На ТОТ України посилюється "полювання" на чоловіків для примусової мобілізації до армії РФ

На тимчасово окупованих територіях України посилюється полювання на чоловіків з метою примусити їх підписати контракт з армією РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у громадянському русі спротиву "Жовта стрічка".

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Що відомо?

"Ми отримуємо все більше повідомлень від наших активістів із Генічеська, Скадовська, Бердянська, Донецька, Сімферополя та багатьох інших міст і сіл. Російські військові та поліція почали ходити по квартирах, робочих місцях, закладах, шукають і гребуть чоловіків. Очевидно, що роблять це для того, щоб примусити їх служити в армії РФ і відправляти на війну", - пишуть волонтери.

За їхніми даними, у російської поліції є окремі показники кількості людей, яких вони "доставили" на підписання контракту. За досягнення цих планів співробітники отримують премії. Через це примусові заходи лише посилюватимуться.

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