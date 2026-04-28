РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12606 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
617 5

Украина в ООН заявила о репрессиях РФ против журналистов на оккупированных территориях

Украинская делегация в ООН заявила о системной кампании России, направленной на подавление независимой журналистики на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время общих дебатов в Комитете ООН по информации заявил первый секретарь постоянного представительства Украины Дмитрий Тимошенко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Российская война против Украины сопровождается системной кампанией дезинформации, цензуры и насилия против журналистов и работников СМИ".

По словам дипломата, российские власти целенаправленно стирают грань между независимой журналистикой и пропагандой:

"Она называет пропагандистов "журналистами", а настоящих медийщиков преследует как "террористов", "экстремистов" и украинских "диверсантов"".

Незаконные задержания журналистов

Украина привела конкретные примеры незаконного удержания журналистов из временно оккупированного Мелитополя, среди которых:

  • Яна Суворова
  • Георгий Левченко
  • Владислав Гершон
  • Александр Малышев
  • Евгений Ильченко
  • Максим Рупчов
  • Анастасия Глуховская
  • Ирина Левченко

Некоторых из них похитили после освещения жизни в оккупации, инкриминируя "терроризм", "шпионаж" или "диверсию".

Репрессии в Крыму и Херсонской области

Отдельно в заявлении упомянуты преследования журналистов во временно оккупированном Крыму, где незаконно удерживаются журналистки Ирина Данилович и Вилена Темерьянова.

В 2024 году были задержаны крымскотатарские журналисты Рустем Османов и Азиз Азизов.

В Херсонской области похищен журналист Геннадий Осмак.

По состоянию на сегодня, по данным украинской стороны:

"По меньшей мере 26 украинских медийщиков и один работник СМИ, ставший военным, находятся в российском плену".

Также с начала полномасштабного вторжения Россия убила не менее 147 представителей СМИ.

Призыв Украины к международному сообществу

Украинская делегация призвала государства-члены ООН:

  • требовать немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых журналистов;
  • осудить системные преследования представителей СМИ;
  • усилить борьбу с российскими дезинформационными кампаниями.

Украина подчеркивает, что преследование журналистов является частью более широкой политики сокрытия военных преступлений и установления тотального контроля на оккупированных территориях.

Автор: 

журналистика (3311) оккупация (10177) ООН (4234) репрессии (2714) россия (97304)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як сказав би Буданов: " Кого це цікавить ?"
показать весь комментарий
28.04.2026 06:39 Ответить
А де згадка про Рощину?, вас що там по блату понабирали?
показать весь комментарий
28.04.2026 06:45 Ответить
А назвали би РФ фашистами та нацистами, може хтось би переполошився та відреагував.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:12 Ответить
Кожна згадка про РФ повинна починатися словами "фашистська".
показать весь комментарий
28.04.2026 09:12 Ответить
а парашка там в тій ооні й засідає?
показать весь комментарий
28.04.2026 09:48 Ответить
 
 