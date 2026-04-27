Город в блокаде и "ад" для гражданских: в ХОВА рассказали о критической ситуации в оккупированных Олешках

Тела погибших неделями остаются непохороненными, а система снабжения полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказали в пресс-службе Управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации.

По данным администрации, ситуация в городе за последние месяцы резко ухудшилась. Российские военные фактически превратили жизнь жителей в "ад".

В Олешках отсутствует доступ к еде, лекарствам, топливу и электроэнергии. Продовольствие в город не завозится. Более того, оккупанты расстреливают любой транспорт, который пытается доставить помощь.

"Люди оказались перед выбором: либо ждать голодной смерти, либо идти пешком десятки километров по заминированным дорогам под обстрелами, чтобы найти хотя бы кусок хлеба", - заявили в ХОГА.

Из-за недоедания, сердечных приступов и постоянных российских обстрелов в городе ежедневно гибнут мирные люди. Однако из-за боевых действий и оккупационного режима погибших невозможно нормально похоронить. Тела остаются без захоронения неделями, а иногда и месяцами. Известны случаи, когда людей хоронят прямо во дворах частных домов.

По информации ХОВА, в результате российских обстрелов, которые оккупанты пытаются выдать за действия Сил обороны Украины, в городе повреждены почти все дома, а также социальная и критическая инфраструктура.

Сейчас в Олешках остается примерно 2000 жителей, среди которых около 50 детей. Для сравнения: до начала полномасштабного вторжения россиян население города составляло около 24 тысяч человек.

Официальные каналы эвакуации на данный момент заблокированы. Российская сторона не только не осуществляет вывоз гражданских лиц, но и активно препятствует любым попыткам людей покинуть город самостоятельно.

"Мы со своей стороны физически не имеем доступа к этой территории, поэтому не можем организовать выезд населения", - констатировали в областной администрации.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец обращался к международному сообществу по поводу критической ситуации на оккупированных территориях Херсонщины, однако на данный момент гуманитарные коридоры для Олешек остаются закрытыми из-за позиции страны-агрессора.

Читайте также: Около 2 тыс. гражданских лиц, в том числе 50 детей, остаются в оккупированных Олешках, - ОВА

А що так званий червоний хрест не може домовитись з російськими дружбанами доставити гумдопомогу цивільному населенню? Але ж це не цікаво для червоних покидьків, які за москалькі криваві рублі прикривають злочини російської армії
27.04.2026 15:08 Ответить
кацапы,сэр
27.04.2026 14:25 Ответить
У мене, по цих людях інша думка - це ті котрих у 22 році презедент зеленский кинув на призволяще - розмінувавши Чонгар і не давши жодного шансу людям на виживання. За це, цій мразоті(зеленскому) горіти десь у єврейському аду.
27.04.2026 21:33 Ответить
Я честно говоря не понял - Олешки это город на левом берегу Днепра, и он оккупирован буквально в первые дни войны. Наших войск там быть не может - и там в любом случае сидят россияне - зачем они тогда сами себя обстреливают?
27.04.2026 14:16 Ответить
не ищите логику.вы еще спросите-не х..я они на Украину напали четыре года назад
27.04.2026 14:26 Ответить
Взагалі-то 12 тому .
27.04.2026 21:01 Ответить
Що не так з Олешками? В окупації? І? Мелітополь теж і окупації. І Нова Каховка. І ще купа містечок та сіл. То що там в Олешках відбувається? Кацапи вирішили концтабір вчинити чи що?
27.04.2026 14:29 Ответить
Гадаю, що пояснення міститься в останніх рядках допису: "...проте станом на зараз гуманітарні коридори для Олешок залишаються закритими через позицію країни агресора." Джерело: https://censor.net/ua/n4000159

Тобто, до недавнього часу існували якісь "гуманітарні коридори". Подібні до тих, які існували у 2022 з іншими ТОТ...
27.04.2026 14:47 Ответить
До вас досі не доходе,що для кацапських уродів не існує "червоного креста".Те що робилося ранійше для фейкових республік(днр,лнр),це використовувалось для пропоганди ("рашка-спаситель народов донбасу").Зараз це вже неатуально.
27.04.2026 16:46 Ответить
Главо жидів захищати а хохлів нашо
27.04.2026 17:46 Ответить
Та шо там не зрозуміло - в Олешках рашисти - звідти стріляють чим хочуть по Херсону. З правого берега Дніпра летить відповідь ЗСУ. Рашисти не дають можливісті мешканцям Олешок виїхати десь у безпечні райони і використовують їх як живий щит.
27.04.2026 19:12 Ответить
Хіба Вам не розповідали що то все ждуни ще й російської, мабуть, розмовляють. Чого їх жаліти?
27.04.2026 20:04 Ответить
Добре що тобі розповіли . Мабуть , розповідали після "восємь лєт дамбілі ... " , саме тому ти ти такий "політично підкований " .
27.04.2026 21:04 Ответить
27.04.2026 22:26 Ответить
А в насне пекло, нас закрили як в концтаборі і он у мене під домом людей хапають, крутять, лупцюють, тягнуть, потім відправляють на смерть нездатних воювати, поки не воюють ті, що давали присягу, вміють користуватись зброю, мають її, служили, закінчували кафедри, військові заклади, обрали професію силовика і т.д.
28.04.2026 01:19 Ответить
 
 