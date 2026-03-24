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Новини Мобілізація на ТОТ
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На ТОТ України посилюється "полювання" на чоловіків для примусової мобілізації до армії РФ

мобілізація

На тимчасово окупованих територіях України посилюється полювання на чоловіків з метою примусити їх підписати контракт з армією РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у громадянському русі спротиву "Жовта стрічка".

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Що відомо?

"Ми отримуємо все більше повідомлень від наших активістів із Генічеська, Скадовська, Бердянська, Донецька, Сімферополя та багатьох інших міст і сіл. Російські військові та поліція почали ходити по квартирах, робочих місцях, закладах, шукають і гребуть чоловіків. Очевидно, що роблять це для того, щоб примусити їх служити в армії РФ і відправляти на війну", - пишуть волонтери.

За їхніми даними, у російської поліції є окремі показники кількості людей, яких вони "доставили" на підписання контракту. За досягнення цих планів співробітники отримують премії. Через це примусові заходи лише посилюватимуться.

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Автор: 

армія рф (21400) окупація (6966) росія (70652) Україна (7530) мобілізація (3459) війна в Україні (8638)
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Топ коментарі
+31
Добре що у нас не так, правда ж?
"Ми демократична держава і ми повинні розвиватися. Ми не можемо показувати приклад, як росія, заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські і ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями" (с)
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24.03.2026 15:10 Відповісти
+28
"з метою примусити їх підписати контракт"
Звучить як жарт, в Україні і підписувати нічого не треба
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24.03.2026 15:11 Відповісти
+18
Ми отримуємо все більше повідомлень від наших активістів

бійтеся бурятів?

шоу голобородька набирає обертів!!!!
всі в штурмовики білецького!
і трохи до хартії жадана!

то шо в києві облава, то все брехня! патрулі на всіх станціях метро не дадуть зрехати!
але, що тішить...
раніше: один мєнт десь у авто, і п'ять биків у пікселі.
зараз, десять ментів і один клоун у пікселі.
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24.03.2026 15:11 Відповісти

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