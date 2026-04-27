Місто в блокаді та "пекло" для цивільних - критична ситуація в окупованих Олешках

У ХОВА розповіли про критичну ситуацію в окупованих Олешках

Тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіли у пресслужбі Управлінні внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.

За даними адміністрації, ситуація в місті за останні місяці різко погіршилася. Російські військові фактично перетворили життя мешканців на "пекло".

В Олешках відсутній доступ до їжі, ліків, пального та електроенергії. Продовольство до міста не завозиться. Більше того, окупанти розстрілюють будь-який транспорт, який намагається доставити допомогу.

"Люди опинилися перед вибором: або чекати голодної смерті, або йти пішки десятки кілометрів замінованими дорогами під обстрілами, щоб знайти хоча б шматок хліба", - заявили у ХОВА.

Через недоїдання, серцеві напади та постійні російські обстріли в місті щодня гинуть мирні люди. Проте через бойові дії та окупаційний режим загиблих неможливо нормально поховати. Тіла залишаються без поховання тижнями, а іноді й місяцями. Відомі випадки, коли людей ховають просто на подвір’ях приватних будинків.

За інформацією ХОВА, внаслідок російських обстрілів, які окупанти намагаються видати за дії Сил оборони України, в місті пошкоджено майже всі будинки, а також соціальну та критичну інфраструктуру.

Наразі в Олешках залишається приблизно 2000 мешканців, серед яких близько 50 дітей. Для порівняння: до початку повномасштабного вторгнення росіян населення міста становило близько 24 тисяч осіб.

Офіційні канали евакуації наразі заблоковані. Російська сторона не лише не здійснює вивіз цивільних, а й активно перешкоджає будь-яким спробам людей залишити місто самостійно.

"Ми зі свого боку фізично не маємо доступу до цієї території, тому не можемо організувати виїзд населення", - констатували в обласній адміністрації.

Раніше Омбудсман Дмитро Лубінець звертався до міжнародної спільноти щодо критичної ситуації на окупованих територіях Херсонщини, проте станом на зараз гуманітарні коридори для Олешок залишаються закритими через позицію країни-агресора.

А що так званий червоний хрест не може домовитись з російськими дружбанами доставити гумдопомогу цивільному населенню? Але ж це не цікаво для червоних покидьків, які за москалькі криваві рублі прикривають злочини російської армії
27.04.2026 15:08 Відповісти
кацапы,сэр
27.04.2026 14:25 Відповісти
У мене, по цих людях інша думка - це ті котрих у 22 році презедент зеленский кинув на призволяще - розмінувавши Чонгар і не давши жодного шансу людям на виживання. За це, цій мразоті(зеленскому) горіти десь у єврейському аду.
27.04.2026 21:33 Відповісти
Я честно говоря не понял - Олешки это город на левом берегу Днепра, и он оккупирован буквально в первые дни войны. Наших войск там быть не может - и там в любом случае сидят россияне - зачем они тогда сами себя обстреливают?
27.04.2026 14:16 Відповісти
27.04.2026 14:25 Відповісти
не ищите логику.вы еще спросите-не х..я они на Украину напали четыре года назад
27.04.2026 14:26 Відповісти
Взагалі-то 12 тому .
27.04.2026 21:01 Відповісти
Що не так з Олешками? В окупації? І? Мелітополь теж і окупації. І Нова Каховка. І ще купа містечок та сіл. То що там в Олешках відбувається? Кацапи вирішили концтабір вчинити чи що?
27.04.2026 14:29 Відповісти
Гадаю, що пояснення міститься в останніх рядках допису: "...проте станом на зараз гуманітарні коридори для Олешок залишаються закритими через позицію країни агресора." Джерело: https://censor.net/ua/n4000159

Тобто, до недавнього часу існували якісь "гуманітарні коридори". Подібні до тих, які існували у 2022 з іншими ТОТ...
27.04.2026 14:47 Відповісти
27.04.2026 15:08 Відповісти
До вас досі не доходе,що для кацапських уродів не існує "червоного креста".Те що робилося ранійше для фейкових республік(днр,лнр),це використовувалось для пропоганди ("рашка-спаситель народов донбасу").Зараз це вже неатуально.
27.04.2026 16:46 Відповісти
Главо жидів захищати а хохлів нашо
27.04.2026 17:46 Відповісти
Та шо там не зрозуміло - в Олешках рашисти - звідти стріляють чим хочуть по Херсону. З правого берега Дніпра летить відповідь ЗСУ. Рашисти не дають можливісті мешканцям Олешок виїхати десь у безпечні райони і використовують їх як живий щит.
27.04.2026 19:12 Відповісти
Хіба Вам не розповідали що то все ждуни ще й російської, мабуть, розмовляють. Чого їх жаліти?
27.04.2026 20:04 Відповісти
Добре що тобі розповіли . Мабуть , розповідали після "восємь лєт дамбілі ... " , саме тому ти ти такий "політично підкований " .
27.04.2026 21:04 Відповісти
27.04.2026 22:26 Відповісти
27.04.2026 21:33 Відповісти
А в насне пекло, нас закрили як в концтаборі і он у мене під домом людей хапають, крутять, лупцюють, тягнуть, потім відправляють на смерть нездатних воювати, поки не воюють ті, що давали присягу, вміють користуватись зброю, мають її, служили, закінчували кафедри, військові заклади, обрали професію силовика і т.д.
28.04.2026 01:19 Відповісти
 
 