Вместо занятий - в окопы: оккупанты вводят принудительный призыв студентов на ВОТ, - ЦНС
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные власти начали отменять отсрочку от призыва в ряды ВС РФ для студентов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Мобилизационный план
Как отмечается, несмотря на то, что по российскому законодательству студенты дневной формы обучения имеют официальное право на отсрочку, на временно оккупированных Россией территориях Украины эти нормы массово игнорируются.
"Военкоматы используют правовой вакуум региона, где законные основания для освобождения от службы фактически не действуют, а приоритетом является выполнение мобилизационного плана любой ценой", - отмечают в ЦНС.
Призыв на ВОТ
Процесс призыва обычно выглядит так: студентам приходят повестки якобы для "обновления данных" или "сверки документов". Однако после визита в военкомат молодых людей не отпускают домой – их справки об обучении игнорируют, а самих студентов немедленно отправляют на военную подготовку, лишая любой возможности обжаловать это решение или воспользоваться юридической защитой.
Все с 10-го года тыкали в меня пальцем" Спасибо жителям Донбасса" далее по тексту.
Ну, шо? ДыНыРы и ЛыНыРы заткнулись с "кормлением всей Украины" Тут уж никто не навязывал. Тут, как говорил ещё не враг Михалков "Сама, сама".
Арсен Аваков, будучи министром внутренних дел Украины в 2019 году, заявил об обеспечении «самых честных и безопасных выборов», утверждая, что МВД предотвратило масштабные нарушения
Московщина,
Кругом чужі люде.
Тяжко, батьку,
Жити з ворогами!"
Це писав академік Петербурзької академії мистецтв.
Ключове слово - вимушений.
А у Запоріжжі сепарів нагодували яйцями з мукою тому ЗНР швидко здулася.
На раісє нема мобілізації, там відкриті кордони, воюють тільки добровольці, а всім українцям платять зарплати як у моцкуе.
Тому питання служити чи пирнути ножем воєнкома там навіть не стоїть.
Українці майже всі поїхали окрім старих і немічних ті не змогли
Ось тому і потрібно, щоб Україна ні в якому разі не перетворювалась на людожерську рашку, а була цивілізованою країною, де в першу чергу діє сила закону, а не закон сили.
Тому протидія цьому має бути головною задачею суспільства і країни.
служити в російській армії, щоб звільнитись
від кріпосної залежності.
доверещались, дикі свині: расія, пріді.