Вместо занятий - в окопы: оккупанты вводят принудительный призыв студентов на ВОТ, - ЦНС

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные власти начали отменять отсрочку от призыва в ряды ВС РФ для студентов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Мобилизационный план

Как отмечается, несмотря на то, что по российскому законодательству студенты дневной формы обучения имеют официальное право на отсрочку, на временно оккупированных Россией территориях Украины эти нормы массово игнорируются.

"Военкоматы используют правовой вакуум региона, где законные основания для освобождения от службы фактически не действуют, а приоритетом является выполнение мобилизационного плана любой ценой", - отмечают в ЦНС.

Призыв на ВОТ

Процесс призыва обычно выглядит так: студентам приходят повестки якобы для "обновления данных" или "сверки документов". Однако после визита в военкомат молодых людей не отпускают домой – их справки об обучении игнорируют, а самих студентов немедленно отправляют на военную подготовку, лишая любой возможности обжаловать это решение или воспользоваться юридической защитой.

