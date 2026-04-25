Близько 2 тис. цивільних, зокрема 50 дітей, залишаються в окупованих Олешках, - ОВА
В окупованих Олешках Херсонської області лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
Про це повідомив заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, він зазначив, що серед них приблизно 50 дітей.
За його словами, люди не можуть звідти виїхати, а їм не можуть доставити продукти.
"І вони просто там залишаються, як заручники. Такий голодомор - нема чого їсти, тобто щось вирощують, щось ділять між собою. Але така гуманітарна катастрофа може бути на більшій частині прибережної зони, тому що росіяни можуть блокувати і верхню частину лівобережжя, яка ближче до підірваної росіянами Каховської ГЕС", - розповів Толоконніков.
Що передувало?
- Раніше в мережі оприлюднили кадри тимчасово окупованого міста Олешки, що на лівобережжі Херсонщини. За інформацією військових та місцевих мешканців, на сьогодні у місті спостерігається справжня гуманітарна катастрофа. Російські загарбники фактично тримають місто в облозі, обмежуючи пересування та постачання найнеобхіднішого.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках і закликав забезпечити доступ міжнародних місій та фіксацію злочинів РФ.
