Керівні посади в окупованих регіонах України обіймають росіяни, - дослідження

Управління на тимчасово окупованих українських територіях дедалі більше переходить під контроль чиновників, призначених з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Хартія розповіла Олена Фєтісова, шеф-редакторка відділу новин онлайн-медіа "Реальна газета", релокованого луганського медіа.

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Кількість росіян збільшується після 2022 року

Згідно з дослідженням, яке провели журналісти "Реальної газети", в урядах окупованих РФ Луганської та Донецької областей збільшується кількість росіян, особливо після 2022 року. На початку окупації, у 2014 році, там було більше місцевих представників.

"Усе в 2014 році починалося досить романтично. З’являлися народні губернатори, з’явився Совєт Міністров. Для декого він був таким карколомним соціальним ліфтом. Наприклад, одним з прем’єр-міністрів так званої ЛНР був Геннадій Цепкалов. Це водій, який вибився на хвилі російської весни в люди. В 2014 році був главою Совміну, потім його поступово почали відтискати від влади. Він став позаштатним радником з військових питань. А вже в 2016 році його звинуватили у державній зраді, кинули за ґрати, де його дуже скоро знайшли повішеним у камері", – каже Фєтісова.

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Старі посадовці зникають

Далі таких "міністрів" замінюють росіяни, відправлені у "республіки" з Москви, а старі посадовці зникають.

"Все це означає колоніальну політику Росії стосовно наших окупованих територій. Не можу ніяк позбутися відчуття, паралелі з Радянським Союзом, коли українська республіка не мала власних ключових міністерств, усе це були центральні міністерства, які знаходились в Москві", - зауважує Фєтісова.

На окупованих територіях бракує кадрів – і через те, що люди виїхали, через низьку зарплатню, репресивний тиск і ризики.

"Якщо, приміром, йдеться про вчителя в школі, то, окрім того, що він викладає свій фаховий предмет, у нього ще паралельна служба: щодня приходять якісь розпорядження зверху про те, щоб зробити флешмоб, фотосесію, відкритий урок про християнську етику або любов к родінє, і вчителі мають створювати таку пропагандистську картинку", – розповідає Фєтісова.

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На окуповані території РФ розширила і програму "Земский врач", коли молодих спеціалістів-медиків відправляли працювати в глибинку, обіцяючи матеріальну підтримку у два мільйони рублів.

"Спершу їхали лікарі з Дагестану, а зараз починають везти на Донбас людей з окупованого Криму", – каже Фєтісова.

Мерів росіяни не заміщували

Зберегли посади, за дослідженням "Реальної газети" міські голови: мерів росіяни не заміщували.

"Щоб весь цей негатив, пов’язаний з комунальними проблемами, каналізувався на місцевих і не заплямовував росіян", – пояснює Фєтісова.

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