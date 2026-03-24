На ВОТ Украины усиливается "охота" на мужчин для принудительной мобилизации в армию РФ
На временно оккупированных территориях Украины усиливается охота на мужчин с целью заставить их подписать контракт с армией РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в гражданском движении сопротивления "Желтая лента".
Что известно?
"Мы получаем все больше сообщений от наших активистов из Геническа, Скадовска, Бердянска, Донецка, Симферополя и многих других городов и сел. Российские военные и полиция начали ходить по квартирам, рабочим местам, заведениям, ищут и сгоняют мужчин. Очевидно, что делают это для того, чтобы заставить их служить в армии РФ и отправлять на войну", — пишут волонтеры.
По их данным, у российской полиции есть отдельные показатели количества людей, которых они "доставили" на подписание контракта. За выполнение этих планов сотрудники получают премии. Из-за этого принудительные меры будут только усиливаться.
"Ми демократична держава і ми повинні розвиватися. Ми не можемо показувати приклад, як росія, заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські і ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями" (с)
Звучить як жарт, в Україні і підписувати нічого не треба
то шо в києві облава, то все брехня! патрулі на всіх станціях метро не дадуть зрехати!
Ого, ще й контракт підписувати можна )
Бо в Україні нижчі верстви населення бусярять без всяких контрактів. Ловлять як ту скотину - і на війну.
Не найкраща тематика для телемарахвонної пропаганди.
А хто в це не вірить, той ждун і не хоче перемоги.