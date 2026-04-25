Около 2 тыс. гражданских лиц, в том числе 50 детей, остаются в оккупированных Олешках, - ОВА
В оккупированных Олешках Херсонской области остаются отрезанными от внешнего мира около 2000 мирных жителей.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, он отметил, что среди них примерно 50 детей.
По его словам, люди не могут оттуда уехать, а им не могут доставить продукты.
"И они просто там остаются, как заложники. Такой голодомор — нечего есть, то есть что-то выращивают, что-то делят между собой. Но такая гуманитарная катастрофа может быть на большей части прибрежной зоны, потому что россияне могут блокировать и верхнюю часть левого берега, которая ближе к взорванной россиянами Каховской ГЭС", — рассказал Толоконников.
Что предшествовало?
- Ранее в сети были опубликованы кадры временно оккупированного города Олешки, расположенного на левом берегу Херсонщины. По информации военных и местных жителей, на сегодняшний день в городе наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа. Российские захватчики фактически держат город в осаде, ограничивая передвижение и поставки самого необходимого.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках и призвал обеспечить доступ международных миссий и фиксацию преступлений РФ.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль