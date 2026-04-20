Гуманитарная катастрофа в Олешках: Лубинец призвал допустить международные миссии

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках и призвал обеспечить доступ международных миссий и фиксацию преступлений РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале омбудсмена.

"Опубликованные материалы из города фиксируют масштабные разрушения и уничтоженную гражданскую инфраструктуру. В городе продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация. Люди там не живут - они выживают", - заявил омбудсман.

Вместе с тем Россия продолжает манипулировать вышеприведенными фактами. Она сама обстреливает город, сознательно разрушает гражданские объекты, а затем пытается переложить ответственность за собственные преступления на Украину. Это циничная и хорошо отработанная информационная тактика.

"Факты очевидны: мы ежедневно видим последствия российской агрессии - разрушенные города, уничтоженную инфраструктуру, гибель и страдания мирных жителей, среди которых дети", - подчеркнул уполномоченный Верховной Рады.

По его словам, гуманитарная катастрофа в Олешках - это прямое следствие оккупации и полного пренебрежения к человеческой жизни.

Вся ответственность за ситуацию в городе лежит на Российской Федерации, которая сознательно создает условия, несовместимые с жизнью. Россия ведет войну против гражданского населения, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

Омбудсман призвал международное сообщество перейти от заявлений к конкретным действиям: обеспечить доступ международных миссий, усилить фиксацию преступлений и создать действенные механизмы реагирования.

Что предшествовало?

В сети обнародованы кадры временно оккупированного города Олешки, расположенного на левом берегу Херсонщины. По информации военных и местных жителей, на сегодняшний день в городе наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа. Российские захватчики фактически держат город в осаде, ограничивая передвижение и поставки самого необходимого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководящие должности в оккупированных регионах Украины занимают россияне, - исследование