На ВОТ Украины усиливается "охота" на мужчин для принудительной мобилизации в армию РФ

На временно оккупированных территориях Украины усиливается охота на мужчин с целью заставить их подписать контракт с армией РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в гражданском движении сопротивления "Желтая лента".

Что известно?

"Мы получаем все больше сообщений от наших активистов из Геническа, Скадовска, Бердянска, Донецка, Симферополя и многих других городов и сел. Российские военные и полиция начали ходить по квартирам, рабочим местам, заведениям, ищут и сгоняют мужчин. Очевидно, что делают это для того, чтобы заставить их служить в армии РФ и отправлять на войну", — пишут волонтеры.

По их данным, у российской полиции есть отдельные показатели количества людей, которых они "доставили" на подписание контракта. За выполнение этих планов сотрудники получают премии. Из-за этого принудительные меры будут только усиливаться.

