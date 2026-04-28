Украина в ООН заявила о репрессиях РФ против журналистов на оккупированных территориях
Украинская делегация в ООН заявила о системной кампании России, направленной на подавление независимой журналистики на временно оккупированных территориях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время общих дебатов в Комитете ООН по информации заявил первый секретарь постоянного представительства Украины Дмитрий Тимошенко.
"Российская война против Украины сопровождается системной кампанией дезинформации, цензуры и насилия против журналистов и работников СМИ".
По словам дипломата, российские власти целенаправленно стирают грань между независимой журналистикой и пропагандой:
"Она называет пропагандистов "журналистами", а настоящих медийщиков преследует как "террористов", "экстремистов" и украинских "диверсантов"".
Незаконные задержания журналистов
Украина привела конкретные примеры незаконного удержания журналистов из временно оккупированного Мелитополя, среди которых:
- Яна Суворова
- Георгий Левченко
- Владислав Гершон
- Александр Малышев
- Евгений Ильченко
- Максим Рупчов
- Анастасия Глуховская
- Ирина Левченко
Некоторых из них похитили после освещения жизни в оккупации, инкриминируя "терроризм", "шпионаж" или "диверсию".
Репрессии в Крыму и Херсонской области
Отдельно в заявлении упомянуты преследования журналистов во временно оккупированном Крыму, где незаконно удерживаются журналистки Ирина Данилович и Вилена Темерьянова.
В 2024 году были задержаны крымскотатарские журналисты Рустем Османов и Азиз Азизов.
В Херсонской области похищен журналист Геннадий Осмак.
По состоянию на сегодня, по данным украинской стороны:
"По меньшей мере 26 украинских медийщиков и один работник СМИ, ставший военным, находятся в российском плену".
Также с начала полномасштабного вторжения Россия убила не менее 147 представителей СМИ.
Призыв Украины к международному сообществу
Украинская делегация призвала государства-члены ООН:
- требовать немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых журналистов;
- осудить системные преследования представителей СМИ;
- усилить борьбу с российскими дезинформационными кампаниями.
Украина подчеркивает, что преследование журналистов является частью более широкой политики сокрытия военных преступлений и установления тотального контроля на оккупированных территориях.
