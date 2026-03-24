На ВОТ Украины усиливается "охота" на мужчин для принудительной мобилизации в армию РФ

мобилизация

На временно оккупированных территориях Украины усиливается охота на мужчин с целью заставить их подписать контракт с армией РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в гражданском движении сопротивления "Желтая лента".

Что известно?

"Мы получаем все больше сообщений от наших активистов из Геническа, Скадовска, Бердянска, Донецка, Симферополя и многих других городов и сел. Российские военные и полиция начали ходить по квартирам, рабочим местам, заведениям, ищут и сгоняют мужчин. Очевидно, что делают это для того, чтобы заставить их служить в армии РФ и отправлять на войну", — пишут волонтеры.

По их данным, у российской полиции есть отдельные показатели количества людей, которых они "доставили" на подписание контракта. За выполнение этих планов сотрудники получают премии. Из-за этого принудительные меры будут только усиливаться.

Топ комментарии
+16
Тцк і туди вже поїхало?
24.03.2026 15:05 Ответить
+16
Добре що у нас не так, правда ж?
"Ми демократична держава і ми повинні розвиватися. Ми не можемо показувати приклад, як росія, заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські і ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями" (с)
24.03.2026 15:10 Ответить
+14
"з метою примусити їх підписати контракт"
Звучить як жарт, в Україні і підписувати нічого не треба
24.03.2026 15:11 Ответить
24.03.2026 15:28 Ответить
Так ти сам Сі-рожа)))
24.03.2026 15:35 Ответить
Культурі спілкування в кацапських університетах вчився, обмилок нахлобучений?
24.03.2026 15:38 Ответить
Сцикливим ухилянтам все рівно де жити, аби тільки пожрати і не воювати. Чому ж ви до війни не звалили кудись? Вас все влаштовувало в Україні, не дивлячись на корупцію і 95 квартал і все інше. А як прийшов час воювати за свою країну, то відразу завили про зелю, про корупцію, про синів депутатів і т.д.
24.03.2026 15:40 Ответить
Про депутатів, прокурорів, поліцію, теж сцих їх ухилянтами назвати? Ці "прокляті ухилянти" донатять як раз зсу, останні які плачуть бідкаються що мало донатів чогось стали присилати, з якого окопу виліз , воен?
24.03.2026 15:45 Ответить
Ці ще гірші, значно гірші, бо мали б в першу чергу виконати ст. 24 закону України про нацпол, але це не відміняє все, що я вище написав. І відразу ухилота переходить на особистісь: фамілія не та, з якого окопу і т.д. Так я виліз з авдіївського окопу. Вже звільнений.
24.03.2026 16:03 Ответить
Оно там существовало задолго до украинского.Сразу как зашли туда кацапы .Сейчас просто дали команду к весеннему наступлению гайки закрутить ибо дефицит штурмового мяса в связи с этим наступлением ожидается и большой
24.03.2026 15:56 Ответить
Там заяву всежтаки треба написати: "Заяв. Прошу Вас прийняти мене на службу до Збройних сил..." Прикінь. Прошу Вас
24.03.2026 15:16 Ответить
Це неправильно. Треба - благаю Вас
24.03.2026 15:34 Ответить
Умаляю
24.03.2026 15:37 Ответить
И палкой заставляют пардон просят подписывать и поверь многих поломают и заставят
24.03.2026 15:57 Ответить
Ми отримуємо все більше повідомлень від наших активістів

бійтеся бурятів?

шоу голобородька набирає обертів!!!!
всі в штурмовики білецького!
і трохи до хартії жадана!

то шо в києві облава, то все брехня! патрулі на всіх станціях метро не дадуть зрехати!
але, що тішить...
раніше: один мєнт десь у авто, і п'ять биків у пікселі.
зараз, десять ментів і один клоун у пікселі.
24.03.2026 15:11 Ответить
- А чи є у вас наказ коменданта ?
- Коменданта немає, а от комедіанта є
24.03.2026 15:17 Ответить
Є шанс, що в першій же атаці вони здадуться нам у полон ще й ліквідують по дорозі кількох кідарів.
24.03.2026 15:12 Ответить
Нет таких на початках пасти заградчики будут и вряд ли многим поаезет сдаться
24.03.2026 15:59 Ответить
У наших навчилися
24.03.2026 15:15 Ответить
Наших котиків.
24.03.2026 15:18 Ответить
Кхм... та... ну цейво... і крах економіки!
24.03.2026 15:16 Ответить
Не знаю як зараз, але пів року тому Пйотр Андрющенко, той що радник мера Маріуполя, авторитетно заявляв на телемарафєтє, що примусової мобілізації на ТОТ немає. Що там всіх кого мобілізують - це ті які підписали контракт добровільно в пагонє за довгим рубльом.
24.03.2026 15:19 Ответить
'Доставили на підписання контракту'

Ого, ще й контракт підписувати можна )

Бо в Україні нижчі верстви населення бусярять без всяких контрактів. Ловлять як ту скотину - і на війну.

Не найкраща тематика для телемарахвонної пропаганди.
24.03.2026 15:19 Ответить
а на НЕТОТ це вже давно
24.03.2026 15:20 Ответить
Хто не хоче годувати свою армію - буде годувати чужу.
Наполеон Бонапарт
24.03.2026 15:24 Ответить
Шарль де Голль врятував честь Франції, а Петен - її життя.
Франсуа Моріак
24.03.2026 15:29 Ответить
Так бег кацапам сдавайся .Спасешь свою жалкую жизнь .А хотя нет не спасешь,а просто из огня да в полымя на недобровольное подписание контракта попадешь.Как я уже писал от войны не убежишь сколько не пытайся и она тебя догонит и мобилизует если не руками украинского тцк то тогда кацапского😆
24.03.2026 16:04 Ответить
І на штурм Варшави. А потім Берліна. Все сказано правильно, молодець)
24.03.2026 16:07 Ответить
И да немцы хоть и фашисты были но насильно население оккупированных стран не пытались загнать в свою армию как кацапы. Так ,что эта твоя аналогия к нам неприменима
24.03.2026 16:06 Ответить
Вилізло все ужилянтсько підарастичне і гавкають ідіть суки воювать
24.03.2026 15:27 Ответить
Я б це на прапорі написав в якості лозунга, для майбутніх поколінь)
24.03.2026 15:32 Ответить
Реально))) ну бо «ета другоє» в контексті збереження власного життя, та життя родини, звучить якось…
24.03.2026 15:37 Ответить
З якого фронту пишеш ?
24.03.2026 15:32 Ответить
Йому за кожний комент капає.
24.03.2026 15:34 Ответить
"ідіть суки воювать" - нахлобучений камандір?
24.03.2026 15:37 Ответить
Serg Oberemok , а який у тебе в окопі інтернет провайдер?
24.03.2026 15:39 Ответить
Я трохи завис. А що, вся територія України то є ТОТ? Бо на вулицю без відстрочки або йоркширського тер'єра вийти - то є дуже нерозважливо.
24.03.2026 15:28 Ответить
Аякже і буряти у нас катаються по вулицям спокійно.
24.03.2026 15:33 Ответить
може і буряти... Під балаклавами не видно
24.03.2026 15:54 Ответить
Які всі тут кінчені.
24.03.2026 15:29 Ответить
Це ти навколо себе подивився?
24.03.2026 15:37 Ответить
А в Україні що інакше ?
24.03.2026 15:31 Ответить
там вони могли виїхати за кордон,а в Україні -ні.
24.03.2026 15:34 Ответить
Не могли там виїхати, там від самого початку були закриті кордони й пакували всіх. Вони звісно могли б обходитися й контрактниками, але то треба багато грошей, а в них же крах економіки. Та й де контрактників набереш, коли там зі 140 мільйонів населення лишилося максимум 70, і ті самі мігранти. І трошки алкоголіків на милицях, які ніколи не бачили унітаз.

А хто в це не вірить, той ждун і не хоче перемоги.
24.03.2026 15:54 Ответить
Добре , треба передати тим хто виїхав з Мелітополя в європу що вони ждуни
24.03.2026 16:05 Ответить
А де всі ці відео, на яких було б видно, як орки «полюють» на чоловіків для примусової мобілізації? Телефонів з камерами на ТОТ вже ні в кого нема? Дивно, бо в 2022 році такі відео дійсно були
24.03.2026 15:50 Ответить
Воу-воу-воу этого же не может быть .Мобилизация на раше добровольная и контракты на сво там тоже ты подписываешь по своей воле, а не тцк тебя заставляет насильно воевать как в Украине как говорят украинские ухылянты. И мобилизованные лднровцы подтвердят их слова . А хотя нет не подтвердят ибо подтверждать уже некому будет так как днр давно уже превратилась в жнр😆
24.03.2026 15:53 Ответить
 
 