Вместо занятий - в окопы: оккупанты вводят принудительный призыв студентов на ВОТ, - ЦНС

Мобілізація студентів на ТОТ

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные власти начали отменять отсрочку от призыва в ряды ВС РФ для студентов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Мобилизационный план

Как отмечается, несмотря на то, что по российскому законодательству студенты дневной формы обучения имеют официальное право на отсрочку, на временно оккупированных Россией территориях Украины эти нормы массово игнорируются.

"Военкоматы используют правовой вакуум региона, где законные основания для освобождения от службы фактически не действуют, а приоритетом является выполнение мобилизационного плана любой ценой", - отмечают в ЦНС.

Призыв на ВОТ

Процесс призыва обычно выглядит так: студентам приходят повестки якобы для "обновления данных" или "сверки документов". Однако после визита в военкомат молодых людей не отпускают домой – их справки об обучении игнорируют, а самих студентов немедленно отправляют на военную подготовку, лишая любой возможности обжаловать это решение или воспользоваться юридической защитой.

Ніхто не стріляє тцкашників, слухняно стоять в черзі
04.04.2026 22:50 Ответить
І дивіться як "вчорашні українці" дисципліновано стоять в чергу на отримання автомата для вбивства українців. Ніхто не тікає. Це ж не "люте ТЦК", а военкоми ***** - "нє забалуєш"! І всім ледве 18 виповнилось...
04.04.2026 22:51 Ответить
так їх батькі знали шо віддадуть своїх дітей на м'ясо для ху* ла...ху* ло прйди ,порядок наведи ... це їх вибір ...
04.04.2026 22:51 Ответить
І через кордон не тікають. Бо закордон у них це роіся, іншого немає.
04.04.2026 23:20 Ответить
Існує різниця між мобілізацією на річну строкову службу десь у Сибіру та мобілізацією на війну.
05.04.2026 01:07 Ответить
Різниці практично не існує. Під час служби, як ви пишете «десь у Сибіру», для тих нелюдів створити будь-якому строковику умови щоб він підписав контракт взагалі не становить проблеми. Відповідні умови для підписання контрактів спочатку відпрацювали на зонах і там практично всі зеки підписали контракти на війну в Україні. А служба, порядки та взаємовідносини в рашистській армії по своїй суті мало чим відрізняється від перебування в місцях відбування покарання.
05.04.2026 01:24 Ответить
Може й існує, але враховуючі примушення та інші махінації з строковиками для підписування їх на контракт, то не дуже й велика, особливо для мешканців ТОТ. Є приклади повернення зі строкової за 2 неділі у мішку.
05.04.2026 01:34 Ответить
Ага! Тут явно студентів вирішили мобілізувати на річну службу, самому не смішно?
05.04.2026 09:36 Ответить
Ви самі вірите у те, що тут написали?
05.04.2026 11:30 Ответить
Донбас завжди голосував за рашку, Януковича та Медведчука.
04.04.2026 23:43 Ответить
Какое время было, ***. Я только в 19-том перестал жить с чуством вины перед Родиной.
Ну, шо? ДыНыРы и ЛыНыРы заткнулись с "кормлением всей Украины" Тут уж никто не навязывал. Тут, как говорил ещё не враг Михалков "Сама, сама".


Арсен Аваков, будучи министром внутренних дел Украины в 2019 году, заявил об обеспечении «самых честных и безопасных выборов», утверждая, что МВД предотвратило масштабные нарушения
05.04.2026 05:29 Ответить
Шашличний лідор не причомяк завжди
05.04.2026 06:13 Ответить
Хто хотів- той виїхав, бо має можливість.
04.04.2026 23:18 Ответить
Ти теж маєш.
04.04.2026 23:38 Ответить
100%! Навiть коли вже вiйна шла i козломордиє мобiлiзацiю проводили, все одне знайомi виїхали с того Донецька i такого студента вивезли всьогo за $800. Залишились тi, що "мєня всє устраiваєт" i "а мнє нє важно кто наверху". От зараз вони поїдять патоки з шила.
05.04.2026 00:59 Ответить
100% бісять, подобається коли по ту сторону Дніпра потім прилітає, хай жеруть херсонські та запоріжські рагулі! Їх треба знищувати!!! Ви ж це мали на увазі? Так? Хоча почути думку німецьких патриотиків Украіни.
05.04.2026 08:00 Ответить
Була Україна - стали кацапи - як люди швидко міняються і ніяких супротивів
04.04.2026 22:51 Ответить
Українців там виморили голодом ще у 30-ті роки минулого сторічча а ще у теплі хати українців завезли усіляку кацапню із сраней-рязаней.
04.04.2026 23:03 Ответить
Коли Україна отримала незалежність - більшість на Донбасі вказали шо вони Українці
04.04.2026 23:08 Ответить
То вони з переляку. Думали, що біндєровці приїдуть їх різати. А от за українську мову можна було, в кращому випадку, бути обкладеним справжнім, триповерховим руським йазиком.
04.04.2026 23:26 Ответить
Донбас а Київ ше недавно на кацапській шпрехав
04.04.2026 23:28 Ответить
До війни, більшість українських міст, були руськойазичними бо була така думка, що українська мова - це мова селюків. Виключенням були хіба що міста Західної України, але і там була досить велика частина руськойазичних. В той же час, на Сході, лише в селах та лише літні люди ще інколи розмовляли суржиком, русіфікація була майже стовідсотковою.
04.04.2026 23:40 Ответить
На Сходi у селах розмовляли мовою. На Донбасi йще грецькою, ближче до Мариуполю. Суржiком балакали в "рабочiх посєлках". У мiстах то да, тiльки росiйською.
05.04.2026 01:04 Ответить
А ще, на Сході, були цигани, татари, армянє... В Макіївці їх було повно. Між собою вони розмовляли по своєму, але назовні зазвичай кацапською. Хоча... Для мене було це дивно чути, але старші цигани доволі часто розмовляли українським суржиком і ніхто їм не робив зауважень. А от саме українська мова була, чомусь, подразником вух "народу донбасу". Хоча на концерти "Океану Ельзи" і збиралися повні зали. Не всі мешканці Донбасу були манкуртами, як і не всі мешканці решти України були і є українцями.
05.04.2026 09:12 Ответить
Відомий український письменник Гоголь писав виключно російською мовою. А наш Батько вів "дневники" та теж був вимушений друкувати свої твори на "руськом языке"

Московщина,

Кругом чужі люде.

Тяжко, батьку,

Жити з ворогами!"
Це писав академік Петербурзької академії мистецтв.
05.04.2026 06:02 Ответить
"А наш Батько вів "дневники" та теж був вимушений друкувати свої твори на "руськом языке".

Ключове слово - вимушений.
05.04.2026 09:17 Ответить
Язик - головна зброя рашенфашистів
05.04.2026 08:31 Ответить
Так і у Криму теж обрала більшість Україну бо на Московії тоді була повна срака. А як нафта сяйнула за 100 баксів то пригадали що вони русские. Це така ментальність у них обирати де краще по декілька разів за життя змінюючи окрас. "Иваны не помнящие родства."
05.04.2026 00:11 Ответить
У тебя похожая ментальность
05.04.2026 00:13 Ответить
Ти, хамло брехливе русскочелюстное яке сторчить тут сутками, не гавкай.
05.04.2026 00:15 Ответить
Чого ви весь час забуваєте що срані ХЄРсонесьці та запоРОЖИці такі самі срані сєпари, як й Донбасовці
05.04.2026 08:02 Ответить
Сепарів усюди повно, 300 років московитської окупації та комуняцкий каток даремно не минули.
А у Запоріжжі сепарів нагодували яйцями з мукою тому ЗНР швидко здулася.
05.04.2026 08:11 Ответить
ГДЕ наши ухелянты с "комментариями"???
04.04.2026 22:57 Ответить
Ви фсьо врьоті.
На раісє нема мобілізації, там відкриті кордони, воюють тільки добровольці, а всім українцям платять зарплати як у моцкуе.
04.04.2026 22:57 Ответить
,😁😁😁
05.04.2026 00:10 Ответить
Я могу понять если кто то в 45-60 не может уехать из-за больных, не ходячих родителей, но если юный прыщ в 18 лет ( имея 4 года в запасе) не думает о выезде ( в любую страну мира почти, хэлло?) а поступает в институт/техникум в рф или на ТОТ то это или ватник или настолько пробитый умственно пассажир что окоп и встреча с украинским дроном это как раз то что ему нужно, доктор прописал можно сказать
04.04.2026 22:58 Ответить
Писали за одного хлопчину - отримав паспорт - підзаробив грошей і таємно від батьків - бо ті були за путлєра - виїхав до Балтії - потім в Польщу і Україну - але це один на тисячу
04.04.2026 23:05 Ответить
На жаль рахосрань відрізняється від зелесрані тим що їх пропаганда не тільки лиже сраку верховного вовчика-недомірка, але й обробляє юні (і старі також) мізки на предмет їх збоченої версії патріотизму.
Тому питання служити чи пирнути ножем воєнкома там навіть не стоїть.
04.04.2026 23:14 Ответить
Не знаю, лично меня воротило от советской пропаганды ещё до того как научился читать, вплоть до того что за немцев болел в любом военном фильме, можно сказать сидя на горшке. Я знаю что российская пропаганда сейчас на порядок качественнее советской, но ведь и дети эти не с двух лет зомбируют я, а с 13-15. А это считай сформированная личность, взрослый человек для 99.9% человеческой истории
04.04.2026 23:41 Ответить
Так це і є протокацапи "Украина 7 лєт бамбила бамбас" , такі і батьки іх звезені в скотовагогах для асиміляції України.
Українці майже всі поїхали окрім старих і немічних ті не змогли
04.04.2026 23:04 Ответить
Вони ж окупанти і до того ж кровожерливі варвари, звісно, що вони будуть порушувати будь-які закони і права тих, кого вони окупували.

Ось тому і потрібно, щоб Україна ні в якому разі не перетворювалась на людожерську рашку, а була цивілізованою країною, де в першу чергу діє сила закону, а не закон сили.
04.04.2026 23:04 Ответить
Ти почитай коменти про похорон військового тцк якого зарізав митник-вбивця.Ті самі кацапи, адіннарот.
04.04.2026 23:12 Ответить
Найшвидший варіант перетворення України на рашку є окупакція тою самою рашкою.
Тому протидія цьому має бути головною задачею суспільства і країни.
04.04.2026 23:17 Ответить
а наші в Польщі
04.04.2026 23:16 Ответить
ухилянт каракай на страже форумного фронта, даже список составил 🥴
05.04.2026 00:05 Ответить
Якраз я, дівчинко, і не ухилянт.
05.04.2026 07:50 Ответить
киса, ты тут строчишь на сайте уже год и это только то что я видел,. сказки рассказывать будешь своему психотерапевту
05.04.2026 08:27 Ответить
Так, дівчинко, я вже рік як цивільний.
05.04.2026 08:45 Ответить
а шо такое, кинул пацанов и на гражданку?
05.04.2026 13:19 Ответить
Пішов би захищати країну,так ні,пердить в диван і пише якусь маячню
05.04.2026 02:28 Ответить
а їхні діти будуть вже по 25 років
служити в російській армії, щоб звільнитись
від кріпосної залежності.
доверещались, дикі свині: расія, пріді.
04.04.2026 23:59 Ответить
А що це за "студенти" такі на ТОТ? Мабуть ті що дуже ******* расіюшку..тепер підуть на м'ясо
05.04.2026 07:38 Ответить
Вони 12 років живуть в резервації.Коли кацапи створили луганду і донбабве цим студентам було по 6-8 років.Старшу вату спалили за останні роки,вже підросла наступна генерація колаборантів.
05.04.2026 08:26 Ответить
Їх батьки і так завжди голосували за расею, мрії збуваються
05.04.2026 08:48 Ответить
До-о-о-вга черга на м'ясо...
05.04.2026 09:48 Ответить
А де ж сміливі ухилянти,які ріжуть росТЦК ножами? Де розгнівані жіночки ,які люто шарпають росТЦК і голосно проклинають Путіна? Немає...А у нас є...І я запевняю,окупують кацапи,"наші" так само покірно і дисципліновано підуть до росТЦК,а жіночки зі словами "вазвращайся с пабєдой" махатимуть їм білими хусточками..... Бо знають,де росТЦК там порядок і Закон,відкрив пащу проти росТЦК-автоматна черга,жіночки купкою оточили росТЦК-автоматна черга....Не та оперетка яка у нас....
05.04.2026 11:04 Ответить
Або ти мобілізуєш своїх студентів, щоб вони стали Воїнами або це зробить окупант і пошле їх на м'ясо і перегній
05.04.2026 21:33 Ответить
 
 