.

У Херсонській області пошкоджено 303 об’єкти, у Донецькій – 225, в Одеській – 202, у Київській області та столиці – 173.

Що постраждало найбільше

Серед об’єктів культурної інфраструктури найбільше постраждали клубні заклади – 1252.

Також пошкоджено 879 бібліотек, 191 заклад мистецької освіти, 141 музей і галерею, 52 театри, кінотеатри та філармонії.

Окрім цього, збитків зазнали заповідники, парки, зоопарки, цирки та кіностудія у Києві.

У Мінкульті наголосили, що через окупацію частини територій точну кількість пошкоджених об’єктів наразі встановити неможливо.

в києві. особливо в центрі. між хрещатиком та софійською і михайлівською площами суцільні руїни, загажені, з бомжами та крисами але з табличками: пам'ятник культури.
то ж, у мене особливе ставлення до цієї хєрні!
13.05.2026 11:36 Відповісти
Рашка планувала захопити за тиждень-два і знищити все , з архівними фондами і музейними документами.
Виродок (українофоб) ******** vova діністічєскій будував дороги та інші оргзаходи для скорішого просування орків
13.05.2026 11:39 Відповісти
А скільки життів українців?
13.05.2026 12:11 Відповісти
 
 