Украина в ООН заявила о репрессиях РФ против журналистов на оккупированных территориях

Украинская делегация в ООН заявила о системной кампании России, направленной на подавление независимой журналистики на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время общих дебатов в Комитете ООН по информации заявил первый секретарь постоянного представительства Украины Дмитрий Тимошенко.

"Российская война против Украины сопровождается системной кампанией дезинформации, цензуры и насилия против журналистов и работников СМИ".

По словам дипломата, российские власти целенаправленно стирают грань между независимой журналистикой и пропагандой:

"Она называет пропагандистов "журналистами", а настоящих медийщиков преследует как "террористов", "экстремистов" и украинских "диверсантов"".

Незаконные задержания журналистов

Украина привела конкретные примеры незаконного удержания журналистов из временно оккупированного Мелитополя, среди которых:

Яна Суворова

Георгий Левченко

Владислав Гершон

Александр Малышев

Евгений Ильченко

Максим Рупчов

Анастасия Глуховская

Ирина Левченко

Некоторых из них похитили после освещения жизни в оккупации, инкриминируя "терроризм", "шпионаж" или "диверсию".

Репрессии в Крыму и Херсонской области

Отдельно в заявлении упомянуты преследования журналистов во временно оккупированном Крыму, где незаконно удерживаются журналистки Ирина Данилович и Вилена Темерьянова.

В 2024 году были задержаны крымскотатарские журналисты Рустем Османов и Азиз Азизов.

В Херсонской области похищен журналист Геннадий Осмак.

По состоянию на сегодня, по данным украинской стороны:

"По меньшей мере 26 украинских медийщиков и один работник СМИ, ставший военным, находятся в российском плену".

Также с начала полномасштабного вторжения Россия убила не менее 147 представителей СМИ.

Призыв Украины к международному сообществу

Украинская делегация призвала государства-члены ООН:

требовать немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых журналистов;

осудить системные преследования представителей СМИ;

усилить борьбу с российскими дезинформационными кампаниями.

Украина подчеркивает, что преследование журналистов является частью более широкой политики сокрытия военных преступлений и установления тотального контроля на оккупированных территориях.

