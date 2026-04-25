Близько 2 тис. цивільних, зокрема 50 дітей, залишаються в окупованих Олешках, - ОВА

В окупованих Олешках Херсонської області лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

Про це повідомив заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, він зазначив, що серед них приблизно 50 дітей.

За його словами, люди не можуть звідти виїхати, а їм не можуть доставити продукти.

"І вони просто там залишаються, як заручники. Такий голодомор - нема чого їсти, тобто щось вирощують, щось ділять між собою. Але така гуманітарна катастрофа може бути на більшій частині прибережної зони, тому що росіяни можуть блокувати і верхню частину лівобережжя, яка ближче до підірваної росіянами Каховської ГЕС", - розповів Толоконніков.

Що передувало?