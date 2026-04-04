Замість пар - в окопи: окупанти впроваджують примусовий призов студентів на ТОТ, - ЦНС

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупаційна влада почала скасовувати бронювання студентів від мобілізації до лав ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Мобілізаційний план

Як зазначається, попри те, що за російським законодавством студенти денної форми навчання мають офіційне право на відстрочку, на тимчасово окупованих Росією територіях України ці норми масово ігноруються.

"Військкомати використовують правовий вакуум регіону, де законні підстави для звільнення від служби фактично не діють, а пріоритетом є виконання мобілізаційного плану за будь-яку ціну", - наголошують у ЦНС.

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Призов на ТОТ

Процес призову зазвичай має такий вигляд: студентам приходять повістки нібито для "оновлення даних" або "звірки документів". Однак після візиту до військкомату молодих людей не відпускають додому – їхні довідки про навчання ігнорують, а самих студентів негайно відправляють на військову підготовку, позбавляючи будь-якої можливості оскаржити це рішення чи скористатися юридичним захистом.

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