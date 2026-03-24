На ТОТ України посилюється "полювання" на чоловіків для примусової мобілізації до армії РФ
На тимчасово окупованих територіях України посилюється полювання на чоловіків з метою примусити їх підписати контракт з армією РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у громадянському русі спротиву "Жовта стрічка".
Що відомо?
"Ми отримуємо все більше повідомлень від наших активістів із Генічеська, Скадовська, Бердянська, Донецька, Сімферополя та багатьох інших міст і сіл. Російські військові та поліція почали ходити по квартирах, робочих місцях, закладах, шукають і гребуть чоловіків. Очевидно, що роблять це для того, щоб примусити їх служити в армії РФ і відправляти на війну", - пишуть волонтери.
За їхніми даними, у російської поліції є окремі показники кількості людей, яких вони "доставили" на підписання контракту. За досягнення цих планів співробітники отримують премії. Через це примусові заходи лише посилюватимуться.
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"Ми демократична держава і ми повинні розвиватися. Ми не можемо показувати приклад, як росія, заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські і ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями" (с)
Звучить як жарт, в Україні і підписувати нічого не треба
бійтеся бурятів?
шоу голобородька набирає обертів!!!!
всі в штурмовики білецького!
і трохи до хартії жадана!
то шо в києві облава, то все брехня! патрулі на всіх станціях метро не дадуть зрехати!
але, що тішить...
раніше: один мєнт десь у авто, і п'ять биків у пікселі.
зараз, десять ментів і один клоун у пікселі.