Около 2 тыс. гражданских лиц, в том числе 50 детей, остаются в оккупированных Олешках, - ОВА

В оккупированных Олешках Херсонской области остаются отрезанными от внешнего мира около 2000 мирных жителей.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В частности, он отметил, что среди них примерно 50 детей.

По его словам, люди не могут оттуда уехать, а им не могут доставить продукты.

Читайте также: Вместо занятий — в окопы: оккупанты вводят принудительный призыв студентов на ТОТ, — ЦНС

"И они просто там остаются, как заложники. Такой голодомор — нечего есть, то есть что-то выращивают, что-то делят между собой. Но такая гуманитарная катастрофа может быть на большей части прибрежной зоны, потому что россияне могут блокировать и верхнюю часть левого берега, которая ближе к взорванной россиянами Каховской ГЭС", — рассказал Толоконников.

Читайте также: Гуманитарная катастрофа в оккупированных РФ Олешках: Лубинец обратился к МККК и российской стороне

