Місто в блокаді та "пекло" для цивільних - критична ситуація в окупованих Олешках
Тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіли у пресслужбі Управлінні внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.
Подробиці
За даними адміністрації, ситуація в місті за останні місяці різко погіршилася. Російські військові фактично перетворили життя мешканців на "пекло".
В Олешках відсутній доступ до їжі, ліків, пального та електроенергії. Продовольство до міста не завозиться. Більше того, окупанти розстрілюють будь-який транспорт, який намагається доставити допомогу.
"Люди опинилися перед вибором: або чекати голодної смерті, або йти пішки десятки кілометрів замінованими дорогами під обстрілами, щоб знайти хоча б шматок хліба", - заявили у ХОВА.
Через недоїдання, серцеві напади та постійні російські обстріли в місті щодня гинуть мирні люди. Проте через бойові дії та окупаційний режим загиблих неможливо нормально поховати. Тіла залишаються без поховання тижнями, а іноді й місяцями. Відомі випадки, коли людей ховають просто на подвір’ях приватних будинків.
За інформацією ХОВА, внаслідок російських обстрілів, які окупанти намагаються видати за дії Сил оборони України, в місті пошкоджено майже всі будинки, а також соціальну та критичну інфраструктуру.
Наразі в Олешках залишається приблизно 2000 мешканців, серед яких близько 50 дітей. Для порівняння: до початку повномасштабного вторгнення росіян населення міста становило близько 24 тисяч осіб.
Офіційні канали евакуації наразі заблоковані. Російська сторона не лише не здійснює вивіз цивільних, а й активно перешкоджає будь-яким спробам людей залишити місто самостійно.
"Ми зі свого боку фізично не маємо доступу до цієї території, тому не можемо організувати виїзд населення", - констатували в обласній адміністрації.
Раніше Омбудсман Дмитро Лубінець звертався до міжнародної спільноти щодо критичної ситуації на окупованих територіях Херсонщини, проте станом на зараз гуманітарні коридори для Олешок залишаються закритими через позицію країни-агресора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто, до недавнього часу існували якісь "гуманітарні коридори". Подібні до тих, які існували у 2022 з іншими ТОТ...