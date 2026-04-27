Город в блокаде и "ад" для гражданских: в ХОВА рассказали о критической ситуации в оккупированных Олешках
Тела погибших неделями остаются непохороненными, а система снабжения полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказали в пресс-службе Управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации.
По данным администрации, ситуация в городе за последние месяцы резко ухудшилась. Российские военные фактически превратили жизнь жителей в "ад".
В Олешках отсутствует доступ к еде, лекарствам, топливу и электроэнергии. Продовольствие в город не завозится. Более того, оккупанты расстреливают любой транспорт, который пытается доставить помощь.
"Люди оказались перед выбором: либо ждать голодной смерти, либо идти пешком десятки километров по заминированным дорогам под обстрелами, чтобы найти хотя бы кусок хлеба", - заявили в ХОГА.
Из-за недоедания, сердечных приступов и постоянных российских обстрелов в городе ежедневно гибнут мирные люди. Однако из-за боевых действий и оккупационного режима погибших невозможно нормально похоронить. Тела остаются без захоронения неделями, а иногда и месяцами. Известны случаи, когда людей хоронят прямо во дворах частных домов.
По информации ХОВА, в результате российских обстрелов, которые оккупанты пытаются выдать за действия Сил обороны Украины, в городе повреждены почти все дома, а также социальная и критическая инфраструктура.
Сейчас в Олешках остается примерно 2000 жителей, среди которых около 50 детей. Для сравнения: до начала полномасштабного вторжения россиян население города составляло около 24 тысяч человек.
Официальные каналы эвакуации на данный момент заблокированы. Российская сторона не только не осуществляет вывоз гражданских лиц, но и активно препятствует любым попыткам людей покинуть город самостоятельно.
"Мы со своей стороны физически не имеем доступа к этой территории, поэтому не можем организовать выезд населения", - констатировали в областной администрации.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец обращался к международному сообществу по поводу критической ситуации на оккупированных территориях Херсонщины, однако на данный момент гуманитарные коридоры для Олешек остаются закрытыми из-за позиции страны-агрессора.
Тобто, до недавнього часу існували якісь "гуманітарні коридори". Подібні до тих, які існували у 2022 з іншими ТОТ...