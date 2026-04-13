Руководящие должности в оккупированных регионах Украины занимают россияне, – исследование
Управление на временно оккупированных украинских территориях всё больше переходит под контроль чиновников, назначенных из России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Хартия рассказала Елена Фетисова, шеф-редактор отдела новостей онлайн-СМИ "Реальная газета", перемещенного луганского СМИ.
Количество россиян увеличивается после 2022 года
Согласно исследованию, проведенному журналистами "Реальной газеты", в правительствах оккупированных РФ Луганской и Донецкой областей увеличивается количество россиян, особенно после 2022 года. В начале оккупации, в 2014 году, там было больше местных представителей.
"Все в 2014 году начиналось довольно романтично. Появлялись народные губернаторы, появился Совет министров. Для некоторых он был таким потрясающим социальным лифтом. Например, одним из премьер-министров так называемой ЛНР был Геннадий Цепкалов. Это водитель, который выбился на волне российской весны в люди. В 2014 году он был главой Совмина, затем его постепенно начали оттеснять от власти. Он стал внештатным советником по военным вопросам. А уже в 2016 году его обвинили в государственной измене, бросили за решетку, где его очень скоро нашли повешенным в камере", – говорит Фетисова.
Старые чиновники исчезают
Далее таких "министров" заменяют россияне, отправленные в "республики" из Москвы, а старые чиновники исчезают.
"Все это означает колониальную политику России в отношении наших оккупированных территорий. Не могу никак избавиться от ощущения параллели с Советским Союзом, когда украинская республика не имела собственных ключевых министерств, все это были центральные министерства, которые находились в Москве", – отмечает Фетисова.
На оккупированных территориях не хватает кадров – и из-за того, что люди уехали, из-за низкой зарплаты, репрессивного давления и рисков.
"Если, например, речь идет об учителе в школе, то, кроме того, что он преподает свой профессиональный предмет, у него еще параллельная служба: ежедневно приходят какие-то распоряжения сверху о том, чтобы устроить флешмоб, фотосессию, открытый урок о христианской этике или любви к родине, и учителя должны создавать такую пропагандистскую картинку", – рассказывает Фетисова.
На оккупированные территории РФ расширила и программу "Земский врач", когда молодых специалистов-медиков отправляли работать в глубинку, обещая материальную поддержку в два миллиона рублей.
"Сначала ехали врачи из Дагестана, а сейчас начинают везти на Донбасс людей из оккупированного Крыма", - говорит Фетисова.
Мэров россияне не заменяли
Сохранили должности, по данным исследования "Реальной газеты", городские головы: мэров россияне не заменяли.
"Чтобы весь этот негатив, связанный с коммунальными проблемами, направлялся на местных и не запятнал россиян", – объясняет Фетисова.
Після перемоги , на коючових посадах будуть українці від сяну до дону ...
Інші теж зможуть але після складноі процедури натуралізації
Будете неприємно вражені кількості Українців, яких змістили з цих посад, оті «дивні кєровніки»!!! Готувалися до параду ****** вони…
Та і неокупованих також. 🤣
